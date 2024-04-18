https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/hamastan-erdoganin-kuva-yi-milliye-cikisina-yanit-gurur-duyduk-1082892573.html
Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kuva-yi Milliye' benzetmesine yanıt: 'Gurur Duyduk'
Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kuva-yi Milliye' benzetmesine yanıt: 'Gurur Duyduk'
Sputnik Türkiye
Hamas Hareketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkını, 'özgürlükleri ve topraklarını kurtarmak amacıyla verdiği mücadeleyi savunması ve aldığı... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T10:02+0300
2024-04-18T10:02+0300
2024-04-18T10:08+0300
israil- filistin çatışması
hamas
hamas
recep tayyip erdoğan
kuva-yi milliye
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Hamas Hareketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra yazılı açıklama yaptı."Kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına, özgürlük ve topraklarını kurtarma amacıyla verdiği mücadelesindeki tutumlarını çok değerli görüyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada Hamas, "Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvay-ı Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" sözlerini takdirle karşılandıklarını ve bundan gurur duyduklarını kaydetti.Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
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hamas, hamas, recep tayyip erdoğan, kuva-yi milliye
Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kuva-yi Milliye' benzetmesine yanıt: 'Gurur Duyduk'
10:02 18.04.2024 (güncellendi: 10:08 18.04.2024)
Hamas Hareketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkını, 'özgürlükleri ve topraklarını kurtarmak amacıyla verdiği mücadeleyi savunması ve aldığı tutum' ile 'Kuva-yi Milliye' benzetmesine yanıt verdi.
Hamas Hareketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra yazılı açıklama yaptı.
"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına, özgürlük ve topraklarını kurtarma amacıyla verdiği mücadelesindeki tutumlarını çok değerli görüyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada Hamas, "Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvay-ı Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" sözlerini takdirle karşılandıklarını ve bundan gurur duyduklarını kaydetti.
Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, oraya geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir."