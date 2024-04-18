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SON DAKİKA | Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem
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Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde depremin ardından ikinci deprem
Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde depremin ardından ikinci deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Samsun gibi çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Kandilli... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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Saat 18.11'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD, depremin 5.99 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisini verdi.Deprem çevre illerden de hissedildi. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Buğdaylı köyünde bazı evlerin ve 2 cami minaresinin yıkıldığını belirtti.Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise şehir merkezinde ciddi bir durum olmadığını ifade etti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan depreme ilişkin "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-47-buyuklugunde-deprem-1082886558.html
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Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde depremin ardından ikinci deprem

18:18 18.04.2024 (güncellendi: 18:40 18.04.2024)
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA
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AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Samsun gibi çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7 olarak kayıtlara geçti. AFAD, depremden bir süre sora 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu belirtti.
Saat 18.11'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD, depremin 5.99 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisini verdi.
Deprem çevre illerden de hissedildi. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Buğdaylı köyünde bazı evlerin ve 2 cami minaresinin yıkıldığını belirtti.
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise şehir merkezinde ciddi bir durum olmadığını ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan depreme ilişkin "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
TÜRKİYE
Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
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