https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-56-buyuklugunde-deprem-1082914735.html

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde depremin ardından ikinci deprem

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde depremin ardından ikinci deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Samsun gibi çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Kandilli... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T18:18+0300

2024-04-18T18:18+0300

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türkiye

samsun

deprem

son dakika

tokat

sulusaray

afad

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Saat 18.11'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD, depremin 5.99 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisini verdi.Deprem çevre illerden de hissedildi. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Buğdaylı köyünde bazı evlerin ve 2 cami minaresinin yıkıldığını belirtti.Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise şehir merkezinde ciddi bir durum olmadığını ifade etti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan depreme ilişkin "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-47-buyuklugunde-deprem-1082886558.html

türkiye

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tokat

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