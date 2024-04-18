İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'ye yönelik Kıskaç-12 operasyonu düzenlendi. Örgütün sözde güncel yapılanması ve askeri mahrem... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalandı

© AA İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon © AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'ye yönelik Kıskaç-12 operasyonu düzenlendi. Örgütün sözde güncel yapılanması ve askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunan 60 şüpheli yakalandı, 6 milyon değerindeki para ve ziynet eşyalara da el konuldu.