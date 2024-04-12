https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/lukasenko-putinin-baris-girisimine-iliskin-fikirleri-ukrayna-ordusunda-yanki-bulacak-1082689339.html

Lukaşenko: Putin'in barış girişimine ilişkin fikirleri Ukrayna ordusunda yankı bulacak

Lukaşenko: Putin'in barış girişimine ilişkin fikirleri Ukrayna ordusunda yankı bulacak

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin'in Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin fikirlerinin Ukrayna ordusunda yankı bulacağını... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T01:18+0300

2024-04-12T01:18+0300

2024-04-12T01:18+0300

ukrayna krizi

aleksandr lukaşenko

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082388982_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5bc4af1f0b727f9d4ae07cbec3b9d4f1.jpg

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin fikirlerinin Ukrayna ordusundan yanıt bulacağından emin olduğunu ifade etti.Lukaşenko, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, “İçgüdülerim beni hiçbir zaman yanıltmadı. Çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerinizin Ukrayna'da karşılık bulacağını düşünüyorum. Garip bir şekilde ordu arasında da karşılık bulacak" dedi.Lukaşenko ayrıca Rus liderle ‘omuz omuza durmaya ve bu yönde çalışmaya hazır olduğunu’ vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/putin-ve-lukasenko-ukraynadaki-baris-surecini-gorustu-1082686490.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi