https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/yerlikaya-duyurdu-dolandiriciliktan-18-kisi-yakalandi-1082849723.html
Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcılıktan 18 kişi yakalandı
Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcılıktan 18 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T08:16+0300
2024-04-17T08:16+0300
2024-04-17T09:00+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4894adb37590fbf67449894e74c12bc8.jpg
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 5 ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile kişilerin hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ogretmen-atamalari-yapilacak-mi-2024-bu-yil-ogretmen-atamalari-ne-zaman-yapilacak-1082849077.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_55178658830f5f3a9807675123e0f24a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, operasyon, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
ali yerlikaya, operasyon, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcılıktan 18 kişi yakalandı
08:16 17.04.2024 (güncellendi: 09:00 17.04.2024)
Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 18 kişinin yakalandığını duyurdu.
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 5 ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile kişilerin hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.