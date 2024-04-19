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Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürülmüştü: YSK kararı iptal etti
Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürülmüştü: YSK kararı iptal etti
Sputnik Türkiye
Kocaeli İl Seçim Kurulu'nun isim benzerliği nedeniyle İzmit'teki kırsal bir mahallede muhtar seçimlerinin yenilenmesi yönünde aldığı karar, itiraz üzerine... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T16:12+0300
2024-04-19T16:12+0300
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 249 seçmenin bulunduğu Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 3 aday arasında oyların 113'ünü alan 50 yaşındaki Hasan Erdöl muhtar seçildi.Mahalle sakinlerinden O.K. ise aday Erdöl ile babasının aynı ismi taşıdığını, hangisinin aday olduğunun seçmenlere açıklanmadığını, ikisinin de adaymış gibi gösterilip seçmenin aldatıldığını, ayrıca Erdöl'ün dışarıdan seçmen getirdiğini iddia ederek İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.Kurulun, itirazı, gerekçe ve delil içermediği gerekçesiyle reddetmesi üzerine O.K. İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.Dışarıdan seçmen getirildiği iddiasını geçerli görmeyen İl Seçim Kurulu, mahallede Hasan Erdöl ismini taşıyan iki kişinin bulunması, pusulada hangisinin aday olduğuna dair herhangi bir açıklayıcı bilgi bulunmaması, bu itibarla hangi Hasan Erdöl'ün muhtar olarak seçildiğinin anlaşılmadığı, oy pusulasında açıklayıcı bilgiye yer verilmemesi nedeniyle seçmenin kafasını karıştıracak nitelik taşıması ve seçmenin hangi Hasan Erdöl için oy vereceği konusunda tereddüde düşeceğinin açık olması gerekçeleriyle seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.YSK, seçimi kazanan muhtar adayı Erdöl'ün itirazını değerlendirdiErdöl ise İl Seçim Kurulu kararının ardından Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulundu.YSK, Erdöl'ün itirazını kabul ederek, Kocaeli İl Seçim Kurulunun Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi yönündeki 6 Nisan 2024 tarihli kararının kaldırılmasına ve Hasan Erdöl adına mazbata düzenlenmesine karar verdi.YSK tarafından düzenlenen karar yazısında, "O.K. tarafından İl Seçim Kuruluna yapılan itirazda muhtar adayı Hasan Erdöl'ün isminin babasıyla aynı olduğu, bu durumun seçmeni yanılttığı belirtilmiş olsa da köy yerinde herkesin birbirini tanıdığı, babasının kendi adına herhangi bir seçim çalışması yapmadığı, ayrıca adı geçen muhtar adaylığını basın aracılığıyla da duyurduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.Hasan Erdöl, adaletin yerini bulduğu için mutlu olduğunu belirterek, köyünün artık yapılan hizmetlerle anılacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/babasiyla-ayni-ismi-tasidigi-icin-muhtarligi-dusuruldu-1082887283.html
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muhtarlık, muhtarlık seçimi, muhtarlık seçimleri, kocaeli, izmit

Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürülmüştü: YSK kararı iptal etti

16:12 19.04.2024
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL-Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlık seçimini kazanan Hasan Erdöl, seçimin iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Seçmenin Hasan Erdöl'e değil, aynı ismi taşıyan babasına oy verdiğini belirterek sonuca itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu seçimi tekrarlama kararı aldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlık seçimini kazanan Hasan Erdöl, seçimin iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Seçmenin Hasan Erdöl'e değil, aynı ismi taşıyan babasına oy verdiğini belirterek sonuca itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu seçimi tekrarlama kararı aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL-
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Kocaeli İl Seçim Kurulu'nun isim benzerliği nedeniyle İzmit'teki kırsal bir mahallede muhtar seçimlerinin yenilenmesi yönünde aldığı karar, itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından durduruldu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 249 seçmenin bulunduğu Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 3 aday arasında oyların 113'ünü alan 50 yaşındaki Hasan Erdöl muhtar seçildi.
Mahalle sakinlerinden O.K. ise aday Erdöl ile babasının aynı ismi taşıdığını, hangisinin aday olduğunun seçmenlere açıklanmadığını, ikisinin de adaymış gibi gösterilip seçmenin aldatıldığını, ayrıca Erdöl'ün dışarıdan seçmen getirdiğini iddia ederek İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.
Kurulun, itirazı, gerekçe ve delil içermediği gerekçesiyle reddetmesi üzerine O.K. İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.
Dışarıdan seçmen getirildiği iddiasını geçerli görmeyen İl Seçim Kurulu, mahallede Hasan Erdöl ismini taşıyan iki kişinin bulunması, pusulada hangisinin aday olduğuna dair herhangi bir açıklayıcı bilgi bulunmaması, bu itibarla hangi Hasan Erdöl'ün muhtar olarak seçildiğinin anlaşılmadığı, oy pusulasında açıklayıcı bilgiye yer verilmemesi nedeniyle seçmenin kafasını karıştıracak nitelik taşıması ve seçmenin hangi Hasan Erdöl için oy vereceği konusunda tereddüde düşeceğinin açık olması gerekçeleriyle seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

YSK, seçimi kazanan muhtar adayı Erdöl'ün itirazını değerlendirdi

Erdöl ise İl Seçim Kurulu kararının ardından Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulundu.
YSK, Erdöl'ün itirazını kabul ederek, Kocaeli İl Seçim Kurulunun Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi yönündeki 6 Nisan 2024 tarihli kararının kaldırılmasına ve Hasan Erdöl adına mazbata düzenlenmesine karar verdi.
YSK tarafından düzenlenen karar yazısında, "O.K. tarafından İl Seçim Kuruluna yapılan itirazda muhtar adayı Hasan Erdöl'ün isminin babasıyla aynı olduğu, bu durumun seçmeni yanılttığı belirtilmiş olsa da köy yerinde herkesin birbirini tanıdığı, babasının kendi adına herhangi bir seçim çalışması yapmadığı, ayrıca adı geçen muhtar adaylığını basın aracılığıyla da duyurduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Hasan Erdöl, adaletin yerini bulduğu için mutlu olduğunu belirterek, köyünün artık yapılan hizmetlerle anılacağını kaydetti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlık seçimini kazanan Hasan Erdöl, seçimin iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Seçmenin Hasan Erdöl'e değil, aynı ismi taşıyan babasına oy verdiğini belirterek sonuca itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu seçimi tekrarlama kararı aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürüldü
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