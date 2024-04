https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/natodan-hava-savunma-sistemlerinin-ukraynaya-verilmesi-konusunda-ispanya-ve-yunanistana-baski-1083009806.html

NATO’dan, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesi konusunda İspanya ve Yunanistan'a baskı

Financial Times gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yunanistan ve İspanya'nın NATO ve Avrupa Birliği’nden (AB) hava savunma sistemlerini Kiev'e teslim etmeleri yönünde güçlü bir baskı altında olduğunu yazdı.İki ülkenin hava savunma sistemlerini Kiev’e vermesi konusundaki NATO baskısının 'ihtiyaçlarının Ukrayna'nınki kadar büyük olmadığı’ şeklinde gerekçelendirildiğine dikkat çeken gazete, haberinde, “Yunanistan ve İspanya, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlamaları için AB ve NATO'daki müttefiklerinin güçlü baskısı altında” diye yazdı.AB liderlerinin geçen hafta Brüksel'de düzenlenen zirvede İspanya ve Yunanistan başbakanları Pedro Sanchez ve Kyriakos Miçotakis’i hava savunma sistemlerinin bir kısmını Kiev'e teslim etmeye şahsen ikna etmek için kullandıkları bildirildi.Kaynaklara atıfta bulunan Financial Times, “Ordularında bir düzineden fazla Patriot sisteminin yanı sıra S-300 gibi diğer hava savunma sistemleri de bulunan iki lidere, ihtiyaçlarının Ukrayna'nın olduğu kadar büyük olmadığı ve acil bir tehditle karşı karşıya olmadıkları söylendi” ifadelerini kullandığı haberinde, Patriot hava savunma sistemlerine sahip olan Polonya ve Romanya üzerinde ise Ukrayna sınırındaki ‘daha savunmasız konumları’ nedeniyle daha az baskı uygulandığını ekledi.Ukrayna'nın şu anda en az 3 Patriot hava savunma sistemine sahip olduğu bildirilirken, daha önce Berlin Kiev’e bir tane daha sağlama sözü vermişti.Yetkililere göre, AB dışişleri ve savunma bakanlarının bugün Lüksemburg'da yapacakları toplantıda baskının yoğunlaşması bekleniyor.Kiev'in özellikle Yunanistan'ın sahip olduğu S-300 sistemleriyle ilgilendiği söyleniyor.Gazeteye göre, bugün yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısının ana konusu Ukrayna olacak.Avrupalı yetkiliye göre en önemli tartışma, AB ülkelerinin Ukrayna'nın hava savunmasını desteklemek için neler yapabileceği üzerine odaklanacak.AB zirvesinde Ukrayna'ya acil hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunulmuştu.Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nin (AB) devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen resmi olmayan zirvede imzalanan bildirgede, Ukrayna'ya acilen hava savunma sistemleri ve ihtiyaç duyduğu tüm askeri yardımın sağlanması gereği vurgulanmıştı.Kuleba her yerde Patriot arıyorUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Washington Post gazetesine verdiği demecinde, Kiev'in Batı ile ilişkilerinde ‘kibar’ diplomasiden sert diplomasiye geçeceğini söylerken, müttefiklerinin Ukrayna’ya daha fazla Patriot tedarik taleplerini yerine getirmemesinden yakınmıştı.Her sistem başına 1 milyar dolardan fazla maliyeti olan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi, Rusya ile çatışmanın ilk günlerinden bu yana Ukrayna'nın silah istek listesinin başında yer alırken, Kiev ilk sistemleri geçen yaz teslim aldığını bildirmiş, ancak şu anda elinde kalan 3 adet Patriot sisteminin tüm ülkeyi artan hava bombardımanından korumak için yeterli olmadığını duyurmuştu.Rusya’nın hava üstünlüğüne dikkat çeken Kuleba, yardımların azalması sonrası ‘yeni sert diplomasi tarzının başarılı olacağına’ dair umudunu dile getirdiği ABD’li gazeteye yaptığı açıklamasında, “İnsanlar benden nefret edebilir ve diğer ülkelerle ilişkilerimi bozabilirim. Bir yanım diplomasinin her şeyden önce kişisel ilişkilerle ilgili olduğunu söylüyor. Her şeyi denedik ama hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyor” ifadesini kullandı.Müttefiklerinin sahip olduğu tüm hava savunma sistemlerinde göz diken Kuleba, yardım dilenen ekibinin 100'den fazla Patriot sistemi tespit ettiğini, bazı komşu ülkelerin liman ve havaalanlarını korumak üzere birden fazla sisteme sahip olduğunu söyledi.7 rakamının hikmeti nedir?Zelenskiy, Ukrayna semalarını tamamen kapatmak için Ukrayna'nın 26 Patriot sistemine ihtiyacı olduğunu söylerken, Kuleba ise sayının başlangıçta 7 ile sınırlandırılmasını, ancak mümkün olan en kısa sürede alınmasını öneriyor.Yakın zamanda gazetecilere konuşan AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın geçtiğimiz günlerde kendisinden ‘umutsuzca’ 7 adet Patriot hava savunma sistemi istediğini söylerken, “AB ülkeleri, bu tür sistemleri derhal sağlayabilir” ifadelerini kullanmıştı.Bu sistemlerin Rus ordusunun güdümlü bombalar yağdırdığı savaş alanına daha yakın bir yere yerleştirileceğini belirten Kuleba, bazı ülkelerin sistemlerinden herhangi birini Ukrayna'ya teslim etme konusundaki isteksizliklerini ‘anlamakta güçlük çektiğini’ de sözlerine ekledi.NATO'nun 75. yıldönümü münasebetiyle Brüksel'de düzenlenen toplantıda konuşan Kuleba, “Kutlamayı bozduğum için özür dilerim ama dünyanın en güçlü askeri ittifakının, dünyada her gün balistik saldırılara maruz kalan tek ülkeye verecek 7 Patriot sistemi bulamadığına kim inanabilir?” diye tepki vermişti.

