https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/dunyanin-en-iyi-havalimanlaribellioldu-2024-listesinde-istanbul-havalimani-geriledi-1082903995.html

Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu: 2024 listesinde İstanbul Havalimanı geriledi

Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu: 2024 listesinde İstanbul Havalimanı geriledi

Sputnik Türkiye

İngiltere merkezli havayolu ve havalimanı inceleme ve sıralama sitesi Skytrax, 2024 yılı için dünyanın en iyi havalimanlarını belirledi. Sıralamada İstanbul... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T14:28+0300

2024-04-18T14:28+0300

2024-04-18T14:28+0300

dünya

havaalanı

havalimanı

istanbul havalimanı

skytrax

doha

katar

singapur

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1e/1062861586_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72c22fa40f84575f3d873c3433168ae0.jpg

İngiltere merkezli havayolu ve havalimanı inceleme ve sıralama sitesi Skytrax, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen gezginlerle anket yaparak dünyanın en iyi havalimanları listesini hazırlıyor. 2024 yılıda listenin ilk sırasında 'modern tasarımı, gezinmesi kolay terminalleri ve üst düzey alışveriş imkanlarıyla bilinen' Katar'ın Hamad Uluslararası Havalimanı yer aldı. Hamad Uluslararası Havalimanı, 2024 Skytrax Havalimanı Ödülleri’nde üç ana kategoride birincilik elde ederek üç büyük ödülün sahibi oldu. Hamad Uluslararası Havalimanı, 'Dünyanın En İyi Havalimanı' ödülünü üçüncü kez, 'Alışveriş İçin En İyi Havalimanı' ödülünü üst üste ikinci kez, 'Ortadoğu’nun En İyi Havalimanı' ödülünü ise onuncu kez kazandı.Singapur 2023 ve 2020'de, Doha ise 2022 ve 2021'de bu unvana sahip olmuştu.Qatar Airways Group CEO'su Badr Mohammed Al Meer yaptığı açıklamada, "Hamad Uluslararası Havalimanı bu yıl faaliyetlerinin dönüm noktası olan onuncu yılını kutluyor ve yolcuların bizi üçüncü kez Dünyanın En İyi Havalimanı seçmesinden büyük onur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da unutulmaz ve istisnai yolcu yolculukları yaratarak yolcularımızı şaşırtmaya ve memnun etmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.Hamad Uluslararası Havalimanı uzun aktarmalı yolcular için ücretsiz şehir turları sunan birkaç havalimanından biri olarak biliniyor ve bu sebepten katılımcılardan yüksek puan almış olabileceği tahmin ediliyor.Listeyi oluşturmak için için veriler Ağustos 2023 ile Mart 2024 tarihleri arasında uçuş yapan 100'den fazla milletten kişiden yardım alındı. Katılımcılar, güvenlik kontrol noktalarından geçme kolaylığından yiyecek ve içecek kalitesi ve çeşitliliğine kadar çeşitli konularda ankete tabi tutuldu.Avrupa havalimanları listeyi domine ettiEn iyi 20 havalimanından 9 tanesi, aralarında Viyana, Madrid ve İstanbul'un da bulunduğu Avrupa'da yer aldı. Ancak grubun en üst sırasında Charles de Gaulle Havalimanı yer aldı. Fransa'nın başkenti bu yaz yapılacak Paris Olimpiyatları öncesinde altyapısını yenilemek için büyük yatırımlar yapmıştı.Charles de Gaulle Havalimanı'nın 3 numaralı terminali dünyanın en iyi düşük maliyetli terminali seçilirken yine Orly Havalimanı da Avrupa'nın en iyi bölgesel havalimanı seçildi.Japonya havalimanları listede üst sıralardaSkytrax'ın en iyi 20 havalimanından yedisi Asya'da bulunuyor. Tokyo'nun her iki merkezi Haneda (HND) ve Narita (NRT) ilk 10'a girdi.Sapporo'daki New Chitose Havalimanı ayrıca dünyanın en gelişmiş havalimanı ödülünü kazanırken, Nagoya'daki Chubu Centrair Uluslararası Havalimanı yılda 5-10 milyon yolcu taşıyan havalimanları kategorisinde sınıfının en iyisi seçildi.Osaka bölgesine hizmet veren Kansai Uluslararası Havalimanı ise dünyanın en iyi havalimanı bagaj teslimatı ödülüne layık görüldü.Bölgesel olarak öne çıkanlarToplamda dünya çapında 570 havalimanı değerlendirildi.Vancouver Havalimanı Kuzey Amerika'nın en iyi havalimanı seçildi. Avustralya-Pasifik bölgesinde ise Melbourne Havalimanı en yüksek onur ödülüne layık görüldü. Delhi Indira Gandhi Havalimanı Hindistan'ın en iyi havalimanı seçildi.Cape Town Havalimanı Afrika'daki en iyi havalimanı ödülünün yanı sıra en iyi personel hizmetine sahip Afrika havalimanı ödülünü de kazandı. Durban'daki King Shaka Havalimanı yıllık yolcu sayısı beş milyonun altında olan havalimanları kategorisinde birinci oldu.Kolombiya'nın Bogota kentine hizmet veren El Dorado Havalimanı Güney Amerika'nın en iyi havalimanı seçilirken, Panama Tocumen Havalimanı Latin Amerika ve Karayipler'in en iyi havalimanı ödülünü kazandı.2024'ün dünyanın en iyi havalimanlarıSkytrax'ın 2023 yılında düzenlediği listede İstanbul Havalimanı 6. sırada yer almıştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/istanbul-havalimani-5-yilda-4uncu-kez-dunyanin-en-iyi-havalimani-secildi-1081808547.html

istanbul havalimanı

doha

katar

singapur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

skytrax 2024, skytrax en iyi havaalanları, skytrax en iyi havalimanları, dünyanın en iyi havalimanları, dünyanın en iyi havalimanı sıralaması, istanbul havalimanı, dünyanın en iyi havalimanları