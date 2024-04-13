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İsrail Dışişleri Bakanı Katz: İran Devrim Muhafızları terör örgütü olarak ilan edilsin
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: İran Devrim Muhafızları terör örgütü olarak ilan edilsin
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye el koymasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı israel Katz, İran Devrim Muhafızları'nın Portekiz bandıralı bir kargo gemisine el koyması ile bağlantılı olarak bir açıklama yaptı.Katz açıklamasında, Ayetullah rejimini Hamas'ın suçlarını destekleyen ve uluslararası hukuku ihlal ederek korsan bir operasyon yürüten bir suç rejimi olarak nitelendirerek şu cümleleri kaydetti:İran medyası gemiye el koyulması haberini, "İslam Devrimi Muhafızları Donanması, Cumartesi günü Basra Körfezi'nde Siyonist rejime bağlı bir kargo gemisine el koydu" şeklinde duyurmuştu.
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İsrail Dışişleri Bakanı Katz: İran Devrim Muhafızları terör örgütü olarak ilan edilsin

15:27 13.04.2024
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINERİsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2024
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINER
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İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye el koymasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı israel Katz, İran Devrim Muhafızları'nın Portekiz bandıralı bir kargo gemisine el koyması ile bağlantılı olarak bir açıklama yaptı.
Katz açıklamasında, Ayetullah rejimini Hamas'ın suçlarını destekleyen ve uluslararası hukuku ihlal ederek korsan bir operasyon yürüten bir suç rejimi olarak nitelendirerek şu cümleleri kaydetti:
Avrupa Birliği ve özgür dünyayı İran Devrim Muhafızlarını derhal terör örgütü olarak ilan etmeye ve İran'a yaptırım uygulamaya çağırıyorum.
İran medyası gemiye el koyulması haberini, "İslam Devrimi Muhafızları Donanması, Cumartesi günü Basra Körfezi'nde Siyonist rejime bağlı bir kargo gemisine el koydu" şeklinde duyurmuştu.
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2024
DÜNYA
İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemiye el koydu
14:18
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