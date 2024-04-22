https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/uzmani-uyardi-altin-icin-bir-hafta-bekleyin-dedi-iki-onemli-gelismeye-dikkat-cekti-1083009595.html
Uzmanı uyardı: Altın için 'bir hafta bekleyin' dedi, iki önemli gelişmeye dikkat çekti
Uzmanı uyardı: Altın için 'bir hafta bekleyin' dedi, iki önemli gelişmeye dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Türkiye’nin vereceği her mesaj veya adım yurtiçi piyasaları... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T10:21+0300
2024-04-22T10:21+0300
2024-04-22T10:25+0300
ekonomi
gram altın
islam memiş
merkez bankası
faiz
faiz indirimi
faiz artırımı
dolar
euro
euro/tl
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar konusunda haftanın öne çıkan iki gelişmesini anlattı. Memiş, "Küresel piyasalarda takip edeceğimiz önemli bir veri yok. Ancak yurt içi piyasaları etkileyecek iki önemli gelişme olacak. 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’tan vereceği mesajlar 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı. Türkiye’nin vereceği her mesaj veya adım yurt içi piyasaları mutlaka olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecektir." dedi.Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da kritik olduğunu söyleyen Memiş şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fed-acikladi-dengeler-degisti-hem-ons-hem-gram-altin-fiyatlari-icin-en-kritik-ipucu-1082663205.html
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Uzmanı uyardı: Altın için 'bir hafta bekleyin' dedi, iki önemli gelişmeye dikkat çekti
10:21 22.04.2024 (güncellendi: 10:25 22.04.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Türkiye’nin vereceği her mesaj veya adım yurtiçi piyasaları mutlaka olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecektir" dedi. Memiş, gram altın, dolar, euro ve borsa için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar konusunda haftanın öne çıkan iki gelişmesini anlattı
. Memiş, "Küresel piyasalarda takip edeceğimiz önemli bir veri yok. Ancak yurt içi piyasaları etkileyecek iki önemli gelişme olacak. 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’tan vereceği mesajlar 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı. Türkiye’nin vereceği her mesaj veya adım yurt içi piyasaları mutlaka olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecektir
." dedi.
Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da kritik olduğunu söyleyen Memiş şunları ekledi:
"TCMB’den piyasalar faiz artırımı beklemiyor. Sürprizleri seven bir merkez bankamız olduğundan faiz artırımı da yapabilir. TCMB’nin faiz kararları bildiğiniz gibi tahmin edilemiyor. Bu hafta piyasalarda karışık bir seyir bekliyorum. Bu hafta için takip edeceğim bant aralıkları şöyle: Bist100 endeksi; 9.693 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 9 bin 400-9 bin 800 puan aralığını takip edeceğim. Jeopolitik gerginlikler satışlara, TCMB’nin faizleri değiştirmemesi alımlara neden olur. Döviz kurları; Genel trend yukarı yönlü olduğundan geri çekilmelerin ya da yatay seyrin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Altın ve gümüş fiyatları; Kâr satışlarını beklemeye devam ediyorum. Orta ve uzun vadede yeni rekor denemeleri, kısa vadede kâr satışları kaçınılmaz olur. 1 hafta daha sabırlı olmak gerek. Çünkü Fed’in faiz kararından sonra geri çekilmeler için bahane bulunmuş olur. Bu hafta alım yönlü kararım olmaz, biraz daha yükselse de beklemeyi tercih ederim."