İletişim Başkanı Altun: Türkiye, şartlar ne olursa olsun mazlum Filistin halkının yanındadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin gala gösteriminde yaptığı konuşmada, Kanıt'ın önce kitap olarak çıktığını, şimdi de belgeselinin yayımlandığını aktardı.Kanıt'ın kelimenin tam anlamıyla tarihi bir proje olduğunu, belgeselle, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in işlediği her türlü zulmün, savaş suçunun ve soykırım fiilinin kayıt altına alındığını anlatan Altun, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, BM Özel Raportörü, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası kuruluş çalışanlarının bu belgeselde katkılarının bulunduğunu, Gazze'de yaşanan süreçle ilgili kapsamlı veriler paylaştığını söyledi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, belgeselde ne kadar iyi işlense de İsrail'in işlediği savaş suçlarını, insanlığın vicdanında açtığı yaraları anlatmaya esasında günlerin yetmeyeceğini vurgulayarak, "Hatırlar mısınız, geçtiğimiz günlerde Filistinli bir genç elinde tuttuğu kitabı ateşe verdi ve dedi ki 'Uluslararası hukuk diye bir şey yokmuş, hepsi koca bir yalanmış.' Gerçekten bu çok haklı ve bir o kadar da ahlaklı bir isyan. Aydınlanmacıların, pozitivistlerin, modernistlerin, ilerlemecilerin, Batıcıların insanlığın en üst seviyesi olarak takdim ettiği, içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde, tarihin bu evresinde gerçekten hep birlikte insanlığın günden güne ölümünü izliyoruz, nasıl kan kaybettiğini izliyoruz" ifadelerini kullandı.'Kanıt, üzeri örtülmeye çalışılan soykırımı delilleriyle gözler önüne seriyor'Filistin halkının dünyanın gözleri önünde yok edilmeye, soykırıma tabi tutulmaya çalışıldığına dikkati çeken Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:'İsrail, gazetecileri stratejik bir hedef olarak gördüğü için onlara kasıtlı bir şekilde saldırdı'Belgeseldeki kanıtlar için büyük emekler verildiğinin altını çizen Altun, delillerin AA'nın Gazze'de görev yapan foto muhabiri Ali Jadallah gibi birçok kahramanın canlarını hiçe sayan hakikatperver yaklaşımlarıyla elde edildiğini kaydetti.Altun, İsrail'in tam da bu nedenle hakikati ortaya çıkarmaya çalışan gazetecileri hedef aldığına işaret ederek, "Şu ana kadar 140'ı aşan gazeteci ne yazık ki İsrail tarafından katledildi, şehit edildi. İsrail, gazetecileri stratejik bir hedef olarak gördüğü için onlara kasıtlı bir şekilde saldırıyor. Hedef gözeterek bile isteye onları öldürüyor, katlediyor" diye konuştu.İsrail'in bayram günü TRT Arabi ekibini hedef aldığını ve tankla saldırdığını, kameraman Sami Muhammed Şehade'nin bacağını kaybettiğini, iki gazetecinin de yaralandığını anımsatan Altun, "Hakikat uğruna ölümü göze alan gazetecilere, hepimiz şükran borçluyuz, minnet borçluyuz. Onlar gerçek kahramanlar" dedi.Altun, bu yolda şehit olanları rahmetle ve minnetle yad etti, yaralananlara şifa diledi.'Mazlumların her daim yanında duracağız'İsrail'in bir taraftan gazetecileri hedef alarak hakikatin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştığına diğer taraftan dezenformasyonla, yalanla, kurgulanmış içeriklerle hakikatin üstünü örtmeyi hedeflediğine dikkati çeken Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 7 Ekim'den bu yana 200'ü aşkın İsrail kaynaklı dezenformasyonu ifşa ettiğine ve doğrusunu dünyaya duyurduğuna işaret etti.Anadolu Ajansı Teyit Hattı'nın bu bağlamda birçok dezenformasyonu ortaya çıkardığını belirten Altun, diğer yandan TRT'nin de bir çok uluslararası yayınıyla dünya kamuoyunu aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.Altun, "İsrail'in hem Filistinlileri hem de hakikati sorumsuzca katlettiği bir ortamda, Türkiye olarak biz, şunu çok ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki susmayacağız, medyamızla konuşacağız. Hakkı, hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Zira bu bir hakikat nöbetidir. Tarihin, hakikatin gür sesi olacağız. Mazlumların yanında her daim dimdik duracağız" ifadesini kullandı.'Filistin'i unutmak, unutturmaya kalkmak en büyük ihanettir'Son günlerde Gazze'de devam eden soykırımı gündemden düşürmeye dönük iki gelişmeye şahit olunduğunu da aktaran Altun, bunlardan birinin Türkiye'yi doğrudan hedef alan, İsrail'le ilişkilendirmeye yönelik kötücül dezenformasyon kampanyası olduğunu belirtti.İsrail'e yapılmayan eleştirilerin, gösterilmeyen tepkilerin Türkiye'ye, hükümete gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Altun, Türkiye sınırları içinde bu süreçte birçok dezenformatif içeriğin üretildiğini, bunlara karşı çeşitli platformlarda yalanlama yaptıklarını ve gerçeğini kamuoyuyla paylaştıklarını anlattı.'Cumhurbaşkanımız çok gür bir sedayla, Filistin davasının uluslararası alanda birinci derecede liderliğini yapmıştır'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:Altun, "İsrail, Filistin'e destek olduğumuz için fırsat buldukça bize saldırırken, Türkiye'yi İsrail destekçisi olarak göstermeye çalışmak en çok günümüzün İsrail'ini ve İsrail sevenlerini sevindirir. Kalbimiz Filistin için atarken, gündemimiz Filistin iken bu kampanyalar yüzünden Filistin davası, mazlum Gazzeliler unutturulmak istenmektedir. Buradaki strateji, hedef budur. Filistin'i unutmak, unutturmaya kalkmak da en büyük ihanettir" dedi.'İsrail'i hiçbir oyun, strateji veya kampanya aklayamaz'Filistin'i unutturmaya, zulmü görünmez kılmaya dönük diğer bir gelişmenin ise birkaç gün önce İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim olduğunu vurgulayan Altun, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırması ve askerlerini öldürmesiyle başlayan gerilimin sistematik bir şekilde Filistin'deki zulmü perdelemek için kullanıldığını ifade etti.Batılı ülkelerin yaptıkları açıklamalarla gerilimi tırmandırdıkça tırmandırdığını, Filistinlilere yönelik soykırımın gündemden düşürülmek istendiğini dile getiren Altun, İran'ın cevabının bilhassa Batılı başkentlerde ve kamuoyunda İsrail'in sürdürdüğü soykırımın geri plana itilmesine yol açtığını kaydetti.Altun, şöyle devam etti:'Soykırımı normalleştirmeye dönük bütün gayretlerle mücadele etmek zorundayız'Bölgesel ve küresel aktörlerin, Filistin saldırı altındayken, ne bölgede ne de küresel alanda barış, istikrar olamayacağını kabul etmesi ve buna göre bir strateji belirlemesi gerektiğinin altını çizen Altun, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Anadolu Ajansı çalışanlarını, yöneticilerini, özellikle de Kanıt kitabında ve belgeselinde emeği geçenleri, Gazze'de kahramanca hakikat uğruna, hak uğruna faaliyet gösteren gazetecileri tebrik etti.

