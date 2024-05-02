Prof. Dr. Konukman: Parasını uzun süre TL’de tutana madalya vermek gerekir

“193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tevkifatlarla ilgili oranı mevduatlarda değiştirildi. Kulaklarıma, gözlerime inanamadım. Herhalde şakadır dedim. Bütün mesele insanların TL’de kalması değil miydi? TL’de tutarsanız sıcak para gelir. Ama bu şekilde sıcak parayı unutun. 1 yıldan uzun vadelilerde stopaj oranı 0’dı. Şimdi yüzde 2.5 oldu. Parasını dolara, altına yatırmayıp 1 yıldan fazla süreyle mevduata yatırana madalya vermek gerekir. Çünkü öncesinde vergi yoktu. TL’ye parasını yatıranları neden cezalandırıyorsunuz? Bu örtülü faiz artışıdır. Üstelik bir de kur korumalıda TL’ye geçerseniz yine 0 vergi. Kur korumalıya yatıranlar zaten ekmeğin üzerine tereyağı sürmüş kesim. Onlar zaten avantajlı. Bir de onlara TL’ye geçerken 0 stopaj diyorsunuz. Öbür vatandaşın ne günahı var. Bu şartlarda insanlar döviz tevdiat hesaplarına yönelir mi? Türkiye’deki yerleşiklerin önemli bir kısmı hesaplarını döviz tevdiatta tutuyor. Millet içeride dövize yönelirken ben sıcak para sahibi olarak neden gideyim de mevcut kurdan paramı bozdurayım ve TL cinsinden finansal enstrümanlara yatırayım? Bu bir akıl tutulmasıdır. Bu, Mehmet Şimşek’in inandırıcılığını yok etmiştir.”