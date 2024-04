AB Dışişleri ve Savunma Bakanları, 'Ukrayna' gündemiyle toplandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ab-disisleri-ve-savunma-bakanlari-ukrayna-gundemiyle-toplandi-1083019662.html

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri ve Savunma Bakanları, Lüksemburg'da Ukrayna ve Ortadoğu'daki son durumu ele almak için bir araya gelirken...

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlarının rutin toplantısına, Savunma Bakanlarının da katıldığını ve ana gündemin "Ukrayna ve Ortadoğu’daki durum" olacağını söyledi.Borrell, Rusya'nın başta enerji altyapısına yönelik olmak üzere Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar karşısında bu ülkeye hava savunma sistemleri sağlamanın önemine değinerek, bakanların bu yardımın hızlandırılması ve daha fazla mühimmat sağlama konusunu görüşeceklerini belirtti.Geçen haftaki AB zirvesinde, liderlerin İsrail'e düzenlediği saldırılar nedeniyle İran'a karşı yaptırım kararı aldıklarını anımsatan Borrell, bakanların bunların detayları üzerinde çalışacaklarını aktardı.Borrell, bakanların İsrail'e Gazze'nin Refah bölgesine saldırmaması, sivilleri hedef almaması konusundaki uyarılarını yineleyeceklerini kaydetti.Bununla birlikte ABD Temsilciler Meclisi’nin Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasıyla derin nefes alan AB, Ukrayna’nın aciliyet taşıyan Patriot hava savunma sistemleri talebini ele alacak.Ukrayna’nın, Batılı müttefiklerinden atıl durumdaki Patriot hava savunma sistemlerini göndermeleri için ‘kibar’ diplomasiden sert diplomasiye geçeceğini duyurmasıyla birlikte harekete geçen NATO’nun, bu sistemleri Kiev’e vermeleri için Yunanistan ve İspanya’ya yoğun baskı yaptığı iddia edilmişti.Financial Times gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yunanistan ve İspanya'nın NATO ve Avrupa Birliği’nden (AB) hava savunma sistemlerini Kiev'e teslim etmeleri yönünde güçlü bir baskı altında olduğunu yazdı.Yetkililere göre, AB dışişleri ve savunma bakanlarının bugün Lüksemburg'da yapacakları toplantıda baskının yoğunlaşması bekleniyor.Kiev'in özellikle Yunanistan'ın sahip olduğu S-300 sistemleriyle ilgilendiği söyleniyor.Gazeteye göre, bugün yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısının ana konusu Ukrayna olacak.Avrupalı yetkiliye göre en önemli tartışma, AB ülkelerinin Ukrayna'nın hava savunmasını desteklemek için neler yapabileceği üzerine odaklanacak.Kuleba her yerde Patriot arıyorUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Washington Post gazetesine verdiği demecinde, Kiev'in Batı ile ilişkilerinde ‘kibar’ diplomasiden sert diplomasiye geçeceğini söylerken, müttefiklerinin Ukrayna’ya daha fazla Patriot tedarik taleplerini yerine getirmemesinden yakınmıştı.Her sistem başına 1 milyar dolardan fazla maliyeti olan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi, Rusya ile çatışmanın ilk günlerinden bu yana Ukrayna'nın silah istek listesinin başında yer alırken, Kiev ilk sistemleri geçen yaz teslim aldığını bildirmiş, ancak şu anda elinde kalan 3 adet Patriot sisteminin tüm ülkeyi artan hava bombardımanından korumak için yeterli olmadığını duyurmuştu.Rusya’nın hava üstünlüğüne dikkat çeken Kuleba, yardımların azalması sonrası ‘yeni sert diplomasi tarzının başarılı olacağına’ dair umudunu dile getirdiği ABD’li gazeteye yaptığı açıklamasında, “İnsanlar benden nefret edebilir ve diğer ülkelerle ilişkilerimi bozabilirim. Bir yanım diplomasinin her şeyden önce kişisel ilişkilerle ilgili olduğunu söylüyor. Her şeyi denedik ama hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyor” ifadesini kullandı.

