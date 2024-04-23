'Kolombiyalı aileler, Ukrayna'nın safında savaşan akrabalarının cenazelerini alamıyor'

Akrabalarını Ukrayna'daki çatışmalarda yitiren Kolombiyalı aileler, Sputnik'e verdikleri demeçte yakınlarının cenazelerini alamadıklarını ifade etti.



Harrison Astudillo, Kolombiya ordusunda eski bir profesyonel asker olup Ukrayna ordusunda 15 ay görev yaptı ve bu yılın Mart ayında hayatını kaybetti. Kuzeni Alberto Astudillo, Harrison'un çatışmalara katılmasındaki ana motivasyonun para olduğunu belirtti.



Alberto, Kolombiya vatandaşlarının Ukrayna'ya gitmelerinin nedenleri hakkında "Bunun en çok ülkedeki ekonomik durumdan kaynaklandığını düşünüyorum. Oraya giden çoğu kişi bunu ekonomik nedenlerden dolayı yapıyor" dedi.



Alberto, Harrison'un cenazesini alamadıklarını ve sosyal medya üzerinden bunu sağlamak için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.



Laura adlı bir kadın, kocasının vaat edilen aylık 5 bin dolarlık maaşla gözünün boyandığını ve Ukrayna'ya gitmeye karar verdiğini anlattı.



Kocasının cenazesini getirme imkanı bulduklarını belirten Laura, ancak birçok ailenin bunu yapamağını sözlerine ekledi.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın Mart ortasında yayınladığı verilere göre özel askeri harekatın başından beri Ukrayna ordusu saflarında 13 bin 387 yabancı paralı asker görev yaptı. Bunların 5 bin 962'si ölü olarak ele geçirildi.