Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Rusya ve Çin birlikteliğiyle ABD başa çıkamaz

24.04.2024

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ABD'nin Rusya ve Çin'i baskılarıyla bir araya getirerek hata yaptığını, Washington'un böyle bir birlikle baş edemeyeceğini...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082388982_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5bc4af1f0b727f9d4ae07cbec3b9d4f1.jpg

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ABD'nin Rusya ve Çin ile baş edemeyeceğini dile getirdi.Lukaşenko konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Dünya düzeninin kaderi Ukrayna'da belirlenecek'Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ukrayna'nın gelecekteki dünya düzeninin kaderinin kısmen belirlendiği bir test alanı olduğunu vurguladı.Lukaşenko konuşmasında, “Ukrayna, gelecekteki dünya düzeninin kaderinin kısmen belirlendiği bir test alanı, bunu herkes anlıyor. En büyük nükleer güçler, dolaylı da olsa, topraklarında savaşıyor” dedi Lukaşenko Ukrayna hükümeti'nin Ukraynalıların hayatlarını silahlarla takas ederek Batı ile bir anlaşma yapmaya yaptığı belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'NATO 2020'de Belarus'a müdahale etmeye hazırlanıyordu'Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko yaptığı konuşmada, Minsk'teki muhalefet protestoları sırasında NATO'nun 'ellerini ovuşturduğunu' ve Batı Belarus'a müdahaleye hazırlandığını söyledi.Dünyanın her tarafından Belarus'a baktıklarının belirten Lukaşenko konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:'Renkli devrim planları Belarus'ta başarısız oldu'Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus'ta renkli devrim planlarının, isyan ve devrimci duygular için toplumsal nedenler olmadığı için başarısız olduğunu söyledi.Lukaşenko açıklamasında şu cümlelere yer verdi:'Avrupa Birliği geleneksel değerlere dönmeli'Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupalıların geleneksel değerlere dönmesi, çocuk sahibi olmaya başlaması ve klasik aile kurumunu güçlendirmesi gerektiğini söyledi.Tüm Belarus Halk Meclisi'nde konuşan Lukaşenko, "AB vatandaşları artık kendi topraklarında bile geleneksel değerlere dönmek istiyor. Klasik aile kurumunu güçlendirerek çocuk sahibi olmaya başlama ve Doğu ile etkileşimin yeni ilerici yapılarına uyum sağlamalıdırlar” dedi'Baltık ülkeleri Sovyetler Birliği'nin gurur duyduğu her şeyi kaybetti'Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Tüm Belarus Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada Baltık Devletlerinin Sovyetler Birliği'nin gurur duyduğu her şeyi kaybettiğini ve şimdi yokuş aşağı yuvarlandığını söyledi.Lukaşenko konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:'Belarus savaşa sürüklenmek isteniyor'Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Belarus'un savaşa sürüklenmek istendiğini, komşu ülkelerin topraklarında hendekler kazılması ve askeri altyapının modernize edilmesiyle kendilerinin kışkırtıldığını söyledi.Lukaşenko açıklamasında, “Açık olan bir şey var: bizi savaşa sürüklemek istiyorlar. Başkomutan olarak ben, ordumuz ve özel servislerimiz bunu kimsenin göremediği kadar iyi görüyor. Hendekler kazmak, askeri altyapı ve silahları modernize etmek...Biz sınırın diğer tarafında barışçıl bir yaşam inşa ediyoruz. Duvarlar inşa etmiyoruz, hendekler kazmıyoruz. Ama bizim barışçıllığımız pasifizm değil. Bunun karıştırılmamasını rica edeceğim” cümlelerinin altını çizdi.Belarus Devlet Başkanı, tehditler arttıkça Belarus'un simetrik önlemler alacağını ve savaş gücünü artıracağını da sözlerine ekledi.'Belarus askeri gücünü artıracak'Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, tehditler