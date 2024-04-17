https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-fidan-3-taraflarin-kendi-catismalarini-bu-cografyaya-tasimasini-istemiyoruz-1082880433.html

Bakan Fidan: 3. tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz

Bakan Fidan: 3. tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan "Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz" dedi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

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hakan fidan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ile ortak basın düzenliyor.Dışişleri Bakanı Fidan "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netahyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır" diye konuştu.

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2024

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Sputnik Türkiye

hakan fidan