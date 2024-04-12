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SESLİ HABER
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11:20
2 dk
SESLİ HABER
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ÖZEL HABER
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/lukasenko-putinin-baris-girisimine-iliskin-fikirleri-ukrayna-ordusunda-yanki-bulacak-1082689339.html
Lukaşenko: Putin'in barış girişimine ilişkin fikirleri Ukrayna ordusunda yankı bulacak
Lukaşenko: Putin'in barış girişimine ilişkin fikirleri Ukrayna ordusunda yankı bulacak
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin'in Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin fikirlerinin Ukrayna ordusunda yankı bulacağını... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T01:18+0300
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ukrayna krizi
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin fikirlerinin Ukrayna ordusundan yanıt bulacağından emin olduğunu ifade etti.Lukaşenko, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, “İçgüdülerim beni hiçbir zaman yanıltmadı. Çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerinizin Ukrayna'da karşılık bulacağını düşünüyorum. Garip bir şekilde ordu arasında da karşılık bulacak" dedi.Lukaşenko ayrıca Rus liderle ‘omuz omuza durmaya ve bu yönde çalışmaya hazır olduğunu’ vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/putin-ve-lukasenko-ukraynadaki-baris-surecini-gorustu-1082686490.html
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aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

Lukaşenko: Putin'in barış girişimine ilişkin fikirleri Ukrayna ordusunda yankı bulacak

01:18 12.04.2024
© Fotoğraf : Вячеслав ПрокофьевBelarus lideri Aleksandr Lukaşenko
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
© Fotoğraf : Вячеслав Прокофьев
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin'in Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin fikirlerinin Ukrayna ordusunda yankı bulacağını belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin fikirlerinin Ukrayna ordusundan yanıt bulacağından emin olduğunu ifade etti.
Lukaşenko, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, “İçgüdülerim beni hiçbir zaman yanıltmadı. Çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerinizin Ukrayna'da karşılık bulacağını düşünüyorum. Garip bir şekilde ordu arasında da karşılık bulacak" dedi.
Lukaşenko ayrıca Rus liderle ‘omuz omuza durmaya ve bu yönde çalışmaya hazır olduğunu’ vurguladı.
Vladimir Putin- Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
Ukrayna krizi
Putin ve Lukaşenko Ukrayna'daki barış sürecini görüştü
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