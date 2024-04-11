https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fed-acikladi-dengeler-degisti-hem-ons-hem-gram-altin-fiyatlari-icin-en-kritik-ipucu-1082663205.html
Fed açıkladı, dengeler değişti: Hem ons hem gram altın fiyatları için en kritik ipucu
Fed açıkladı, dengeler değişti: Hem ons hem gram altın fiyatları için en kritik ipucu
Sputnik Türkiye
Tüm dünya piyasalarının yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri açıklandı. Yüzde 2 enflasyon hedefinden uzakta bulunan ülkede Mart ayından enflasyon... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T09:39+0300
2024-04-11T09:39+0300
2024-04-11T09:39+0300
ekonomi
altın
gram altın
külçe altın
fed
abd merkez bankası (fed)
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Küresel piyasalar, ABD'nin Mart ayı tüketici fiyat enflasyonu verilerinin açıklanmasını bekliyordu. ABD enflasyonunun Mart’ta aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 3.4 artış göstereceği tahmin ediliyordu. Açıklanan verilere göre Mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3.5 oldu. Aylık bazda artış ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Böylece ABD TÜFE verisi beklentilerin üzerinde artış gösterdi.Şubat ayında tüketici fiyatları endeksi yıllık bazda yüzde 3.2 artarak Ocak ayındaki yüzde 3.1'i aşmıştı. Şubat 2024'te ABD Tüketici Fiyatları Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.3 artışa kıyasla yüzde 0,4 artarak son beş ayın en yüksek artışını kaydetmişti.Fed, geçen ay faiz oranlarını yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutmuş ve 2024 sonuna kadar faiz oranlarını hala 75 baz puan indirmeyi beklediklerini belirtmişti.Altın piyasası enflasyon öncesi temkinli bir duruş sergiliyordu. Dün 2 bin 365 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2354 dolar seviyelerinde bulunuyordu. Veri öncesi altın fiyatları düşüşe geçerekten, ABD enflasyon verisi sonrasında 2 bin 349 dolardan işlem görüyor.Gram altın bugün ne kadar?Yurt içinde ise gram altın fiyatları ABD enflasyonu öncesinde rekor seviyelerden geri çekilmişti. Gram altın fiyatı şu sıralar 2 bin 499 liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 4 bin 586 lira, Cumhuriyet altını 17 bin 667 lira seviyelerinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/enflasyon-tahminleri-guncellendi-memur-ve-emeklilerin-maas-hesabi-tekrar-degisti-yeni-tablo-nasil-1082661469.html
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altın fiyatı, bugün altın kaç tl, fed faiz kararı, abd enflasyonu
altın fiyatı, bugün altın kaç tl, fed faiz kararı, abd enflasyonu
Fed açıkladı, dengeler değişti: Hem ons hem gram altın fiyatları için en kritik ipucu
Tüm dünya piyasalarının yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri açıklandı. Yüzde 2 enflasyon hedefinden uzakta bulunan ülkede Mart ayından enflasyon yıllık bazda yüzde 3.5 seviyesinde gerçekleşti. Veri öncesi ons altın ve gram altın fiyatları düşüşe geçmişti. Peki 11 Nisan Perşembe güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Küresel piyasalar, ABD'nin Mart ayı tüketici fiyat enflasyonu verilerinin açıklanmasını bekliyordu. ABD enflasyonunun Mart’ta aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 3.4 artış göstereceği tahmin ediliyordu. Açıklanan verilere göre Mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3.5 oldu. Aylık bazda artış ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Böylece ABD TÜFE verisi beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Şubat ayında tüketici fiyatları endeksi yıllık bazda yüzde 3.2 artarak Ocak ayındaki yüzde 3.1'i aşmıştı. Şubat 2024'te ABD Tüketici Fiyatları Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.3 artışa kıyasla yüzde 0,4 artarak son beş ayın en yüksek artışını kaydetmişti.
Fed, geçen ay faiz oranlarını yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutmuş ve 2024 sonuna kadar faiz oranlarını hala 75 baz puan indirmeyi beklediklerini belirtmişti.
Altın piyasası enflasyon öncesi temkinli bir duruş sergiliyordu. Dün 2 bin 365 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2354 dolar seviyelerinde bulunuyordu. Veri öncesi altın fiyatları düşüşe geçerekten, ABD enflasyon verisi sonrasında 2 bin 349 dolardan işlem görüyor.
Gram altın bugün ne kadar?
Yurt içinde ise gram altın fiyatları ABD enflasyonu öncesinde rekor seviyelerden geri çekilmişti. Gram altın fiyatı şu sıralar 2 bin 499 liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 4 bin 586 lira, Cumhuriyet altını 17 bin 667 lira seviyelerinde bulunuyor.