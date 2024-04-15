https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rus-ordusu-slavyanskta-bulunan-fransiz-parali-askerleri-vurdu-1082772349.html

Rus ordusu, Slavyansk'ta bulunan Fransız paralı askerleri vurdu

Rus ordusu, Slavyansk'ta bulunan Fransız paralı askerleri vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Ukraynalı güçlerin... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T10:36+0300

2024-04-15T10:36+0300

2024-04-15T11:15+0300

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Ocak ayında Harkov'da Fransız paralı askerlerin de bulunduğu geçici konuşlanma noktasını vurarak 60'tan fazla militanı öldüren Rus ordusu, tüm uyarılara rağmen Donbass'ta faaliyet yürüten Fransız militanları bir kez daha hedef aldı.Sputnik'e konuşan Lebedev, "Yoldaşlardan gelen bilgilere göre, Ukraynalı topçu birliklerin ve kuvvetle muhtemel, Banderacılara yardım için Caesar obüslerini getiren Fransızların bulunduğu bir konum vuruldu" dedi.Lebedev, Rus ordusunun Fransız paralı askerlere yönelik bombardımanı sonrası Slavyansk kentinin üçte birinin ordu tarafından abluka altına alındığını, sokakta herkesin evraklarının ve cep telefonlarının kontrol edildiğini belirterek henüz teyit edilmemiş verilere göre Pavlograd'dan bölgeye ambulanslar gittiğini söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Ocak'ta büyük bölümünü Fransız paralı askerlerin oluşturduğu, Harkov'daki yabancı militanların geçici olarak konuşlandığı garnizonun yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu duyurmuştu. Bombardıman sonucunda 60'tan fazla militanın etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.Zaporojye Bölgesi’nde ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin lideri ve Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, yeni parti Fransız Caesar kundağı motorlu topçu sistemlerinin cephenin Zaporojye hattındaki Ukrayna ordu birliklerine ulaştırıldığını belirtmişti.“Fransa, Ukraynalı militanlara silah sağlamaya devam ediyor” diyen Rogov, düşmanın bu sistemler yardımıyla Zaporojye bölgesinin Rus ordusu tarafından özgürleştirilen kısmını bombalamaya devam ettiğini sözlerine eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-rus-ordusu-ukraynadaki-fransiz-askerlerini-yok-eder-1082079516.html

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fransa, fransız askerleri, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov