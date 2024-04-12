https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/cinden-japonyaya-mesaj-uluslararasi-imajimizi-zedeleyecek-her-turlu-soyleme-karsiyiz-1082698092.html

Çin’den Japonya'ya mesaj: ‘Uluslararası imajımızı zedeleyecek her türlü söyleme karşıyız’

Çin’den Japonya'ya mesaj: ‘Uluslararası imajımızı zedeleyecek her türlü söyleme karşıyız’

Sputnik Türkiye

Çin'in Washington Büyükelçiliği, Japonya Başbakanı Kishida'nın ABD Senatosu'ndaki konuşmasına tepki göstererek Çin'in uluslararası imajını zedeleyecek her... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T12:01+0300

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dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

japonya

fumio kishida

abd

abd senatosu

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın ABD Kongresi'ndeki konuşması sırasında yaptığı yorumlara yanıt olarak Çin'in Washington Büyükelçiliği Sputnik'e yaptığı açıklamada, Çin'in uluslararası imajını zedeleyecek her türlü söyleme karşı olduğunu belirtti.Çin Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu Sputnik'e yaptığı açıklamada "Çin başından beri dünya barışının kurucusu, küresel kalkınmaya katkıda bulunan ve uluslararası düzenin destekleyicisi olmuştur" dedi. "Asya-Pasifik'in barış, istikrar ve kalıcı refahına bağlıyız. Çin'in uluslararası imajını lekeleyen söylemlere karşıyız" cümleleri kaydetti.Washington'a resmi devlet ziyaretinde bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida Perşembe günü ABD Kongresi'ne yaptığı konuşmada Çin'in küresel istikrara stratejik bir meydan okuma teşkil ettiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/cin-disislerinden-abdye-yanit-pekin-ve-moskova-arasinda-iliskiler-yalniz-bizi-ilgilendirir-1082668065.html

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