https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/icisleri-bakani-yerlikaya-14-ilde-fetoye-operasyonda-60-kisi-yakalandi-1082893861.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'ye yönelik Kıskaç-12 operasyonu düzenlendi. Örgütün sözde güncel yapılanması ve askeri mahrem... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T10:40+0300
2024-04-18T10:40+0300
2024-04-18T11:03+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
fetö
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından eş zamanlı olarak düzenlenen 14 ildeki Kıskaç-12 operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/hamastan-erdoganin-kuva-yi-milliye-cikisina-yanit-gurur-duyduk-1082892573.html
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, fetö, operasyon
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, fetö, operasyon
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalandı
10:40 18.04.2024 (güncellendi: 11:03 18.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'ye yönelik Kıskaç-12 operasyonu düzenlendi. Örgütün sözde güncel yapılanması ve askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunan 60 şüpheli yakalandı, 6 milyon değerindeki para ve ziynet eşyalara da el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından eş zamanlı olarak düzenlenen 14 ildeki Kıskaç-12 operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.