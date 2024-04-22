https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/calisma-meclisi-nedir-calisma-meclisi-uyeleri-1083007408.html

Yıllar sonra bir ilk: 'Çalışma Meclisi' Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yeniden toplanıyor

Yıllar sonra bir ilk: 'Çalışma Meclisi' Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yeniden toplanıyor

Sputnik Türkiye

Çalışma Meclisi, beş yıl aradan sonra tekrar toplanmaya hazırlanıyor. Türk-İş, Hak-İş, Disk, Tisk, Memur-Sen, Kamu-Sen, TOBB ve TESK gibi sendika ve iş dünyası... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T08:44+0300

2024-04-22T08:44+0300

2024-04-22T08:48+0300

recep tayyip erdoğan

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ekonomi

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İş hayatının önemli istişare organlarından biri olan Çalışma Meclisi 13. toplantısına hazırlanıyor. 23 Mayıs 2019’daki son buluşmadan 5 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısı ile taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde yeniden bir araya gelecek. Toplantıya TÜRK-İş, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TESK davet edildi.Beştepe’de 2 gün boyunca düzenlenecek panellerde çalışma hayatının güncel sorunları tartışılacak. O sorunların çözüm önerileri masaya yatırılacak. Kıdem tazminatı, esnek çalışma modelleri, asgari ücret ve emekli aylıkları gibi ücret artışlarının detayları ele alınacak. 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri tek çatı altında toplayacak Türk İş Kanunu konusunda da görüş alış verişi yapılacak. Çalışanların üzerindeki vergi yükünün azaltılması, gelir vergisi dilimlerinde çalışanların lehine güncelleme yapılması gibi talepler dile getirilecek.Erdoğan taraflarla görüşecekRapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak. Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal tarafları ağırlayacak. 30 Nisan Salı günü Beştepe’deki programda sendika temsilcileri aynı masa etrafında buluşacak. Erdoğan’ın sosyal taraflara seslenerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.Çalışma Meclisi nedir?Çalışma hayatıyla ilgili olmak üzere, Çalışma Bakanlığınca verilecek konular hakkında inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere, gerektiğinde kurulan bir meclistir. Çalışma Bakanı’nın veya Müsteşarı’nın başkanlığı altında, Bakanlıklardan gönderilecek tam yetkili temsilcilerle işçi ve işveren temsilcilerinden meydan gelir.Çalışma Meclisi, çalışma hayatını ilgilendiren konulara ilişkin sorunların gündeme getirilerek bunlara yönelik politikaların belirlenmesinde endüstri ilişkileri sisteminin tüm aktörlerini bir araya getiren önemli bir sosyal diyalog platformudur.Türkiye’nin en eski sosyal müzakere kurumu olan ve ilk toplantısını 1947’de yapan Çalışma Meclisi beş yıl aradan sonra gelecek hafta, muhtemelen 30 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde toplanıyor. Yılda en az bir kez toplanması gereken Çalışma Meclisi son on yılda sadece iki kez toplandı.Yasaya göre Çalışma Meclisi Çalışma Bakanı veya Müsteşarının başkanlığında, bakanlıklardan gönderilecek tam yetkili birer temsilci ile işçi ve işveren temsilcilerinden oluşuyordu. Çalışma Meclisi işçi-işveren ve hükümet arasında ilk üçlü müzakere yapısı olması bakımından önemliydi. İlk dönemlerinde ciddi bir işlev gören Çalışma Meclisi zamanla atfedilen öneme paralel bir kurum olamadı ve çok seyrek aralıklarla toplanabildi. Nitekim kuruluşundan bu yana geçen 78 yılık sürede toplam 12 kez toplanabildi.

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