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Türkiye’nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmelerin özel konuklarla birlikte masaya yatırıldığı ve Ankara’nın nabzının tutulduğu İsmet Özçelik’le Ankara Farkı, her salı ve perşembe Radyo Sputnik’te.
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Prof. Dr. Konukman: Parasını uzun süre TL’de tutana madalya vermek gerekir
Prof. Dr. Konukman: Parasını uzun süre TL’de tutana madalya vermek gerekir
Sputnik Türkiye
Ankara Farkı programında İsmet Özçelik’in konuğu olan Prof. Dr. Aziz Konukman, 1 Mayıs’ta mevduat hesapları için belirlenen stopaj oranlarını değerlendirdi... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Konukman: Parasını uzun süre TL’de tutana madalya vermek gerekir
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Konukman: Parasını uzun süre TL’de tutana madalya vermek gerekir
Ekonomist, Prof. Dr. Aziz Konukman Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk oldu. Programda, uygulanmakta olan ekonomi politikalarını değerlendiren Konukman, söz konusu uygulamalarla sıcak paranın ülkeye girmesinin mümkün olmadığını savundu. Konukman, şu mesajları verdi:‘1 Mayıs kararnamesi akıl tutulması’‘Yeniden ithal ikameci sanayiye yönelinmeli’‘Kur-enflasyon ilişkisi düzgün kurulmalı’‘Yurt dışına kaçırılan paralara stopaj uygulanmalı’‘Polisiye tedbirlerle enflasyon düşmez’
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mevduat stopaj oranları, mevduat stopaj oranları 2024
mevduat stopaj oranları, mevduat stopaj oranları 2024

Prof. Dr. Konukman: Parasını uzun süre TL’de tutana madalya vermek gerekir

15:00 02.05.2024 (güncellendi: 13:11 03.05.2024)
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Parasını uzun süre TL’de tutana madalya vermek gerekir
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İsmet Özçelik
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Prof. Dr. Aziz Konukman
Ankara Farkı programında İsmet Özçelik’in konuğu olan Prof. Dr. Aziz Konukman, 1 Mayıs’ta mevduat hesapları için belirlenen stopaj oranlarını değerlendirdi. Stopaj oranlarının yükseltilmesi kararına eleştiriler yönelten Konukman, “Parasını uzun süre TL’de tutana madalya vermek gerekirken cezalandırılıyor” dedi.
Ekonomist, Prof. Dr. Aziz Konukman Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk oldu. Programda, uygulanmakta olan ekonomi politikalarını değerlendiren Konukman, söz konusu uygulamalarla sıcak paranın ülkeye girmesinin mümkün olmadığını savundu. Konukman, şu mesajları verdi:

‘1 Mayıs kararnamesi akıl tutulması’

“193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tevkifatlarla ilgili oranı mevduatlarda değiştirildi. Kulaklarıma, gözlerime inanamadım. Herhalde şakadır dedim. Bütün mesele insanların TL’de kalması değil miydi? TL’de tutarsanız sıcak para gelir. Ama bu şekilde sıcak parayı unutun. 1 yıldan uzun vadelilerde stopaj oranı 0’dı. Şimdi yüzde 2.5 oldu. Parasını dolara, altına yatırmayıp 1 yıldan fazla süreyle mevduata yatırana madalya vermek gerekir. Çünkü öncesinde vergi yoktu. TL’ye parasını yatıranları neden cezalandırıyorsunuz? Bu örtülü faiz artışıdır. Üstelik bir de kur korumalıda TL’ye geçerseniz yine 0 vergi. Kur korumalıya yatıranlar zaten ekmeğin üzerine tereyağı sürmüş kesim. Onlar zaten avantajlı. Bir de onlara TL’ye geçerken 0 stopaj diyorsunuz. Öbür vatandaşın ne günahı var. Bu şartlarda insanlar döviz tevdiat hesaplarına yönelir mi? Türkiye’deki yerleşiklerin önemli bir kısmı hesaplarını döviz tevdiatta tutuyor. Millet içeride dövize yönelirken ben sıcak para sahibi olarak neden gideyim de mevcut kurdan paramı bozdurayım ve TL cinsinden finansal enstrümanlara yatırayım? Bu bir akıl tutulmasıdır. Bu, Mehmet Şimşek’in inandırıcılığını yok etmiştir.”

‘Yeniden ithal ikameci sanayiye yönelinmeli’

“Toplam talep toplam arzdan çok yüksek. Mal yok. Fiyatları ne olur bunun? Kuru da mal gibi düşünün. Kurun fiyatı da artar. Kuru tutunca ithalat cazip hale geliyor. Kura endekslenmemeli. Katma değer üretilmeli, katma değerin bu ülkede kalması için uğraşılmalı. Buranın emekçileri kazansın. Mustafa Kemal’in başlattığı ithal ikameci sanayiyi yeniden neden seslendirmiyorsunuz? TÜSİAD’a, İTO’ya çağrı yapıyorum.”

‘Kur-enflasyon ilişkisi düzgün kurulmalı’

"Doğrudan yatırımın da Batı'dan gelmeyeceği biliniyor. Dünya Bankası'ndan gelen krediler de koşullu. Öyle nakit döviz değil. Onun için körfeze gidiyor vs. onlar hep proje. Geriye ne kaldı? Sıfırdan gelmesi için de hukuk güvenliği olacak. ‘Demokrasinin kötü olduğu yere neden sıfırdan gelsinler?’ deniliyor. Emekçilerin haklarını kısıtlayıp mülkiyet haklarını koruyorsan koşa koşa gelirler. Onların hukuk güvenliğinden kastı haklarını koruyan hukuk devletidir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Doğrudan yatırımları olsun, sıfırdan yatırımlar olsun belirleyecek önemli faktörlerden biridir.”

‘Yurt dışına kaçırılan paralara stopaj uygulanmalı’

"Cumhurbaşkanına 3-4 kere, 6'lı masa aday gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdım, çağrı yaptım. Vergi Kanununda bir düzenleme var. ‘Off-shore'a bankalar üzerinden hangi ad altında havale edilirse edilsin yüzde 30 stopaja tabiidir’ diyor. Ama bir notu var; ‘vergi cennetleri açıklandığı andan itibaren ilgili madde yürürlüğe girer’ diyor. Açıklamayınca 2006'dan bu yana yayınlanmıyor. Dünyanın parası gidiyor. Adı da Delaware eyaleti. Tasarruf var, birileri biriktirmiş. Ama bunlar içeride değerlendirmiyor, dışarı gidiyor. Gidecek olanlardan yüzde 30 stopajı alınması lazım. Benim dediğim yasal. Yayınlandığı an sistem çalışacak.”

‘Polisiye tedbirlerle enflasyon düşmez’

"Polisiye tedbirlerle enflasyonun düştüğü hangi dönemde görüldü? Piyasacı bir kuşak geldi. Bunlar da fiyat kontrolleri yapıyor. Etiketin, garibanın peşinde. Sen büyük AVM'lere ne yapıyorsun? Vitrinler artık seyretme yeri, alma yeri değil."

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