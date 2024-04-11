https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fed-acikladi-dengeler-degisti-hem-ons-hem-gram-altin-fiyatlari-icin-en-kritik-ipucu-1082663205.html

Fed açıkladı, dengeler değişti: Hem ons hem gram altın fiyatları için en kritik ipucu

Fed açıkladı, dengeler değişti: Hem ons hem gram altın fiyatları için en kritik ipucu

Sputnik Türkiye

Tüm dünya piyasalarının yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri açıklandı. Yüzde 2 enflasyon hedefinden uzakta bulunan ülkede Mart ayından enflasyon... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T09:39+0300

2024-04-11T09:39+0300

2024-04-11T09:39+0300

ekonomi

altın

gram altın

külçe altın

fed

abd merkez bankası (fed)

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Küresel piyasalar, ABD'nin Mart ayı tüketici fiyat enflasyonu verilerinin açıklanmasını bekliyordu. ABD enflasyonunun Mart’ta aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 3.4 artış göstereceği tahmin ediliyordu. Açıklanan verilere göre Mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3.5 oldu. Aylık bazda artış ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Böylece ABD TÜFE verisi beklentilerin üzerinde artış gösterdi.Şubat ayında tüketici fiyatları endeksi yıllık bazda yüzde 3.2 artarak Ocak ayındaki yüzde 3.1'i aşmıştı. Şubat 2024'te ABD Tüketici Fiyatları Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.3 artışa kıyasla yüzde 0,4 artarak son beş ayın en yüksek artışını kaydetmişti.Fed, geçen ay faiz oranlarını yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutmuş ve 2024 sonuna kadar faiz oranlarını hala 75 baz puan indirmeyi beklediklerini belirtmişti.Altın piyasası enflasyon öncesi temkinli bir duruş sergiliyordu. Dün 2 bin 365 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2354 dolar seviyelerinde bulunuyordu. Veri öncesi altın fiyatları düşüşe geçerekten, ABD enflasyon verisi sonrasında 2 bin 349 dolardan işlem görüyor.Gram altın bugün ne kadar?Yurt içinde ise gram altın fiyatları ABD enflasyonu öncesinde rekor seviyelerden geri çekilmişti. Gram altın fiyatı şu sıralar 2 bin 499 liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 4 bin 586 lira, Cumhuriyet altını 17 bin 667 lira seviyelerinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/enflasyon-tahminleri-guncellendi-memur-ve-emeklilerin-maas-hesabi-tekrar-degisti-yeni-tablo-nasil-1082661469.html

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