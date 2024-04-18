https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-56-buyuklugunde-deprem-1082914735.html
Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde depremin ardından ikinci deprem
Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde depremin ardından ikinci deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Samsun gibi çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Kandilli... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T18:18+0300
2024-04-18T18:18+0300
2024-04-18T18:40+0300
türkiye
samsun
deprem
son dakika
tokat
sulusaray
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d21a994a18ed02d11702085b03105f9c.jpg
Saat 18.11'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD, depremin 5.99 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisini verdi.Deprem çevre illerden de hissedildi. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Buğdaylı köyünde bazı evlerin ve 2 cami minaresinin yıkıldığını belirtti.Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise şehir merkezinde ciddi bir durum olmadığını ifade etti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan depreme ilişkin "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-47-buyuklugunde-deprem-1082886558.html
türkiye
samsun
tokat
sulusaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e99dcd99bff4e9478d639488532c9060.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tokat deprem, tokatta 5.6, tokatta deprem mi oldu, samsunda deprem mi oldu, samsun deprem, son depremler
tokat deprem, tokatta 5.6, tokatta deprem mi oldu, samsunda deprem mi oldu, samsun deprem, son depremler
Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde depremin ardından ikinci deprem
18:18 18.04.2024 (güncellendi: 18:40 18.04.2024)
AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Samsun gibi çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7 olarak kayıtlara geçti. AFAD, depremden bir süre sora 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu belirtti.
Saat 18.11'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD, depremin 5.99 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisini verdi.
Deprem çevre illerden de hissedildi. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Buğdaylı köyünde bazı evlerin ve 2 cami minaresinin yıkıldığını belirtti.
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise şehir merkezinde ciddi bir durum olmadığını ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan depreme ilişkin "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.