Erken dönem teknoloji girişimleri ve artırılmış gerçekliğin kozmetik sektöründe kullanımı

“Geçtiğimiz haftalarda takip yatırımı yaptığımız bir girişim, güzellik sektöründe artırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojisi kullanarak anlık olarak kadınların makyaj malzemelerini kamera ile takip edip deneyebilmelerine olanak tanıyor. Bu aslında bu şirketin ikinci girişimi. İlk girişimine yatırım yapmıştık. Oradan çıkan yeni bir fikir ve oradaki teknolojik donanım ile network, yeni bir alana yöneldi. O da bir artırılmış gerçeklik fikriydi ama çok ileri gidememişti. İkincisi çok iyi gidiyor. Küresel çapta kozmetik firmalarıyla anlaştılar. Ama tabii bu her girişim için geçerli olmuyor. Bu arada bizim ‘başarısız’ dediğimiz şirketler batmıyor. Yani beş kişilik, on kişilik şirketler olarak hayatlarına devam ediyorlar. Unicorn olmuyorlar. Fon perspektifi açısından başarısız. Fakat gayet ayakta olan, istihdam sağlayan ve katma değer yaratan şirketler var. Bu bakış açısıyla değişiyor. Tabii gerçekten batanlar da var. Bu da işin doğası. Biz bu işin doğasını ve riskini kabullendik ve destekliyoruz. Buna bağlı bir ekosistem var. On sene önce bu kadar değildi. Türkiye’de de on sene önce teknoloji erken aşama girişimlerine yatırımlar, riskler, alınan hisseler ve sözleşme şartları böyle değildi. Artık ABD ve Avrupa standartlarına çok yakınız. Bu ekosistem yurt dışı ile entegre oldu diyebiliriz. Tek bir şey kaldı: Girişimleri ileri aşamaya taşıyacak fonların Türkiye’ye gelmesi.”