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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-47-buyuklugunde-deprem-1082886558.html
Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD’dan alınan bilgilere göre, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.97 kilometre olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bakan-ozhaseki-yil-sonuna-kadar-200-bin-deprem-konutunu-teslim-edecegiz-1082788123.html
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tokat, tokat, deprem, deprem, sulusaray
tokat, tokat, deprem, deprem, sulusaray

Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

01:21 18.04.2024 (güncellendi: 01:30 18.04.2024)
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD’dan alınan bilgilere göre, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.97 kilometre olarak belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
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Bakan Özhaseki: Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
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