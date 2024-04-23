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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/israilin-gazze-saldirilarinda-200-gun-geride-kaldi-olu-sayisinda-artis-suruyor-1083053425.html
İsrail’in Gazze saldırılarında 200 gün geride kaldı: Ölü sayısında artış sürüyor
İsrail’in Gazze saldırılarında 200 gün geride kaldı: Ölü sayısında artış sürüyor
Sputnik Türkiye
Ateşkese yanaşmayan İsrail'in 200 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 kişi artarak 34 bin 183'e yükseldi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T10:46+0300
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israil- filistin çatışması
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 200 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 59 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 183'e, yaralı sayısının da 77 bin 143'e yükseldiği kaydedildi.Gazze'de son 10 günde öldürülenlerin sayısının ise 469 olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/israilin-cekildigi-han-yunustan-geriye-enkaz-kaldi-1083014700.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, ortadoğu, ateşkes, hamas, abd

İsrail’in Gazze saldırılarında 200 gün geride kaldı: Ölü sayısında artış sürüyor

10:46 23.04.2024
© EPA / MOHAMMED SABERGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© EPA / MOHAMMED SABER
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Ateşkese yanaşmayan İsrail'in 200 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 kişi artarak 34 bin 183'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 200 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 59 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 183'e, yaralı sayısının da 77 bin 143'e yükseldiği kaydedildi.
Gazze'de son 10 günde öldürülenlerin sayısının ise 469 olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
Han Yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
MULTİMEDYA
İsrail'in çekildiği Han Yunus'tan geriye enkaz kaldı
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