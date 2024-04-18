https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/hamastan-erdoganin-kuva-yi-milliye-cikisina-yanit-gurur-duyduk-1082892573.html

Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kuva-yi Milliye' benzetmesine yanıt: 'Gurur Duyduk'

Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kuva-yi Milliye' benzetmesine yanıt: 'Gurur Duyduk'

Sputnik Türkiye

Hamas Hareketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkını, 'özgürlükleri ve topraklarını kurtarmak amacıyla verdiği mücadeleyi savunması ve aldığı... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T10:02+0300

2024-04-18T10:02+0300

2024-04-18T10:08+0300

israil- filistin çatışması

hamas

hamas

recep tayyip erdoğan

kuva-yi milliye

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Hamas Hareketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra yazılı açıklama yaptı."Kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına, özgürlük ve topraklarını kurtarma amacıyla verdiği mücadelesindeki tutumlarını çok değerli görüyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada Hamas, "Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvay-ı Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" sözlerini takdirle karşılandıklarını ve bundan gurur duyduklarını kaydetti.Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

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Sputnik Türkiye

hamas, hamas, recep tayyip erdoğan, kuva-yi milliye