https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukraynada-yeni-yasal-duzenleme-seferberlikten-terhis-hukmu-yasadan-cikarildi-1082702530.html

Ukrayna'da yeni yasal düzenleme: Seferberlikten terhis hükmü yasadan çıkarıldı

Ukrayna'da yeni yasal düzenleme: Seferberlikten terhis hükmü yasadan çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna milletvekili Yevgeniya Kravçuk, ülkede seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa tasarısından 'seferberlikten terhis hükmünü' Batı'nın Kiev'e... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T14:01+0300

2024-04-12T14:01+0300

2024-04-12T14:12+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

yüksek rada

vladimir zelenskiy

parlamento

seferberlik

askerlik

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dün seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine ilişkin yasayı kabul etti. Yeni düzenlemeyle birlikte yasada yer alan 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarıldı.Ukrayna milletvekili Kravçuk, 'seferberlikten terhis hükmünün' çıkarılmasına ilişkin değerlendirmesinde, bu adımın Batı'nın Kiev'e yardımını etkileyeceği endişesiyle atıldığını söyledi.Kravçuk, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zamanında söz konusu hükmün düşünülmeden yasaya dahil edildiğini belirten Kravçuk, "Düşman, kuvvetlerini daha da genişletirken ordumuz evlerine dağılamaz" savunmasını yaptı.Yasa neler öngörüyor?Dün parlamentoda, seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine yönelik yasa tasarısı oylandı.Tasarı, 351 milletvekilinden 283'ünün oyu ile kabul edildi.Parlamentoya ocak ayında sunulan, sonra birçok düzenlemeden geçen tasarı, seferberlik şartlarını sıkılaştırdığı gerekçesiyle daha önce tartışmalara neden olmuştu.Parlamentonun kabul ettiği yeni yasaya göre, seferberlik sırasında 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman bir askerlik kayıt belgesi taşımaları, bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisinin veya bir polis memurunun talebi üzerine bunu göstermeleri gerekecek.Erkekler ayrıca sınır geçiş noktasında veya sınır bölgesinde bir sınır görevlisinin talep etmesi halinde askeri kayıt belgesini göstermek zorunda olacak. Ayrıca yurtdışında olup da askerlik kayıt belgesi olmayanlar yeni pasaport alamayacak.Yasa yayınlandıktan sonra askerlik hizmetiyle yükümlü tüm kişilere 60 gün içinde ikamet adreslerini, iletişim bilgilerini ve askeri kayıp verilerini güncelleme zorunluluğu getirilecek.18-60 yaş arası askerlik hizmetinden sorumlu kişiler, ancak askerlik sicil bilgilerini güncellemeleri halinde Ukrayna'nın yabancı diplomatik kurumlarında konsolosluk hizmeti alabilecek.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentonun kabul ettiği seferberlik yaşının 27’den 25’e düşürülmesiyle ilgili yasayı 2 Nisan’da onaylamıştı."Seferberlikten kaçanlar üzerinde kontrolü güçlendiriyoruz"Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna Parlamentosunun bugün yeni seferberlik yasasını kabul ettiğini belirtmişti.Yeni seferberlik yasasında askeri yönetime yardımcı olacak bazı iyileştirmelerin yapıldığını belirten Zelenskiy, "Bu sabah onaylanan yasa, birliklerimizin ve askeri yönetimin talebi üzerine seferberlikte bazı değişiklikler içeriyor. Evet, buna göre askeri seferberlikten kaçanların kontrolünün güçlendirilmesi söz konusu" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ukraynali-askeri-danisman-kadinlari-genc-yastan-itibaren-ulkeyi-korumaya-hazirlamaliyiz-1082669303.html

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