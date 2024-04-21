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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/abd-basinindan-itiraf-yeni-yardimlar-ukraynanin-durumunu-degistirmez-1082988559.html
ABD basınından itiraf: Yeni yardımlar Ukrayna'nın durumunu değiştirmez
ABD basınından itiraf: Yeni yardımlar Ukrayna'nın durumunu değiştirmez
Sputnik Türkiye
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin, ABD Başkanı Joe Biden’ın tüm ısrarlarına rağmen 6 aydır beklettiği 61 milyar dolarlık yardım... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T11:18+0300
2024-04-21T11:18+0300
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ABD Temsilciler Meclisi, mali yardımlarla birlikte giderek göze batan yolsuzluk ve başarısız karşı saldırılar sonrası Batı ülkelerini giderek yoran Kiev yönetiminin stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı cumartesi günü sonlandırarak Ukrayna'ya savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısını onaylamıştı.Öte yandan çoğu ABD'li savunma şirketlerine fayda sağlayacak olan ve toplamda 61 milyar dolara varacak bu yardımların cephede herhangi bir değişikliğe neden olacağının beklenmediğine vurgu yapan WSJ, Ukrayna'nın ‘savaş alanındaki vahim durumunu’ ve Rus ordusunun son aylarda kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti.Yayın, Ukrayna ordusunun cephede ciddi personel ve topçu mermisi sıkıntısı çektiğini hatırlatırken, “Ukrayna'ya gönderilen yeni yardımın sadece Rus saldırılarını püskürtmesine ve Kiev'in Avrupalı müttefikleri daha fazla yardım gönderene kadar topraklarını elinde tutmasına yardımcı olabileceğini” ifade etti.NATO'nun silah sevkiyatını sürdürmesi de seferberlik yasasına bağlıBununla birlikte Brüksel'deki diplomatik kaynaklar, Kiev yönetiminin ordunun kayıplarını telafi etmek için sert bir seferberlik yasasını kabul etmesinin, NATO ülkeleri tarafından Kiev'e yeni silah teslimatları yapılmasının koşulu olduğunu itiraf etti.Açıklamada, “Ukrayna'da yeni ve sert bir seferberlik yasasının kabul edilmesi NATO ülkelerinin yeni silah teslimatları için önemli bir koşuldu. Silah teslimatları ancak bu silahları savunma ya da saldırı operasyonlarında kullanabilecek önemli sayıda eğitimli askeri personel varsa ve kayıplar zamanında doldurulursa uygun olur ki bu da yeni askerlerin aktif olarak askere alınmasını gerektirir” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/rus-senator-ukraynanin-abdden-alacagi-yardim-paketinin-bedelini-nasil-odeyecegini-acikladi-1082986167.html
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ABD basınından itiraf: Yeni yardımlar Ukrayna'nın durumunu değiştirmez

11:18 21.04.2024
© AP Photo / LibkosUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Libkos
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Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin, ABD Başkanı Joe Biden’ın tüm ısrarlarına rağmen 6 aydır beklettiği 61 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasını değerlendiren The Wall Street Journal (WSJ), bu yardımların Kiev'in savaş alanındaki konumunu kökten değiştirmesinin pek olası görünmediğini itiraf etti.
ABD Temsilciler Meclisi, mali yardımlarla birlikte giderek göze batan yolsuzluk ve başarısız karşı saldırılar sonrası Batı ülkelerini giderek yoran Kiev yönetiminin stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı cumartesi günü sonlandırarak Ukrayna'ya savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısını onaylamıştı.
Öte yandan çoğu ABD'li savunma şirketlerine fayda sağlayacak olan ve toplamda 61 milyar dolara varacak bu yardımların cephede herhangi bir değişikliğe neden olacağının beklenmediğine vurgu yapan WSJ, Ukrayna'nın ‘savaş alanındaki vahim durumunu’ ve Rus ordusunun son aylarda kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti.
Yayın, Ukrayna ordusunun cephede ciddi personel ve topçu mermisi sıkıntısı çektiğini hatırlatırken, “Ukrayna'ya gönderilen yeni yardımın sadece Rus saldırılarını püskürtmesine ve Kiev'in Avrupalı müttefikleri daha fazla yardım gönderene kadar topraklarını elinde tutmasına yardımcı olabileceğini” ifade etti.

NATO'nun silah sevkiyatını sürdürmesi de seferberlik yasasına bağlı

Bununla birlikte Brüksel'deki diplomatik kaynaklar, Kiev yönetiminin ordunun kayıplarını telafi etmek için sert bir seferberlik yasasını kabul etmesinin, NATO ülkeleri tarafından Kiev'e yeni silah teslimatları yapılmasının koşulu olduğunu itiraf etti.
Açıklamada, “Ukrayna'da yeni ve sert bir seferberlik yasasının kabul edilmesi NATO ülkelerinin yeni silah teslimatları için önemli bir koşuldu. Silah teslimatları ancak bu silahları savunma ya da saldırı operasyonlarında kullanabilecek önemli sayıda eğitimli askeri personel varsa ve kayıplar zamanında doldurulursa uygun olur ki bu da yeni askerlerin aktif olarak askere alınmasını gerektirir” ifadelerine yer verildi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
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Rus Senatör, Ukrayna'nın ABD’den alacağı yardım paketinin bedelini nasıl ödeyeceğini açıkladı
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