arttıkça Minsk'in savaş gücünü artıracağını söyledi.Lukaşenko konuşmasının bu kısmında, “Tehditler arttıkça simetrik önlemler alacak ve savaş gücümüzü arttıracağız. Onlara hitaben şunu rica ediyorum: bizi asimetrik tedbirlere itmeyin. Güçlü olmalıyız ki kimse bize diz çöktürmeye cesaret edemesin, artık bir futbol topu gibi kapıdan kapıya savrulmayalım” cümlelerini kaydetti.Belarusluların kimseden toprak istemediğini ve kimseden bir şey talep etmediğini de sözlerine ekleyen Lukaşenko, “Biz topraklarımızda yaşamak istiyoruz. Belarus halkımız bu hak için çok acı çekti ve kimsenin bu hakkı elimizden almasına izin vermeyeceğiz” dedi.'Rusya ile birlik içinde zorlama olmayacak'Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko günü Tüm Belarus Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada, egemen Rusya ve Belarus'un birliğinde zorlama ve ele geçirme olmayacağını söyledi.Lukaşenko, “Bizim birlik inşamız egemen ulusların birliğinin bir modelidir. Ve bu modelin başarı ve katılımcıların genişlemesi için şansı vardır. Altını çiziyorum: zorlama ve ele geçirme yok" dedi.'Rusya ve Belarus'un birleşme zamanı'Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Çarşamba günü Tüm Belarus Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Rusya ve Belarus'un birlikteliğinin günümüzün tüm alanlardaki değişimleri öngörmeyi başardığını söyledi.Lukaşenko konuşmasında, “Barışçıl ve yapıcı bir gündemin örneğinin, yıllardır test edilen Rusya ile müttefiklik ilişkilerimiz olacağından kesinlikle eminim. Hatta şunu söyleyebilirim ki Rusya Federasyonu ve Belarus'un birlikteliği, günümüzün tüm alanlardaki değişimleri öngörmeyi başarmıştır. Ve şimdi bizim zamanımız. Güçlü, egemen devletler yani güçlü bir ittifak” cümlelerinin altını çizdi.'Çin'in adil bir dünya düzeni planına katılıyoruz'Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus'un Çin'in adil bir dünya düzeni planına yakın olduğunu söyledi.Lukaşenko Tüm Belarus Halk Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşmada şu cümleleri dile getirdi:'ŞİÖ ve BRICS ilerici bir dünya çoğunluğunu temsil ediyor'Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS'in ilerici bir dünya çoğunluğunu temsil ettiğini, dolayısıyla Minsk'in bu örgütlerde yeri olduğunu söyledi.Toplantıda konuşan Lukaşenko, “ŞİÖ ve BRICS ilerici bir dünya çoğunluğunu temsil ediyor, bu küresel birleşme ideolojisine bir meydan okumadır. Belarus'un yeri tam da burasıdır, farklı kültürleri temsil eden, ancak barış ve kalkınma arzusuyla birleşen halkların yanında” dedi.Lukaşenko, bu örgütlere üye ve gözlemci olan ülkelerin beklentilerini değerlendirmek için haritada ne kadar yer kapladıklarını görmenin yeterli olduğunun da altını çizdi.'Belaruslular hiçbir zaman şimdiki kadar iyi yaşamadı'Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, güçlü ekonominin doğru jeopolitik tercihin bir sonucu olduğuna inandığını belirterek Belarusluların hiçbir zaman şimdiki kadar iyi yaşamadığını vurguladı.Lukaşenko konuşmasında, “Biz güçlü bir ulusuz. Bu statümüzü korumak için ne yapmalıyız? Daha da güçlü olmalıyız. Güçlü bir ekonomi listenin en başında yer alıyor, ancak bu aynı zamanda doğru jeopolitik tercihin de bir sonucu” cümlelerini dile kaydetti.Lukaşenko gelecekte Belarusluların, içinde bulunduğumuz dönemi bir başka insani felaketle kıyaslayarak 'ne kadar kötü yaşadık' demek zorunda kalmayacaklarını umduğunu da sözlerine ekledi.Tüm Belarus Halk Meclisi yeni anayasal statü altında ilk toplantısını günü Minsk'te gerçekleştiriyor. Tüm Belarus Halk Meclisi'nin yeni askeri doktrin ve Belarus'un ulusal güvenlik konsepti taslaklarının onaylanmasına karar vermesi bekleniyor.

