https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/israilin-gazze-saldirilarinda-200-gun-geride-kaldi-olu-sayisinda-artis-suruyor-1083053425.html
İsrail’in Gazze saldırılarında 200 gün geride kaldı: Ölü sayısında artış sürüyor
İsrail’in Gazze saldırılarında 200 gün geride kaldı: Ölü sayısında artış sürüyor
Sputnik Türkiye
Ateşkese yanaşmayan İsrail'in 200 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 kişi artarak 34 bin 183'e yükseldi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T10:46+0300
2024-04-23T10:46+0300
2024-04-23T10:46+0300
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 200 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 59 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 183'e, yaralı sayısının da 77 bin 143'e yükseldiği kaydedildi.Gazze'de son 10 günde öldürülenlerin sayısının ise 469 olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/israilin-cekildigi-han-yunustan-geriye-enkaz-kaldi-1083014700.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, ortadoğu, ateşkes, hamas, abd
İsrail’in Gazze saldırılarında 200 gün geride kaldı: Ölü sayısında artış sürüyor
Ateşkese yanaşmayan İsrail'in 200 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 kişi artarak 34 bin 183'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 200 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 59 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 183'e, yaralı sayısının da 77 bin 143'e yükseldiği kaydedildi.
Gazze'de son 10 günde öldürülenlerin sayısının ise 469 olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.