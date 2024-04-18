İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Selektör cezasına iptal
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Korsanlar devlet hastanesinin bilgilerini çaldı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Orman Yüksek Mühendisi Sezai Kaya: Orman varlığına nasıl bakıyorsanız, ona göre bir politikanız olur
12:06
83 dk
HABER MASASI
Gençlere ömür boyu sigara yasağı geldi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay: Sanki savaş bizim içimizde olmuş
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamuda tasarruf zamanı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
2009 ve sonrasındakilere sigara yasak
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Türk nakliye devi iflas etti
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
91 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/icisleri-bakani-yerlikaya-14-ilde-fetoye-operasyonda-60-kisi-yakalandi-1082893861.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'ye yönelik Kıskaç-12 operasyonu düzenlendi. Örgütün sözde güncel yapılanması ve askeri mahrem... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T10:40+0300
2024-04-18T11:03+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
fetö
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4894adb37590fbf67449894e74c12bc8.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından eş zamanlı olarak düzenlenen 14 ildeki Kıskaç-12 operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/hamastan-erdoganin-kuva-yi-milliye-cikisina-yanit-gurur-duyduk-1082892573.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_55178658830f5f3a9807675123e0f24a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, fetö, operasyon
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, fetö, operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalandı

10:40 18.04.2024 (güncellendi: 11:03 18.04.2024)
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'ye yönelik Kıskaç-12 operasyonu düzenlendi. Örgütün sözde güncel yapılanması ve askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunan 60 şüpheli yakalandı, 6 milyon değerindeki para ve ziynet eşyalara da el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından eş zamanlı olarak düzenlenen 14 ildeki Kıskaç-12 operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsrail Filistin çatışma Gazze Şeridi bayrak yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kuva-yi Milliye' benzetmesine yanıt: 'Gurur Duyduk'
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала