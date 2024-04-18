https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-47-buyuklugunde-deprem-1082886558.html

Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T01:21+0300

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tokat

tokat

türkiye

deprem

deprem

sulusaray

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD’dan alınan bilgilere göre, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.97 kilometre olarak belirlendi.

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tokat

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tokat, tokat, deprem, deprem, sulusaray