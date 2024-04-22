https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kredi-faizleri-rekor-kirmisti-konuttaki-pesinat-sorununa-yeni-cozum-1083006915.html
Kredi faizleri rekor kırmıştı: Konuttaki peşinat sorununa yeni çözüm
Kredi faizleri rekor kırmıştı: Konuttaki peşinat sorununa yeni çözüm
Sputnik Türkiye
Konut piyasasındaki yüksek fiyatlar, kredi erişimindeki zorluklar ve faiz oranlarındaki artışlar, ev sahiplerini alternatif çözümler aramaya yöneltiyor. Bu... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T08:17+0300
2024-04-22T08:17+0300
2024-04-22T08:18+0300
konut
ekonomi
takas
para takası
toplu konut
emlak konut
konut satışı
sosyal konut
konut fiyatları
konut kredisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078892714_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1482737eab20635c21f36d46809244a8.jpg
Konut piyasasında yaşanan daralma, satış rakamlarını olumsuz etkiliyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle alıcı bulmakta zorlanan mülk sahipleri, eldeki konutlarını satmak için alternatif yöntemlere başvuruyor. Son dönemde, 'takasa uygun' şeklinde ilanlar dikkat çekiyor.Yüksek kredi faizleri ve yeterli peşinat bulunamaması, konut alımını zorlaştırırken, birçok kişi arsa, araç veya diğer konutlarını takas olarak değerlendirme yoluna gidiyor. Bu durum, satıcılar için cazip bir seçenek haline geliyor.Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, son dönemde emlak işletmelerine yoğun takas tekliflerinin geldiğini belirtiyor. İlanlarda takas seçeneğinin arttığını ve mal sahiplerinin takas yoluyla konutlarını değerlendirmek istediklerinde önemli bir artış yaşandığını ifade ediyor.Takas usulü satış yapmak mantıklı mı?Milliyet'e konuşan uzman isim, "Özellikle bu takaslarda tarladan arsaya, daireden araca kadar çok yönlü takas teklifleri alınıyor. Almak istedikleri bir konuta araç ile beraber teklifler veriyorlar. Faizlerdeki artışın bunda çok büyük bir etkisi var. Ev almak isteyen bir kişi aradaki farkı kredi ile kapatamıyor. Takas ile aradaki farkı kapatmak için bir alternatif izliyor diyebiliriz. Takasla başka bir gayrimenkulünü veren kişi yine aradaki farkı kapatamasa bile bir miktar kredi çekmeye çalışıyor. Son dönemde ipotekli satışlarda bunun etkili olduğunu görüyoruz. Faiz oranları yüksek olsa da takaslı gayrimenkul almak isteyen kişiler kapanmaya farklar nedeniyle az miktarda da olsa kredi çekmeye gayret ediyor" dedi ve ekledi:Konut kredisinde ortalama faizler ne kadar?"Pandemiden sonra arsa ve araziye çok fazla yatırım olmuştu. Vatandaşlar arsalarını da takas çerçevesinde mal sahiplerine tekliflerde kullanmak istiyorlar" diyen Özelmacıklı şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/emekliye-refah-paketi-duzenlemesinin-detaylari-ortaya-cikti-alisveris-kartindan-fatura-indirimine-1083005892.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078892714_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2c9b8bfc904655d113c67a536fed3630.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
düşük faizli ev kredisi şartları, 2.el konut kredisi hesaplama, ev kredisi hesaplama, ev kredisi oranları, ev kredisi şartları, ev kredisi haberleri, düşük faizli konut kredisi şartları, 1.20 konut kredisi son dakika, cumhurbaşkanı konut kredi açıklaması son dakika, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları 2024, yeni konut kredisi, yeni konut kredisi şartları, yeni konut kredisi kampanyası, yeni konut kredisi hesaplama, yeni konut kredisi ne zaman, yeni konut kredisi detay, takasla ev satın alınır mı, takasla ev satın almak
düşük faizli ev kredisi şartları, 2.el konut kredisi hesaplama, ev kredisi hesaplama, ev kredisi oranları, ev kredisi şartları, ev kredisi haberleri, düşük faizli konut kredisi şartları, 1.20 konut kredisi son dakika, cumhurbaşkanı konut kredi açıklaması son dakika, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları 2024, yeni konut kredisi, yeni konut kredisi şartları, yeni konut kredisi kampanyası, yeni konut kredisi hesaplama, yeni konut kredisi ne zaman, yeni konut kredisi detay, takasla ev satın alınır mı, takasla ev satın almak
Kredi faizleri rekor kırmıştı: Konuttaki peşinat sorununa yeni çözüm
08:17 22.04.2024 (güncellendi: 08:18 22.04.2024)
Konut piyasasındaki yüksek fiyatlar, kredi erişimindeki zorluklar ve faiz oranlarındaki artışlar, ev sahiplerini alternatif çözümler aramaya yöneltiyor. Bu çerçevede, ev sahipleri eldeki konutlarını değerlendirmek için takas sistemine yöneliyor. Son dönemde, ikinci el satış platformlarında bu ilanlar dikkat çekiyor. Peki bu sistem nasıl işliyor?
