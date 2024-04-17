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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ogretmen-atamalari-yapilacak-mi-2024-bu-yil-ogretmen-atamalari-ne-zaman-yapilacak-1082849077.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Öğretmen atamaları yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Öğretmen atamaları yapılacak
Sputnik Türkiye
'Bu yıl öğretmen atamaları ne zaman yapılacak' soruları hız kazanırken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Yakında öğretmen atamalarının... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T07:50+0300
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ekonomi
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
öğretmen atamaları
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milli eğitim bakanlığı (meb)
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Öğretmen atama takvimi ile ilgili güncel bilgiler gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve öğretmen atamaları konusunda açıklama yaptı.Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" İfadelerini kullandı.2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin gelecek günlerde belli olması bekleniyor.Milli Eğitim Bakanı da açıklamıştıTekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;
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öğretmen atamaları yapılacak mı, bu yıl öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, öğretmen atamaları, öğretmen atamaları kabine, öğretmen atama 2024, öğretmen ataması ne zaman

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Öğretmen atamaları yapılacak

07:50 17.04.2024 (güncellendi: 07:52 17.04.2024)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AA / Mehmet Ali Özcan
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'Bu yıl öğretmen atamaları ne zaman yapılacak' soruları hız kazanırken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Yakında öğretmen atamalarının yapılacağını duyuran Erdoğan, 'Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı' sorusu üzerine ise "Fazla uzamayacak" yanıtını verdi.
Öğretmen atama takvimi ile ilgili güncel bilgiler gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve öğretmen atamaları konusunda açıklama yaptı.
Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" İfadelerini kullandı.
2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin gelecek günlerde belli olması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı da açıklamıştı

Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;
"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."
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