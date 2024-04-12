Ukrayna'da yeni yasal düzenleme: Seferberlikten terhis hükmü yasadan çıkarıldı
14:01 12.04.2024 (güncellendi: 14:12 12.04.2024)
© AFP 2023Ukrayna ordusu
© AFP 2023
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Ukrayna milletvekili Yevgeniya Kravçuk, ülkede seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa tasarısından 'seferberlikten terhis hükmünü' Batı'nın Kiev'e yardımını etkileyeceği endişesiyle çıkardıklarını belirtti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dün seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine ilişkin yasayı kabul etti. Yeni düzenlemeyle birlikte yasada yer alan 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarıldı.
Ukrayna milletvekili Kravçuk, 'seferberlikten terhis hükmünün' çıkarılmasına ilişkin değerlendirmesinde, bu adımın Batı'nın Kiev'e yardımını etkileyeceği endişesiyle atıldığını söyledi.
Kravçuk, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Ukrayna milletvekili Kravçuk, 'seferberlikten terhis hükmünün' çıkarılmasına ilişkin değerlendirmesinde, bu adımın Batı'nın Kiev'e yardımını etkileyeceği endişesiyle atıldığını söyledi.
Kravçuk, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bunu çok fazla konuşmuyorlar ancak Batı'daki ortaklarımızla sohbetlerimizde bunu hissettim. Onlar da seferberlik tasarısıyla ilgili tartışmaları yakından takip ettiler. Bize açık açık "Savaşacak mısınız? Zira biz size yardım ediyoruz" dediler. Seferberlikten terhis hükmü kalsaydı, bu nasıl bir mesaj olurdu? Aslında biz bununla ordunun önemli bir kısmının evine gideceğini söylüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Teslim mi olacağız? Teslim olacak bir ülkeye neden yardım etsinler?
Zamanında söz konusu hükmün düşünülmeden yasaya dahil edildiğini belirten Kravçuk, "Düşman, kuvvetlerini daha da genişletirken ordumuz evlerine dağılamaz" savunmasını yaptı.
Yasa neler öngörüyor?
Dün parlamentoda, seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine yönelik yasa tasarısı oylandı.
Tasarı, 351 milletvekilinden 283'ünün oyu ile kabul edildi.
Parlamentoya ocak ayında sunulan, sonra birçok düzenlemeden geçen tasarı, seferberlik şartlarını sıkılaştırdığı gerekçesiyle daha önce tartışmalara neden olmuştu.
Parlamentonun kabul ettiği yeni yasaya göre, seferberlik sırasında 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman bir askerlik kayıt belgesi taşımaları, bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisinin veya bir polis memurunun talebi üzerine bunu göstermeleri gerekecek.
Erkekler ayrıca sınır geçiş noktasında veya sınır bölgesinde bir sınır görevlisinin talep etmesi halinde askeri kayıt belgesini göstermek zorunda olacak. Ayrıca yurtdışında olup da askerlik kayıt belgesi olmayanlar yeni pasaport alamayacak.
Yasa yayınlandıktan sonra askerlik hizmetiyle yükümlü tüm kişilere 60 gün içinde ikamet adreslerini, iletişim bilgilerini ve askeri kayıp verilerini güncelleme zorunluluğu getirilecek.
18-60 yaş arası askerlik hizmetinden sorumlu kişiler, ancak askerlik sicil bilgilerini güncellemeleri halinde Ukrayna'nın yabancı diplomatik kurumlarında konsolosluk hizmeti alabilecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentonun kabul ettiği seferberlik yaşının 27’den 25’e düşürülmesiyle ilgili yasayı 2 Nisan’da onaylamıştı.
Tasarı, 351 milletvekilinden 283'ünün oyu ile kabul edildi.
Parlamentoya ocak ayında sunulan, sonra birçok düzenlemeden geçen tasarı, seferberlik şartlarını sıkılaştırdığı gerekçesiyle daha önce tartışmalara neden olmuştu.
Parlamentonun kabul ettiği yeni yasaya göre, seferberlik sırasında 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman bir askerlik kayıt belgesi taşımaları, bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisinin veya bir polis memurunun talebi üzerine bunu göstermeleri gerekecek.
Erkekler ayrıca sınır geçiş noktasında veya sınır bölgesinde bir sınır görevlisinin talep etmesi halinde askeri kayıt belgesini göstermek zorunda olacak. Ayrıca yurtdışında olup da askerlik kayıt belgesi olmayanlar yeni pasaport alamayacak.
Yasa yayınlandıktan sonra askerlik hizmetiyle yükümlü tüm kişilere 60 gün içinde ikamet adreslerini, iletişim bilgilerini ve askeri kayıp verilerini güncelleme zorunluluğu getirilecek.
18-60 yaş arası askerlik hizmetinden sorumlu kişiler, ancak askerlik sicil bilgilerini güncellemeleri halinde Ukrayna'nın yabancı diplomatik kurumlarında konsolosluk hizmeti alabilecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentonun kabul ettiği seferberlik yaşının 27’den 25’e düşürülmesiyle ilgili yasayı 2 Nisan’da onaylamıştı.
"Seferberlikten kaçanlar üzerinde kontrolü güçlendiriyoruz"
Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna Parlamentosunun bugün yeni seferberlik yasasını kabul ettiğini belirtmişti.
Yeni seferberlik yasasında askeri yönetime yardımcı olacak bazı iyileştirmelerin yapıldığını belirten Zelenskiy, "Bu sabah onaylanan yasa, birliklerimizin ve askeri yönetimin talebi üzerine seferberlikte bazı değişiklikler içeriyor. Evet, buna göre askeri seferberlikten kaçanların kontrolünün güçlendirilmesi söz konusu" demişti.
Yeni seferberlik yasasında askeri yönetime yardımcı olacak bazı iyileştirmelerin yapıldığını belirten Zelenskiy, "Bu sabah onaylanan yasa, birliklerimizin ve askeri yönetimin talebi üzerine seferberlikte bazı değişiklikler içeriyor. Evet, buna göre askeri seferberlikten kaçanların kontrolünün güçlendirilmesi söz konusu" demişti.