https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/israilin-gazze-saldirilarinda-200-gun-geride-kaldi-olu-sayisinda-artis-suruyor-1083053425.html

İsrail’in Gazze saldırılarında 200 gün geride kaldı: Ölü sayısında artış sürüyor

İsrail’in Gazze saldırılarında 200 gün geride kaldı: Ölü sayısında artış sürüyor

Sputnik Türkiye

Ateşkese yanaşmayan İsrail'in 200 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 kişi artarak 34 bin 183'e yükseldi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T10:46+0300

2024-04-23T10:46+0300

2024-04-23T10:46+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

filistin

filistin sorunu

ortadoğu

ateşkes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083053200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_678bc30d8f9dcb6f6d4a4c3a9ea41561.jpg

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 200 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 59 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 183'e, yaralı sayısının da 77 bin 143'e yükseldiği kaydedildi.Gazze'de son 10 günde öldürülenlerin sayısının ise 469 olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/israilin-cekildigi-han-yunustan-geriye-enkaz-kaldi-1083014700.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, ortadoğu, ateşkes, hamas, abd