Konut piyasasında yaşanan daralma, satış rakamlarını olumsuz etkiliyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle alıcı bulmakta zorlanan mülk sahipleri, eldeki konutlarını satmak için alternatif yöntemlere başvuruyor. Son dönemde, 'takasa uygun' şeklinde ilanlar dikkat çekiyor.
Yüksek kredi faizleri ve yeterli peşinat bulunamaması, konut alımını zorlaştırırken, birçok kişi arsa, araç veya diğer konutlarını takas olarak değerlendirme yoluna gidiyor. Bu durum, satıcılar için cazip bir seçenek haline geliyor.
Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, son dönemde emlak işletmelerine yoğun takas tekliflerinin geldiğini belirtiyor. İlanlarda takas seçeneğinin arttığını ve mal sahiplerinin takas yoluyla konutlarını değerlendirmek istediklerinde önemli bir artış yaşandığını ifade ediyor.
Takas usulü satış yapmak mantıklı mı?
Milliyet'e konuşan uzman isim, "Özellikle bu takaslarda tarladan arsaya, daireden araca kadar çok yönlü takas teklifleri alınıyor. Almak istedikleri bir konuta araç ile beraber teklifler veriyorlar. Faizlerdeki artışın bunda çok büyük bir etkisi var. Ev almak isteyen bir kişi aradaki farkı kredi ile kapatamıyor. Takas ile aradaki farkı kapatmak için bir alternatif izliyor diyebiliriz. Takasla başka bir gayrimenkulünü veren kişi yine aradaki farkı kapatamasa bile bir miktar kredi çekmeye çalışıyor. Son dönemde ipotekli satışlarda bunun etkili olduğunu görüyoruz. Faiz oranları yüksek olsa da takaslı gayrimenkul almak isteyen kişiler kapanmaya farklar nedeniyle az miktarda da olsa kredi çekmeye gayret ediyor" dedi ve ekledi:
Mevduat faizlerinde önemli artışlar var. Krediler yüksek, gayrimenkulle ilgili rakamlar gerçekten hala vatandaşların ulaşabileceği seviyenin üzerinde. Türkiye’de şu anda metrekarede ortalama konut fiyatları 30 bin TL’ye yaklaştı. Bu, 100 metrekare bir daire 3 milyon TL seviyesinde demek. Vatandaşlar bir şekilde ev sahibi olma ihtiyacını hissediyor. Yakın dönemde evlenme hareketliliği de başlayacak. Konuta olan talep artıyor. Şu anda inşaat maliyetlerinde yaşanan artışlar neredeyse konut fiyatlarının da ötesine geçmiş durumda. Bir müteahhit sıfır konut yapsa bile bunu piyasadaki satılık fiyat ortalamasına mal etmesi mümkün gözükmüyor. Bu da ister istemez konu fiyatının şu an için cazip olduğunu ve vatandaşın da bir şekilde gayrimenkulü takasla da olsa almaya çalıştığını bizlere gösteriyor.
Konut kredisinde ortalama faizler ne kadar?
"Pandemiden sonra arsa ve araziye çok fazla yatırım olmuştu. Vatandaşlar arsalarını da takas çerçevesinde mal sahiplerine tekliflerde kullanmak istiyorlar" diyen Özelmacıklı şunları kaydetti:
"Takas usulü gayrimenkul ticareti yapmak mümkün. Bu noktada pazarlama sürecinin uzadığını söyleyebiliriz. Takas teklifine karşı mülk sahipleri ‘O arsa kaç para eder, gidip yerinde bakalım?’ diye düşünebiliyor. Bu nedenle gayrimenkulde pazarlama sürelerinin 2 ayı geçtiğini görüyoruz. Bu da satış sürecini uzatıyor. Kredilerde tabi faiz oranları yüzde 3’ün üzerinde seyrediyor. 120 ay vadeli yüzde 3.25 aylık faiz oranı için çekilmiş bir kredi için aylık 66 bin 430 TL kredi ödemesi yapılıyor. Vatandaşların son 3 aydır konut kredisine ilgi göstermeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. İpotekli satışlarda bir artış var.”