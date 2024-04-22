Uzmanı uyardı: Altın için 'bir hafta bekleyin' dedi, iki önemli gelişmeye dikkat çekti

"TCMB’den piyasalar faiz artırımı beklemiyor. Sürprizleri seven bir merkez bankamız olduğundan faiz artırımı da yapabilir. TCMB’nin faiz kararları bildiğiniz gibi tahmin edilemiyor. Bu hafta piyasalarda karışık bir seyir bekliyorum. Bu hafta için takip edeceğim bant aralıkları şöyle: Bist100 endeksi; 9.693 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 9 bin 400-9 bin 800 puan aralığını takip edeceğim. Jeopolitik gerginlikler satışlara, TCMB’nin faizleri değiştirmemesi alımlara neden olur. Döviz kurları; Genel trend yukarı yönlü olduğundan geri çekilmelerin ya da yatay seyrin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Altın ve gümüş fiyatları; Kâr satışlarını beklemeye devam ediyorum. Orta ve uzun vadede yeni rekor denemeleri, kısa vadede kâr satışları kaçınılmaz olur. 1 hafta daha sabırlı olmak gerek. Çünkü Fed’in faiz kararından sonra geri çekilmeler için bahane bulunmuş olur. Bu hafta alım yönlü kararım olmaz, biraz daha yükselse de beklemeyi tercih ederim."