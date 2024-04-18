https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/babasiyla-ayni-ismi-tasidigi-icin-muhtarligi-dusuruldu-1082887283.html

Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürüldü

Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde muhtarlığı kazanan adayın babasıyla isim benzerliğine yapılan itiraz kabul edildi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T02:22+0300

2024-04-18T02:22+0300

2024-04-18T02:22+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

izmit

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlığı kazanan kişinin babasıyla aynı adı taşıması gerekçe gösterilerek yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucu seçimin yenilenmesine karar verildi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 249 seçmenin bulunduğu Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 3 aday arasında oyların 113'ünü alan 50 yaşındaki Hasan Erdöl muhtar seçildi.Mahalle sakinlerinden O.K. ise aday Erdöl ile babasının aynı ismi taşıdığını, hangisinin aday olduğunun seçmenlere açıklanmadığını, ikisinin de adaymış gibi gösterilip seçmenin aldatıldığını, ayrıca Erdöl’ün dışarıdan seçmen getirdiğini iddia ederek İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.Kurulun, itirazı, gerekçe ve delil içermediği gerekçesiyle reddetmesi üzerine O.K. İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.Dışarıdan seçmen getirildiği iddiasını geçerli görmeyen İl Seçim Kurulu, mahallede Hasan Erdöl ismini taşıyan iki kişinin bulunması, pusulada hangisinin aday olduğuna dair herhangi bir açıklayıcı bilgi bulunmaması, bu itibarla hangi Hasan Erdöl'ün muhtar olarak seçildiğinin anlaşılmadığı, oy pusulasında açıklayıcı bilgiye yer verilmemesi nedeniyle seçmenin kafasını karıştıracak nitelik taşıması ve seçmenin hangi Hasan Erdöl için oy vereceği konusunda tereddüte düşeceğinin açık olması gerekçeleriyle seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.Erdöl ise İl Seçim Kurulu kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.Hasan Erdöl, babasının seçim kampanyalarında yer almadığını, kendini muhtar adayı olarak tanıtmadığını söyleyerek, İl Seçim Kurulu'nun kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyarak itirazda bulundu.'75 yaşına geldim, daha böyle bir şey duymadım'75 yaşındaki baba Hasan Erdöl, "Benimle aynı ismi taşıyan oğlum Hasan muhtar adayı oldu. Hatta gazetelerde beyanat verdi. Tüm köy halkı oğlumun muhtar adayı olduğunu biliyordu. Oğlum muhtarlığı kazandı ama köyde bizi çekemeyen biri seçim kuruluna itiraz dilekçesi verip, ‘Ben babasına mı, çocuğuna mı muhtarım diyeceğim?’ demiş. Ben ne seçim kağıdını dağıttım ne de oğluma oy istedim. Muhtar adaylığımı koyduğumu da söylemedim. Yaşananlardan dolayı şok içindeyim. Oğlumun adı Hasan diye ben mi oğlum mu suçlu? İl Seçim Kurulu sonucu iptal etmiş. Oğlum Yüksek Seçi Kurulu'na itiraz yazılarını verdi. 75 yaşına geldim, daha böyle bir şey duymadım. Demek ki dilekçeyi veren kişi beni çekemiyordu" diye konuştu. 'Kimse çocuğuna adını vermesin, yarın öbür gün o da muhtar olamaz'Toplam 3 aday yarıştıklarını söyleyen Hasan Erdöl ise, "113 oyla muhtar seçildim. Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Benim muhtarlığımı iptal ettiler. İl Seçim Kurulu 2 Haziran'da seçimi tekrarlama kararı aldı. Bunun gerekçesi ise babamla aynı ismi taşıyor olmam. Yüksek Seçim Kurulu'na gerekli itiraz dilekçelerini verdik. Oradan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Babam kesinlikle komşusuna gidip de ‘Ben muhtar adayıyım’ demedi. Oğlu olduğum halde benim için hiçbir komşudan oy istemedi. Rakip muhtar adayları sonuçla ilgili itirazı yok ama köyümüzden bir kişinin dilekçe vermesi seçimi iptal ettirdi. Şahıs dilekçesinde babamı düşünerek oy verdiğini ancak benim muhtar olduğumu söylemiş. Kimse çocuğuna adını vermesin, yarın öbür gün o da muhtar olamaz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/kirsehirde-muhtarlik-secimini-kaybeden-aday-sosyal-medyadan-siirle-sitem-etti-1082511123.html

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