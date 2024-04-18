https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/iran-devrim-muhafizlari-israilin-tum-nukleer-tesislerinin-yerini-tespit-ettik-1082904725.html
İran Devrim Muhafızları: İsrail’in tüm nükleer tesislerinin yerini tespit ettik
İran Devrim Muhafızları: İsrail’in tüm nükleer tesislerinin yerini tespit ettik
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, İran'ın nükleer tesislerine saldırılması durumunda anında İsrail'e aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T14:46+0300
2024-04-18T14:46+0300
2024-04-18T15:04+0300
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İran Devrim Muhafızları "İsrail’in tüm nükleer tesislerinin yerini tespit ettik, Tel Aviv’in saldırması durumunda her an bu tesislere saldırmaya hazır durumdayız" açıklaması yaptı.İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, İran birliklerinin Tel Aviv’in saldırısı durumunda İsrail’in nükleer tesislerini vurmaya hazır olduğunu bildirdi.Tahran’ın, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) İran’ın nükleer tesislerine yönelik her türlü saldırısını püskürtmeye hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Devrim Muhafızları’nın İsrail’de yer alan bu nitelikteki yerlerin tamamını tespit ettiklerinin ve derhal misilleme saldırısı yapmaya hazır olduklarının altı çizildi.
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iran, israil-filistin, israil, iran devrim muhafızları
iran, israil-filistin, israil, iran devrim muhafızları
İran Devrim Muhafızları: İsrail’in tüm nükleer tesislerinin yerini tespit ettik
14:46 18.04.2024 (güncellendi: 15:04 18.04.2024)
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İran Devrim Muhafızları, İran'ın nükleer tesislerine saldırılması durumunda anında İsrail'e aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.
İran Devrim Muhafızları "İsrail’in tüm nükleer tesislerinin yerini tespit ettik, Tel Aviv’in saldırması durumunda her an bu tesislere saldırmaya hazır durumdayız" açıklaması yaptı.
İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, İran birliklerinin Tel Aviv’in saldırısı durumunda İsrail’in nükleer tesislerini vurmaya hazır olduğunu bildirdi.
Tahran’ın, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) İran’ın nükleer tesislerine yönelik her türlü saldırısını püskürtmeye hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Devrim Muhafızları’nın İsrail’de yer alan bu nitelikteki yerlerin tamamını tespit ettiklerinin ve derhal misilleme saldırısı yapmaya hazır olduklarının altı çizildi.