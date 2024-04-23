https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/tbmm-baskani-kurtulmus-yeni-anayasa-surecini-baslatmayi-dusunuyoruz-1083063174.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini başlatmayı düşünüyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini başlatmayı düşünüyoruz

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya işaret ederek, ''23 Nisan haftasından sonra, önce partilerle yapacağımız temasla süreci başlatmayı düşünüyoruz... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T15:08+0300

2024-04-23T15:08+0300

2024-04-23T15:08+0300

türkiye

numan kurtulmuş

tbmm

yeni anayasa

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

meclis

anayasa

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan haftasından sonra yeni anayasa çalışmalarının başlayacağını belirterek “Yeni anayasa mecburidir, Türkiye’nin borcudur.” ifadesini kullandı. Cumhuriyet’in ikinci asrına yakışır yeni bir anayasa olduğunu belirten Kurtulmuş, “Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi TBMM’nin öncelikli ödevlerinden birisidir.” dedi.Yeni anayasa çalışmaları temelinde TBMM üyelerine büyük sorumluluk düştüğüne belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Toplumun bütün kesimlerinin fikirlerinin en doğru şekilde dile getirilmesi için açık, şeffaf yürütülen bir süreci yönetmek de TBMM’nin ödevlerindendir. Bu çerçevede şunu bir kere daha ifade etmek isterim; TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne sahiptir.” sözlerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/tbmm-baskani-numan-kurtulmus-ve-devlet-erkani-anitkabiri-ziyaret-ediyor-1083048749.html

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numan kurtulmuş, tbmm, yeni anayasa, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, meclis, anayasa