https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ab-dondurulan-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirlerle-ilgili-anlasmaya-yakin-1083023695.html

AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle ilgili anlaşmaya yakın

AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle ilgili anlaşmaya yakın

Sputnik Türkiye

Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya’nın Avrupa’da dondurulan devlet varlıklarından elde edilen gelirlerin... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T17:28+0300

2024-04-22T17:28+0300

2024-04-22T17:28+0300

ukrayna krizi

rusya

merkez bankası

avrupa

avrupa birliği

belçika

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Bloomberg haber ajansına konuşan Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem, AB ülkelerinin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna’ya yardım için kullanma konusunda siyasi anlaşmaya varmaya yakın olduğunu söyledi.Haberde, “Avrupa, bu varlıklardan gelirleri kullanma konusunda siyasi anlaşmaya yakın” ifadesine yer verildi.Van Peteghem’in sözlerine göre, bu fonların 1 Temmuz’dan itibaren kullanmaya başlaması planlanıyor.Belçika’dan Ukrayna’ya yardımı artırma önerisiBelçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de Ukrayna’ya askeri yardım finansmanını artırmaya hazır olduklarını açıkladı.AB ülkeleri dışişleri ve savunma bakanlarının Lüksemburg’daki toplantısı öncesinde açıklamada bulunan Lahbib, “Silah tedarikini hızlandırmak gerekiyor. Belçika, Çekya’nın girişiminde yer alıyor. Artık bu girişim için 200 milyon euro tahsis ettik. Ayrıca Rusya’nın dondurulan varlıklara yönelik vergilemeden elde edilen 1 milyar 700 milyon euro’luk fonumuz var. Birkaç milyonun daha ayrılmasını talep edeceğim. Çünkü sadece Ukrayna’nın yeniden inşası ve kalkınmasına değil, öncelikli olarak bu ülkenin hava savunmasının sağlanmasına yatırım yapmak lazım” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-temsilciler-meclisi-rus-varliklarina-el-konulmasina-iliskin-yasa-tasarisini-kabul-etti-1082982143.html

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rusya, merkez bankası, avrupa, avrupa birliği, belçika