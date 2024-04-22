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Emekliye 'refah paketi' düzenlemesinin detayları ortaya çıktı: Alışveriş kartından fatura indirimine
Emekliye 'refah paketi' düzenlemesinin detayları ortaya çıktı: Alışveriş kartından fatura indirimine
Sputnik Türkiye
Emeklileri ilgilendiren 'refah paketi' çalışmaları hız kazandı. 2024'ün emekliler için önemli bir yıl olacağı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T07:27+0300
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 16 milyon emekliyi ilgilendiren refah paketi çalışmalarının kısa sürede açıklanacağını duyurdu.Sabah gazetesinin edindiği bilgilere göre, emeklilerle ilgili yapılan çalışmanın detaylarına bakıldığında hem gelirlerini artırıcı hem de günlük hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler göze çarpıyor.Çalışma Bakanlığı gerek kurumlar gerekse diğer bakanlıklar nezdinde görüşmelerini sürdürüyor. Belli bir takvim çerçevesinde yapılacak desteklerin ana başlıkları ise şöyle:Ulaşım desteğiBelediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.İletişim desteğiBu noktada GSM operatörleriyle yapılacak protokollerle emekliler için indirimli özel tarifelerin devreye sokulması gündeme gelecek. Böylece emekliler telefon ve internet hizmetlerinden daha avantajlı olarak yararlanacaklar.Alışveriş desteği: Emekli alışveriş kartı geliyorGelir seviyesi belli bir miktarın altında olan emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir emekli alışveriş kartı hazırlanacak. Bu karta her ay yüklenecek para ile marketlerden alışveriş yapma imkanı sunulacak. Bu desteği Aile Bakanlığı ve belediyeler üstlenecek.Belediye hizmetlerine indirimBu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.Enerji desteği: Doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde çalışılıyorBaşta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek. Hanelere kişi başına uygulanan enerji desteği emekliler için de yaygınlaştırılacak.Kira desteğiÖzellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek. Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.Finans desteğiBu kapsamda bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da devreye sokulacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.Tatil desteğiTatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Böylece emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına kavuşacak. Ayrıca turizm şirketleriyle yapılacak protokollerle emeklilere özel kampanyalarla tatil beldelerinde indirimle tatil imkanları da sunulacak.Refah payı ve taban maaşıEmekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Bu artışın Temmuz'dan önce yapılması da bekleniyor. Ayrıca kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada çalışılan konular arasında.
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Emekliye 'refah paketi' düzenlemesinin detayları ortaya çıktı: Alışveriş kartından fatura indirimine

07:27 22.04.2024 (güncellendi: 08:32 22.04.2024)
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
© AA
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Emeklileri ilgilendiren 'refah paketi' çalışmaları hız kazandı. 2024'ün emekliler için önemli bir yıl olacağı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emekli maaşı düzenlemesi üzerinde çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Peki, 'refah paketi' nedir? Hangi maddeleri içeriyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 16 milyon emekliyi ilgilendiren refah paketi çalışmalarının kısa sürede açıklanacağını duyurdu.
Sabah gazetesinin edindiği bilgilere göre, emeklilerle ilgili yapılan çalışmanın detaylarına bakıldığında hem gelirlerini artırıcı hem de günlük hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler göze çarpıyor.
Çalışma Bakanlığı gerek kurumlar gerekse diğer bakanlıklar nezdinde görüşmelerini sürdürüyor. Belli bir takvim çerçevesinde yapılacak desteklerin ana başlıkları ise şöyle:

Ulaşım desteği

Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.

İletişim desteği

Bu noktada GSM operatörleriyle yapılacak protokollerle emekliler için indirimli özel tarifelerin devreye sokulması gündeme gelecek. Böylece emekliler telefon ve internet hizmetlerinden daha avantajlı olarak yararlanacaklar.

Alışveriş desteği: Emekli alışveriş kartı geliyor

Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir emekli alışveriş kartı hazırlanacak. Bu karta her ay yüklenecek para ile marketlerden alışveriş yapma imkanı sunulacak. Bu desteği Aile Bakanlığı ve belediyeler üstlenecek.

Belediye hizmetlerine indirim

Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

Enerji desteği: Doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde çalışılıyor

Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek. Hanelere kişi başına uygulanan enerji desteği emekliler için de yaygınlaştırılacak.

Kira desteği

Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek. Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.

Finans desteği

Bu kapsamda bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da devreye sokulacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.

Tatil desteği

Tatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Böylece emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına kavuşacak. Ayrıca turizm şirketleriyle yapılacak protokollerle emeklilere özel kampanyalarla tatil beldelerinde indirimle tatil imkanları da sunulacak.

Refah payı ve taban maaşı

Emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Bu artışın Temmuz'dan önce yapılması da bekleniyor. Ayrıca kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada çalışılan konular arasında.
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