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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/babasiyla-ayni-ismi-tasidigi-icin-muhtarligi-dusuruldu-1082887283.html
Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürüldü
Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nde muhtarlığı kazanan adayın babasıyla isim benzerliğine yapılan itiraz kabul edildi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T02:22+0300
2024-04-18T02:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
izmit
kocaeli
muhtarlık
muhtarlık seçimi
muhtarlık seçimleri
isim
isim
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlığı kazanan kişinin babasıyla aynı adı taşıması gerekçe gösterilerek yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucu seçimin yenilenmesine karar verildi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 249 seçmenin bulunduğu Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 3 aday arasında oyların 113'ünü alan 50 yaşındaki Hasan Erdöl muhtar seçildi.Mahalle sakinlerinden O.K. ise aday Erdöl ile babasının aynı ismi taşıdığını, hangisinin aday olduğunun seçmenlere açıklanmadığını, ikisinin de adaymış gibi gösterilip seçmenin aldatıldığını, ayrıca Erdöl’ün dışarıdan seçmen getirdiğini iddia ederek İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.Kurulun, itirazı, gerekçe ve delil içermediği gerekçesiyle reddetmesi üzerine O.K. İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.Dışarıdan seçmen getirildiği iddiasını geçerli görmeyen İl Seçim Kurulu, mahallede Hasan Erdöl ismini taşıyan iki kişinin bulunması, pusulada hangisinin aday olduğuna dair herhangi bir açıklayıcı bilgi bulunmaması, bu itibarla hangi Hasan Erdöl'ün muhtar olarak seçildiğinin anlaşılmadığı, oy pusulasında açıklayıcı bilgiye yer verilmemesi nedeniyle seçmenin kafasını karıştıracak nitelik taşıması ve seçmenin hangi Hasan Erdöl için oy vereceği konusunda tereddüte düşeceğinin açık olması gerekçeleriyle seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.Erdöl ise İl Seçim Kurulu kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.Hasan Erdöl, babasının seçim kampanyalarında yer almadığını, kendini muhtar adayı olarak tanıtmadığını söyleyerek, İl Seçim Kurulu'nun kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyarak itirazda bulundu.'75 yaşına geldim, daha böyle bir şey duymadım'75 yaşındaki baba Hasan Erdöl, "Benimle aynı ismi taşıyan oğlum Hasan muhtar adayı oldu. Hatta gazetelerde beyanat verdi. Tüm köy halkı oğlumun muhtar adayı olduğunu biliyordu. Oğlum muhtarlığı kazandı ama köyde bizi çekemeyen biri seçim kuruluna itiraz dilekçesi verip, ‘Ben babasına mı, çocuğuna mı muhtarım diyeceğim?’ demiş. Ben ne seçim kağıdını dağıttım ne de oğluma oy istedim. Muhtar adaylığımı koyduğumu da söylemedim. Yaşananlardan dolayı şok içindeyim. Oğlumun adı Hasan diye ben mi oğlum mu suçlu? İl Seçim Kurulu sonucu iptal etmiş. Oğlum Yüksek Seçi Kurulu'na itiraz yazılarını verdi. 75 yaşına geldim, daha böyle bir şey duymadım. Demek ki dilekçeyi veren kişi beni çekemiyordu" diye konuştu. 'Kimse çocuğuna adını vermesin, yarın öbür gün o da muhtar olamaz'Toplam 3 aday yarıştıklarını söyleyen Hasan Erdöl ise, "113 oyla muhtar seçildim. Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Benim muhtarlığımı iptal ettiler. İl Seçim Kurulu 2 Haziran'da seçimi tekrarlama kararı aldı. Bunun gerekçesi ise babamla aynı ismi taşıyor olmam. Yüksek Seçim Kurulu'na gerekli itiraz dilekçelerini verdik. Oradan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Babam kesinlikle komşusuna gidip de ‘Ben muhtar adayıyım’ demedi. Oğlu olduğum halde benim için hiçbir komşudan oy istemedi. Rakip muhtar adayları sonuçla ilgili itirazı yok ama köyümüzden bir kişinin dilekçe vermesi seçimi iptal ettirdi. Şahıs dilekçesinde babamı düşünerek oy verdiğini ancak benim muhtar olduğumu söylemiş. Kimse çocuğuna adını vermesin, yarın öbür gün o da muhtar olamaz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/kirsehirde-muhtarlik-secimini-kaybeden-aday-sosyal-medyadan-siirle-sitem-etti-1082511123.html
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izmit, kocaeli, muhtarlık, muhtarlık seçimi, muhtarlık seçimleri, isim, isim
izmit, kocaeli, muhtarlık, muhtarlık seçimi, muhtarlık seçimleri, isim, isim

Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürüldü

02:22 18.04.2024
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL-Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlık seçimini kazanan Hasan Erdöl, seçimin iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Seçmenin Hasan Erdöl'e değil, aynı ismi taşıyan babasına oy verdiğini belirterek sonuca itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu seçimi tekrarlama kararı aldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlık seçimini kazanan Hasan Erdöl, seçimin iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Seçmenin Hasan Erdöl'e değil, aynı ismi taşıyan babasına oy verdiğini belirterek sonuca itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu seçimi tekrarlama kararı aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL-
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Kocaeli'nde muhtarlığı kazanan adayın babasıyla isim benzerliğine yapılan itiraz kabul edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlığı kazanan kişinin babasıyla aynı adı taşıması gerekçe gösterilerek yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucu seçimin yenilenmesine karar verildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 249 seçmenin bulunduğu Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 3 aday arasında oyların 113'ünü alan 50 yaşındaki Hasan Erdöl muhtar seçildi.
Mahalle sakinlerinden O.K. ise aday Erdöl ile babasının aynı ismi taşıdığını, hangisinin aday olduğunun seçmenlere açıklanmadığını, ikisinin de adaymış gibi gösterilip seçmenin aldatıldığını, ayrıca Erdöl’ün dışarıdan seçmen getirdiğini iddia ederek İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.
Kurulun, itirazı, gerekçe ve delil içermediği gerekçesiyle reddetmesi üzerine O.K. İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.
Dışarıdan seçmen getirildiği iddiasını geçerli görmeyen İl Seçim Kurulu, mahallede Hasan Erdöl ismini taşıyan iki kişinin bulunması, pusulada hangisinin aday olduğuna dair herhangi bir açıklayıcı bilgi bulunmaması, bu itibarla hangi Hasan Erdöl'ün muhtar olarak seçildiğinin anlaşılmadığı, oy pusulasında açıklayıcı bilgiye yer verilmemesi nedeniyle seçmenin kafasını karıştıracak nitelik taşıması ve seçmenin hangi Hasan Erdöl için oy vereceği konusunda tereddüte düşeceğinin açık olması gerekçeleriyle seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
Erdöl ise İl Seçim Kurulu kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.
Hasan Erdöl, babasının seçim kampanyalarında yer almadığını, kendini muhtar adayı olarak tanıtmadığını söyleyerek, İl Seçim Kurulu'nun kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyarak itirazda bulundu.
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL-Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlık seçimini kazanan Hasan Erdöl, seçimin iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Seçmenin Hasan Erdöl'e değil, aynı ismi taşıyan babasına oy verdiğini belirterek sonuca itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu seçimi tekrarlama kararı aldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlık seçimini kazanan Hasan Erdöl, seçimin iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Seçmenin Hasan Erdöl'e değil, aynı ismi taşıyan babasına oy verdiğini belirterek sonuca itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu seçimi tekrarlama kararı aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlık seçimini kazanan Hasan Erdöl, seçimin iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Seçmenin Hasan Erdöl'e değil, aynı ismi taşıyan babasına oy verdiğini belirterek sonuca itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu seçimi tekrarlama kararı aldı.
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL-

'75 yaşına geldim, daha böyle bir şey duymadım'

75 yaşındaki baba Hasan Erdöl, "Benimle aynı ismi taşıyan oğlum Hasan muhtar adayı oldu. Hatta gazetelerde beyanat verdi. Tüm köy halkı oğlumun muhtar adayı olduğunu biliyordu. Oğlum muhtarlığı kazandı ama köyde bizi çekemeyen biri seçim kuruluna itiraz dilekçesi verip, ‘Ben babasına mı, çocuğuna mı muhtarım diyeceğim?’ demiş. Ben ne seçim kağıdını dağıttım ne de oğluma oy istedim. Muhtar adaylığımı koyduğumu da söylemedim. Yaşananlardan dolayı şok içindeyim. Oğlumun adı Hasan diye ben mi oğlum mu suçlu? İl Seçim Kurulu sonucu iptal etmiş. Oğlum Yüksek Seçi Kurulu'na itiraz yazılarını verdi. 75 yaşına geldim, daha böyle bir şey duymadım. Demek ki dilekçeyi veren kişi beni çekemiyordu" diye konuştu.

'Kimse çocuğuna adını vermesin, yarın öbür gün o da muhtar olamaz'

Toplam 3 aday yarıştıklarını söyleyen Hasan Erdöl ise, "113 oyla muhtar seçildim. Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Benim muhtarlığımı iptal ettiler. İl Seçim Kurulu 2 Haziran'da seçimi tekrarlama kararı aldı. Bunun gerekçesi ise babamla aynı ismi taşıyor olmam. Yüksek Seçim Kurulu'na gerekli itiraz dilekçelerini verdik. Oradan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Babam kesinlikle komşusuna gidip de ‘Ben muhtar adayıyım’ demedi. Oğlu olduğum halde benim için hiçbir komşudan oy istemedi. Rakip muhtar adayları sonuçla ilgili itirazı yok ama köyümüzden bir kişinin dilekçe vermesi seçimi iptal ettirdi. Şahıs dilekçesinde babamı düşünerek oy verdiğini ancak benim muhtar olduğumu söylemiş. Kimse çocuğuna adını vermesin, yarın öbür gün o da muhtar olamaz" dedi.
Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünde muhtarlık seçimlerini kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
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Kırşehir'de muhtarlık seçimini kaybeden aday, sosyal medyadan şiirle sitem etti
5 Nisan, 19:58
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