https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-fidan-3-taraflarin-kendi-catismalarini-bu-cografyaya-tasimasini-istemiyoruz-1082880433.html
Bakan Fidan: 3. tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz
Bakan Fidan: 3. tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan "Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz" dedi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T20:08+0300
2024-04-17T20:08+0300
2024-04-17T20:18+0300
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ile ortak basın düzenliyor.Dışişleri Bakanı Fidan "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netahyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır" diye konuştu.
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hakan fidan
Bakan Fidan: 3. tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz
20:08 17.04.2024 (güncellendi: 20:18 17.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Fidan "Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ile ortak basın düzenliyor.
Dışişleri Bakanı Fidan "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netahyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır" diye konuştu.