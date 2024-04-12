https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/lukasenko-putinin-baris-girisimine-iliskin-fikirleri-ukrayna-ordusunda-yanki-bulacak-1082689339.html
Lukaşenko: Putin'in barış girişimine ilişkin fikirleri Ukrayna ordusunda yankı bulacak
Lukaşenko: Putin'in barış girişimine ilişkin fikirleri Ukrayna ordusunda yankı bulacak
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin'in Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin fikirlerinin Ukrayna ordusunda yankı bulacağını... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T01:18+0300
2024-04-12T01:18+0300
2024-04-12T01:18+0300
ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin fikirlerinin Ukrayna ordusundan yanıt bulacağından emin olduğunu ifade etti.Lukaşenko, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, “İçgüdülerim beni hiçbir zaman yanıltmadı. Çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerinizin Ukrayna'da karşılık bulacağını düşünüyorum. Garip bir şekilde ordu arasında da karşılık bulacak" dedi.Lukaşenko ayrıca Rus liderle ‘omuz omuza durmaya ve bu yönde çalışmaya hazır olduğunu’ vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/putin-ve-lukasenko-ukraynadaki-baris-surecini-gorustu-1082686490.html
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aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
Lukaşenko: Putin'in barış girişimine ilişkin fikirleri Ukrayna ordusunda yankı bulacak
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin'in Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin fikirlerinin Ukrayna ordusunda yankı bulacağını belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin fikirlerinin Ukrayna ordusundan yanıt bulacağından emin olduğunu ifade etti.
Lukaşenko, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, “İçgüdülerim beni hiçbir zaman yanıltmadı. Çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerinizin Ukrayna'da karşılık bulacağını düşünüyorum. Garip bir şekilde ordu arasında da karşılık bulacak" dedi.
Lukaşenko ayrıca Rus liderle ‘omuz omuza durmaya ve bu yönde çalışmaya hazır olduğunu’ vurguladı.