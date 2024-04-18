https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-47-buyuklugunde-deprem-1082886558.html
Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T01:21+0300
2024-04-18T01:21+0300
2024-04-18T01:30+0300
tokat
tokat
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD’dan alınan bilgilere göre, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.97 kilometre olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bakan-ozhaseki-yil-sonuna-kadar-200-bin-deprem-konutunu-teslim-edecegiz-1082788123.html
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tokat, tokat, deprem, deprem, sulusaray
Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
01:21 18.04.2024 (güncellendi: 01:30 18.04.2024)
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD’dan alınan bilgilere göre, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.97 kilometre olarak belirlendi.