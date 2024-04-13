https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/israil-disisleri-bakani-katz-iran-devrim-muhafizlari-teror-orgutu-olarak-ilan-edilsin-1082731390.html

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: İran Devrim Muhafızları terör örgütü olarak ilan edilsin

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: İran Devrim Muhafızları terör örgütü olarak ilan edilsin

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye el koymasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T15:27+0300

2024-04-13T15:27+0300

2024-04-13T15:27+0300

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hürmüz boğazı

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Dışişleri Bakanı israel Katz, İran Devrim Muhafızları'nın Portekiz bandıralı bir kargo gemisine el koyması ile bağlantılı olarak bir açıklama yaptı.Katz açıklamasında, Ayetullah rejimini Hamas'ın suçlarını destekleyen ve uluslararası hukuku ihlal ederek korsan bir operasyon yürüten bir suç rejimi olarak nitelendirerek şu cümleleri kaydetti:İran medyası gemiye el koyulması haberini, "İslam Devrimi Muhafızları Donanması, Cumartesi günü Basra Körfezi'nde Siyonist rejime bağlı bir kargo gemisine el koydu" şeklinde duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/iran-hurmuz-bogazi-yakinlarinda-bir-gemiye-el-koydu-1082727963.html

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