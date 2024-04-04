https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/abd-hint-pasifik-bolgesine-orta-menzilli-fuze-yerlestirmeyi-planliyor-1082464205.html

ABD, Hint-Pasifik bölgesine orta menzilli füze yerleştirmeyi planlıyor

ABD, Hint-Pasifik bölgesine orta menzilli füze yerleştirmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

ABD Pasifik Bölgesi Kara Kuvvetleri (USARPAC) Komutanı Flynn, Hint-Pasifik bölgesine en kısa sürede orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planladıklarını... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T14:44+0300

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2024-04-04T14:44+0300

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abd

hint-pasifik

abd ordusu

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çin

çin halk cumhuriyeti

tayvan

abd hegemonyası

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Japonya’nın Yomiuri gazetesine konuşan USARPAC Komutanı Charles Flynn, orta menzilli füzelerle ilgili olarak, “Müttefikler ve ortaklarla işbirliği içinde yakın gelecekte bu bölgeye bu füzeleri yerleştirme planı var” ifadesini kullandı.Çin’in modernize ettiği füzelere karşı önlem bulmanın ABD Kara Kuvvetleri için son derece önemli olduğunu söyleyen Flynn füzelerin adını vermese de gazete, bunun Tomahawk, Typhon ve SM6 olduğunu tahmin etti.Haberde, Çin’i caydırmak için bu füzelere ihtiyaç olduğu görüşüne yer verildi.ABD’li komutan, “Çin’in hareket ettiği yörüngenin” tehlikeli olduğunu dile getirdi.Flynn geçen yıl da ABD’nin, Çin’in Tayvan’a yönelik saldırısını önleme amacıyla Asya-Pasifik bölgesine orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planladığını açıklamıştı.Güney Kore, ABD ve Japonya, Kore Yarımadası'nda ortak hava tatbikatı yaptıGüney Kore, ABD ve Japonya, yakın zamanda Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlatmasının ardından Kore Yarımadası yakınlarında nükleer kapasiteli uçakların kullanıldığı ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti.ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM) ise Kuzey Kore'yi "yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerden kaçınmaya" çağırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/amerikan-dis-politikasinda-devrime-ihtiyac-var-1082048657.html

abd

hint-pasifik

japonya

çin

çin halk cumhuriyeti

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abd, hint-pasifik, abd ordusu, japonya, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, abd hegemonyası