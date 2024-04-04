https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/abd-hint-pasifik-bolgesine-orta-menzilli-fuze-yerlestirmeyi-planliyor-1082464205.html
ABD, Hint-Pasifik bölgesine orta menzilli füze yerleştirmeyi planlıyor
ABD, Hint-Pasifik bölgesine orta menzilli füze yerleştirmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Pasifik Bölgesi Kara Kuvvetleri (USARPAC) Komutanı Flynn, Hint-Pasifik bölgesine en kısa sürede orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planladıklarını... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T14:44+0300
2024-04-04T14:44+0300
2024-04-04T14:44+0300
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Japonya’nın Yomiuri gazetesine konuşan USARPAC Komutanı Charles Flynn, orta menzilli füzelerle ilgili olarak, “Müttefikler ve ortaklarla işbirliği içinde yakın gelecekte bu bölgeye bu füzeleri yerleştirme planı var” ifadesini kullandı.Çin’in modernize ettiği füzelere karşı önlem bulmanın ABD Kara Kuvvetleri için son derece önemli olduğunu söyleyen Flynn füzelerin adını vermese de gazete, bunun Tomahawk, Typhon ve SM6 olduğunu tahmin etti.Haberde, Çin’i caydırmak için bu füzelere ihtiyaç olduğu görüşüne yer verildi.ABD’li komutan, “Çin’in hareket ettiği yörüngenin” tehlikeli olduğunu dile getirdi.Flynn geçen yıl da ABD’nin, Çin’in Tayvan’a yönelik saldırısını önleme amacıyla Asya-Pasifik bölgesine orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planladığını açıklamıştı.Güney Kore, ABD ve Japonya, Kore Yarımadası'nda ortak hava tatbikatı yaptıGüney Kore, ABD ve Japonya, yakın zamanda Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlatmasının ardından Kore Yarımadası yakınlarında nükleer kapasiteli uçakların kullanıldığı ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti.ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM) ise Kuzey Kore'yi "yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerden kaçınmaya" çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/amerikan-dis-politikasinda-devrime-ihtiyac-var-1082048657.html
abd
hint-pasifik
japonya
çin
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abd, hint-pasifik, abd ordusu, japonya, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, abd hegemonyası
abd, hint-pasifik, abd ordusu, japonya, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, abd hegemonyası
ABD, Hint-Pasifik bölgesine orta menzilli füze yerleştirmeyi planlıyor
ABD Pasifik Bölgesi Kara Kuvvetleri (USARPAC) Komutanı Flynn, Hint-Pasifik bölgesine en kısa sürede orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planladıklarını belirtti.
Japonya’nın Yomiuri gazetesine konuşan USARPAC Komutanı Charles Flynn, orta menzilli füzelerle ilgili olarak, “Müttefikler ve ortaklarla işbirliği içinde yakın gelecekte bu bölgeye bu füzeleri yerleştirme planı var” ifadesini kullandı.
Çin’in modernize ettiği füzelere karşı önlem bulmanın ABD Kara Kuvvetleri için son derece önemli olduğunu söyleyen Flynn füzelerin adını vermese de gazete, bunun Tomahawk, Typhon ve SM6 olduğunu tahmin etti.
Haberde, Çin’i caydırmak için bu füzelere ihtiyaç olduğu görüşüne yer verildi.
ABD’li komutan, “Çin’in hareket ettiği yörüngenin” tehlikeli olduğunu dile getirdi.
Flynn geçen yıl da ABD’nin, Çin’in Tayvan’a yönelik saldırısını önleme amacıyla Asya-Pasifik bölgesine orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planladığını açıklamıştı.
Güney Kore, ABD ve Japonya, Kore Yarımadası'nda ortak hava tatbikatı yaptı
Güney Kore, ABD ve Japonya, yakın zamanda Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlatmasının ardından Kore Yarımadası yakınlarında nükleer kapasiteli uçakların kullanıldığı ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti.
ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM) ise Kuzey Kore'yi "yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerden kaçınmaya" çağırmıştı.