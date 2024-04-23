https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/tbmm-baskani-numan-kurtulmus-ve-devlet-erkani-anitkabiri-ziyaret-ediyor-1083048749.html

﻿TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor

﻿TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T09:33+0300

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2024-04-23T09:33+0300

numan kurtulmuş

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlamış, "Meclisimiz, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geleceğimizi güvence altına almaya durmaksızın devam edecektir" ifadesini kullanmıştı.Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/tbmm-arsivini-acti-ilk-23-nisan-kutlamalari-ortaya-cikti-1083046607.html

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numan kurtulmuş, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, ankara, anıtkabir, ziyaret, resmi tören, tbmm, atatürk, kutlama