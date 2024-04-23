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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini başlatmayı düşünüyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini başlatmayı düşünüyoruz
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya işaret ederek, ''23 Nisan haftasından sonra, önce partilerle yapacağımız temasla süreci başlatmayı düşünüyoruz... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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yeni anayasa
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan haftasından sonra yeni anayasa çalışmalarının başlayacağını belirterek “Yeni anayasa mecburidir, Türkiye’nin borcudur.” ifadesini kullandı. Cumhuriyet’in ikinci asrına yakışır yeni bir anayasa olduğunu belirten Kurtulmuş, “Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi TBMM’nin öncelikli ödevlerinden birisidir.” dedi.Yeni anayasa çalışmaları temelinde TBMM üyelerine büyük sorumluluk düştüğüne belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Toplumun bütün kesimlerinin fikirlerinin en doğru şekilde dile getirilmesi için açık, şeffaf yürütülen bir süreci yönetmek de TBMM’nin ödevlerindendir. Bu çerçevede şunu bir kere daha ifade etmek isterim; TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne sahiptir.” sözlerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/tbmm-baskani-numan-kurtulmus-ve-devlet-erkani-anitkabiri-ziyaret-ediyor-1083048749.html
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numan kurtulmuş, tbmm, yeni anayasa, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, meclis, anayasa
numan kurtulmuş, tbmm, yeni anayasa, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, meclis, anayasa

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini başlatmayı düşünüyoruz

15:08 23.04.2024
© İHA / ATİLLA ÖZER - KÖKSAL KILINÇ-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© İHA / ATİLLA ÖZER - KÖKSAL KILINÇ-
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya işaret ederek, ''23 Nisan haftasından sonra, önce partilerle yapacağımız temasla süreci başlatmayı düşünüyoruz. Fikri olan her kurum sürece katkı vermeli." dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan haftasından sonra yeni anayasa çalışmalarının başlayacağını belirterek “Yeni anayasa mecburidir, Türkiye’nin borcudur.” ifadesini kullandı.
Cumhuriyet’in ikinci asrına yakışır yeni bir anayasa olduğunu belirten Kurtulmuş, “Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi TBMM’nin öncelikli ödevlerinden birisidir.” dedi.

Yeni anayasa çalışmaları temelinde TBMM üyelerine büyük sorumluluk düştüğüne belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Toplumun bütün kesimlerinin fikirlerinin en doğru şekilde dile getirilmesi için açık, şeffaf yürütülen bir süreci yönetmek de TBMM’nin ödevlerindendir. Bu çerçevede şunu bir kere daha ifade etmek isterim; TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne sahiptir.” sözlerine yer verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
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﻿TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
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