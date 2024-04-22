https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kredi-faizleri-rekor-kirmisti-konuttaki-pesinat-sorununa-yeni-cozum-1083006915.html

Kredi faizleri rekor kırmıştı: Konuttaki peşinat sorununa yeni çözüm

Kredi faizleri rekor kırmıştı: Konuttaki peşinat sorununa yeni çözüm

Sputnik Türkiye

Konut piyasasındaki yüksek fiyatlar, kredi erişimindeki zorluklar ve faiz oranlarındaki artışlar, ev sahiplerini alternatif çözümler aramaya yöneltiyor. Bu... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T08:17+0300

2024-04-22T08:17+0300

2024-04-22T08:18+0300

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Konut piyasasında yaşanan daralma, satış rakamlarını olumsuz etkiliyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle alıcı bulmakta zorlanan mülk sahipleri, eldeki konutlarını satmak için alternatif yöntemlere başvuruyor. Son dönemde, 'takasa uygun' şeklinde ilanlar dikkat çekiyor.Yüksek kredi faizleri ve yeterli peşinat bulunamaması, konut alımını zorlaştırırken, birçok kişi arsa, araç veya diğer konutlarını takas olarak değerlendirme yoluna gidiyor. Bu durum, satıcılar için cazip bir seçenek haline geliyor.Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, son dönemde emlak işletmelerine yoğun takas tekliflerinin geldiğini belirtiyor. İlanlarda takas seçeneğinin arttığını ve mal sahiplerinin takas yoluyla konutlarını değerlendirmek istediklerinde önemli bir artış yaşandığını ifade ediyor.Takas usulü satış yapmak mantıklı mı?Milliyet'e konuşan uzman isim, "Özellikle bu takaslarda tarladan arsaya, daireden araca kadar çok yönlü takas teklifleri alınıyor. Almak istedikleri bir konuta araç ile beraber teklifler veriyorlar. Faizlerdeki artışın bunda çok büyük bir etkisi var. Ev almak isteyen bir kişi aradaki farkı kredi ile kapatamıyor. Takas ile aradaki farkı kapatmak için bir alternatif izliyor diyebiliriz. Takasla başka bir gayrimenkulünü veren kişi yine aradaki farkı kapatamasa bile bir miktar kredi çekmeye çalışıyor. Son dönemde ipotekli satışlarda bunun etkili olduğunu görüyoruz. Faiz oranları yüksek olsa da takaslı gayrimenkul almak isteyen kişiler kapanmaya farklar nedeniyle az miktarda da olsa kredi çekmeye gayret ediyor" dedi ve ekledi:Konut kredisinde ortalama faizler ne kadar?"Pandemiden sonra arsa ve araziye çok fazla yatırım olmuştu. Vatandaşlar arsalarını da takas çerçevesinde mal sahiplerine tekliflerde kullanmak istiyorlar" diyen Özelmacıklı şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/emekliye-refah-paketi-duzenlemesinin-detaylari-ortaya-cikti-alisveris-kartindan-fatura-indirimine-1083005892.html

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