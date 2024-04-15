https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kuzey-kore-ve-cinden-dostluk-mesaji-1082772706.html

Kuzey Kore ve Çin’den dostluk mesajı

Kuzey Kore ve Çin’den dostluk mesajı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci ile ikili işbirliğinin artırılması ve ilişkilerin derinleştirilmesi... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T10:36+0300

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kuzey kore

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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, Cao ile başkent Pyongyang'da bir araya gelirken, ikili, dostane ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve ikili işbirliğinin artırılmasını ele aldı.Kuzey Kore lideri Kim, Çin ile Kuzey Kore arasındaki yüzyıllardır süregelen dostluğu geliştirmenin Pyongyang'ın ‘değişmez’ politikası olduğunu vurguladı.Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci dün Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae ile bir araya gelmiş, bu görüşmenin, iki ülke arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi olduğu aktarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cin-ve-rusya-batiya-hegemonyasinin-sona-erdigi-konusunda-ciddi-bir-sinyal-verdi-1082645490.html

kuzey kore

çin

çin halk cumhuriyeti

hint-pasifik

güney kore

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, çin, çin halk cumhuriyeti, hint-pasifik, japonya, güney kore, abd