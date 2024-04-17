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Japonya, Çin ile yeniden ‘stratejik ilişkiler’ kuracak
Japonya, Çin ile yeniden ‘stratejik ilişkiler’ kuracak
Sputnik Türkiye
Dış politikada ABD’nin yolunda ilerleyen Tokyo, birçok konudaki anlaşmazlığa rağmen Pekin ile ‘stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri’ sürdürmekte... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T09:02+0300
2024-04-17T09:02+0300
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Dışişleri Bakanlığının yayımladığı ‘Diplomatik Bluebook 2024’ raporunda, Çin ile ortak stratejik çıkarlara dayalı, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin teşvik edileceği bildirildi.Benzer ifade, raporun, en son 2019 tarihli versiyonunda da kayda geçirilirken, böylelikle Japonya 5 yıl sonra yeniden ‘stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan’ ifadesine yer verdi.Öte yandan Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki ‘statükoyu tek taraflı değiştirecek teşebbüslerine’ dikkat çekilen raporda, bu eylemlerden derin endişe duyulduğu aktarıldı.Raporda, bu eylemler karşısında ABD, Japonya ve Filipinler arasında üçlü işbirliğinin hızlandırılmasının önemi vurgulandı.Japonya ve Güney Kore'nin yakın işbirliği vurgusuGüney Kore'ye yönelik önemli komşu ülke tanımlaması yapılan raporda, Japonya'nın bu ülkeyle "uluslararası toplumun çeşitli konularını ele almak için bir ortak olarak" işbirliği yapması gerektiği belirtildi.Raporda, "Hint-Pasifik bölgesindeki ciddi güvenlik ortamı göz önüne tutulduğunda, Japonya ve Güney Kore'nin yakın işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" ifadesi kullanıldı.Japonya'nın güvenliğine ‘ciddi ve yakın tehditler’ oluşturduğu kaydedilen Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları karşısında, Tokyo ve Seul hükümetlerinin, ABD ile üçlü güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi kayda geçirildi.Raporda, Rusya'nın sadece "Çin'le değil, Kuzey Kore ile de ilişkileri geliştirme yönünde hamleleri" karşısında ihtiyatlı tutum sergilendiği aktarıldı.ABD ile birlikte Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki artan faaliyetlerine tepki veren Tokyo ile Pekin arasında, Doğu Çin Denizi adaları ve Pekin'in bölgede artan askeri ve ekonomik etkisi zaman zaman ilişkilerde gerilim yaratıyor.Pekin'in Japonya kıyılarında Rusya ile artan ortak askeri tatbikatları da Tokyo'yu endişelendiren diğer konu olarak görülürken, ABD’nin bölgedeki en önemli müttefiki olan Tokyo, askeri varlığını Okinawa ve Tayvan'ın hemen doğusundaki uzak adalar da dahil olmak üzere güneybatı Japonya'ya kaydırıyor.İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından önce Çin’e askeri çıkarma gerçekleştiren Japonya ile Çin ilişkileri gerilimlere açık olsa da, Japonya'nın uzun yıllar Çin'in en büyük ticaret ortağı olduğu, Çin'in de Japonya'nın ikinci büyük ticaret ülkesi ve ihracat piyasası olduğu dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/cinden-japonyaya-mesaj-uluslararasi-imajimizi-zedeleyecek-her-turlu-soyleme-karsiyiz-1082698092.html
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japonya, çin, japon denizi, tokyo, pekin, diplomasi, asya, ekonomi, kuzey kore, güney kore, rusya, abd

Japonya, Çin ile yeniden ‘stratejik ilişkiler’ kuracak

09:02 17.04.2024
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIJaponya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa Çin
Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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Dış politikada ABD’nin yolunda ilerleyen Tokyo, birçok konudaki anlaşmazlığa rağmen Pekin ile ‘stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri’ sürdürmekte kararlı olduğunu teyit etti.
Dışişleri Bakanlığının yayımladığı ‘Diplomatik Bluebook 2024’ raporunda, Çin ile ortak stratejik çıkarlara dayalı, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin teşvik edileceği bildirildi.
Benzer ifade, raporun, en son 2019 tarihli versiyonunda da kayda geçirilirken, böylelikle Japonya 5 yıl sonra yeniden ‘stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan’ ifadesine yer verdi.
Öte yandan Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki ‘statükoyu tek taraflı değiştirecek teşebbüslerine’ dikkat çekilen raporda, bu eylemlerden derin endişe duyulduğu aktarıldı.
Raporda, bu eylemler karşısında ABD, Japonya ve Filipinler arasında üçlü işbirliğinin hızlandırılmasının önemi vurgulandı.

Japonya ve Güney Kore'nin yakın işbirliği vurgusu

Güney Kore'ye yönelik önemli komşu ülke tanımlaması yapılan raporda, Japonya'nın bu ülkeyle "uluslararası toplumun çeşitli konularını ele almak için bir ortak olarak" işbirliği yapması gerektiği belirtildi.
Raporda, "Hint-Pasifik bölgesindeki ciddi güvenlik ortamı göz önüne tutulduğunda, Japonya ve Güney Kore'nin yakın işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" ifadesi kullanıldı.
Japonya'nın güvenliğine ‘ciddi ve yakın tehditler’ oluşturduğu kaydedilen Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları karşısında, Tokyo ve Seul hükümetlerinin, ABD ile üçlü güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi kayda geçirildi.
Raporda, Rusya'nın sadece "Çin'le değil, Kuzey Kore ile de ilişkileri geliştirme yönünde hamleleri" karşısında ihtiyatlı tutum sergilendiği aktarıldı.
ABD ile birlikte Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki artan faaliyetlerine tepki veren Tokyo ile Pekin arasında, Doğu Çin Denizi adaları ve Pekin'in bölgede artan askeri ve ekonomik etkisi zaman zaman ilişkilerde gerilim yaratıyor.
Pekin'in Japonya kıyılarında Rusya ile artan ortak askeri tatbikatları da Tokyo'yu endişelendiren diğer konu olarak görülürken, ABD’nin bölgedeki en önemli müttefiki olan Tokyo, askeri varlığını Okinawa ve Tayvan'ın hemen doğusundaki uzak adalar da dahil olmak üzere güneybatı Japonya'ya kaydırıyor.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından önce Çin’e askeri çıkarma gerçekleştiren Japonya ile Çin ilişkileri gerilimlere açık olsa da, Japonya'nın uzun yıllar Çin'in en büyük ticaret ortağı olduğu, Çin'in de Japonya'nın ikinci büyük ticaret ülkesi ve ihracat piyasası olduğu dikkat çekiyor.
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Çin’den Japonya'ya mesaj: ‘Uluslararası imajımızı zedeleyecek her türlü söyleme karşıyız’
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