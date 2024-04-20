https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-temsilciler-meclisi-rus-varliklarina-el-konulmasina-iliskin-yasa-tasarisini-kabul-etti-1082982143.html

ABD Temsilciler Meclisi Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi, Kiev yararına Rus varlıklarına el konulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T20:57+0300

2024-04-20T20:57+0300

2024-04-20T22:02+0300

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ABD Temsilciler Meclisi bugünkü oturumda Ukrayna yararına Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonun başlamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki döviz rezervlerini dondurmuştu.AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 200 milyar eurosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.Brüksel, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse etmede kullanmanın yollarını araştırıyor.Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen yılın haziran ayında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonunu uyarmıştı.ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, euronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/peskov-abd-rus-varliklarina-el-konulmasinin-hesabini-vermek-zorunda-kalacak-1082982753.html

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