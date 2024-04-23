https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/tbmm-baskani-kurtulmus-yeni-anayasa-surecini-baslatmayi-dusunuyoruz-1083063174.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini başlatmayı düşünüyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini başlatmayı düşünüyoruz
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya işaret ederek, ''23 Nisan haftasından sonra, önce partilerle yapacağımız temasla süreci başlatmayı düşünüyoruz... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T15:08+0300
2024-04-23T15:08+0300
2024-04-23T15:08+0300
türkiye
numan kurtulmuş
tbmm
yeni anayasa
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
meclis
anayasa
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan haftasından sonra yeni anayasa çalışmalarının başlayacağını belirterek “Yeni anayasa mecburidir, Türkiye’nin borcudur.” ifadesini kullandı. Cumhuriyet’in ikinci asrına yakışır yeni bir anayasa olduğunu belirten Kurtulmuş, “Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi TBMM’nin öncelikli ödevlerinden birisidir.” dedi.Yeni anayasa çalışmaları temelinde TBMM üyelerine büyük sorumluluk düştüğüne belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Toplumun bütün kesimlerinin fikirlerinin en doğru şekilde dile getirilmesi için açık, şeffaf yürütülen bir süreci yönetmek de TBMM’nin ödevlerindendir. Bu çerçevede şunu bir kere daha ifade etmek isterim; TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne sahiptir.” sözlerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/tbmm-baskani-numan-kurtulmus-ve-devlet-erkani-anitkabiri-ziyaret-ediyor-1083048749.html
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numan kurtulmuş, tbmm, yeni anayasa, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, meclis, anayasa
numan kurtulmuş, tbmm, yeni anayasa, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, meclis, anayasa
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini başlatmayı düşünüyoruz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya işaret ederek, ''23 Nisan haftasından sonra, önce partilerle yapacağımız temasla süreci başlatmayı düşünüyoruz. Fikri olan her kurum sürece katkı vermeli." dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan haftasından sonra yeni anayasa çalışmalarının başlayacağını belirterek “Yeni anayasa mecburidir, Türkiye’nin borcudur.” ifadesini kullandı.
Cumhuriyet’in ikinci asrına yakışır yeni bir anayasa olduğunu belirten Kurtulmuş, “Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi TBMM’nin öncelikli ödevlerinden birisidir.” dedi.
Yeni anayasa çalışmaları temelinde TBMM üyelerine büyük sorumluluk düştüğüne belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Toplumun bütün kesimlerinin fikirlerinin en doğru şekilde dile getirilmesi için açık, şeffaf yürütülen bir süreci yönetmek de TBMM’nin ödevlerindendir. Bu çerçevede şunu bir kere daha ifade etmek isterim; TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne sahiptir.” sözlerine yer verdi.