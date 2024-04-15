https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kuzey-kore-ve-cinden-dostluk-mesaji-1082772706.html
Kuzey Kore ve Çin’den dostluk mesajı
Kuzey Kore ve Çin’den dostluk mesajı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci ile ikili işbirliğinin artırılması ve ilişkilerin derinleştirilmesi... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T10:36+0300
2024-04-15T10:36+0300
2024-04-15T11:16+0300
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, Cao ile başkent Pyongyang'da bir araya gelirken, ikili, dostane ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve ikili işbirliğinin artırılmasını ele aldı.Kuzey Kore lideri Kim, Çin ile Kuzey Kore arasındaki yüzyıllardır süregelen dostluğu geliştirmenin Pyongyang'ın ‘değişmez’ politikası olduğunu vurguladı.Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci dün Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae ile bir araya gelmiş, bu görüşmenin, iki ülke arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi olduğu aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cin-ve-rusya-batiya-hegemonyasinin-sona-erdigi-konusunda-ciddi-bir-sinyal-verdi-1082645490.html
kuzey kore
çin
çin halk cumhuriyeti
hint-pasifik
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, çin, çin halk cumhuriyeti, hint-pasifik, japonya, güney kore, abd
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, çin, çin halk cumhuriyeti, hint-pasifik, japonya, güney kore, abd
Kuzey Kore ve Çin’den dostluk mesajı
10:36 15.04.2024 (güncellendi: 11:16 15.04.2024)
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci ile ikili işbirliğinin artırılması ve ilişkilerin derinleştirilmesi konularını görüştü.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, Cao ile başkent Pyongyang'da bir araya gelirken, ikili, dostane ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve ikili işbirliğinin artırılmasını ele aldı.
Kuzey Kore lideri Kim, Çin ile Kuzey Kore arasındaki yüzyıllardır süregelen dostluğu geliştirmenin Pyongyang'ın ‘değişmez’ politikası olduğunu vurguladı.
Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci dün Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae ile bir araya gelmiş, bu görüşmenin, iki ülke arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi olduğu aktarılmıştı.