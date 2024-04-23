https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/hazirliklar-tamamlandi-milyonlarca-emekli-icin-yeni-calisma-ne-olacak-1083043815.html

Hazırlıklar tamamlandı: Milyonlarca emekli için yeni çalışma ne olacak?

Hazırlıklar tamamlandı: Milyonlarca emekli için yeni çalışma ne olacak?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son günlerde emeklilerle ilgili yapılan bir çalışmanın tamamlandığını ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T07:26+0300

2024-04-23T07:26+0300

2024-04-23T07:26+0300

emekli

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın canlı yayında emeklilerle ilgili yaptığı açıklama büyük merak uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmaları tamamlandığında toplumla paylaşılacak” ifadelerini kullanmıştı. Peki emeklilerle ilgili çalışma ne olabilir? Konuyla ilgili merak edilen 5 soruyu Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, cevapladı. Milliyet'in haberine göre, Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:1-Emeklilerle ilgili çalışma ne olacak? Özellikle son dönemde ulaşım ve fatura desteği ile ilgili bazı haberler kamuoyuna yansımıştı, bunlardan hangileri çalışma içerisinde yer alabilir?2-Emekliye destekte gelir detayı olacak mı? Tüm emeklileri kapsayacak bir destek paketi mi olacak, yoksa sadece ihtiyaç sahibi emekliler için mi çalışma yapılacak?3-Temmuz ayında kök aylıklar ve en düşük emekli maaşına iki ayrı düzenleme mi olacak?4-Temmuz ayı emekli maaş zam oranı tahmininiz nedir?5-En düşük emekli aylığı temmuzda ne kadar olacak?

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