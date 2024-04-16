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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/uaea-alarma-gecti-israil-iranin-nukleer-tesislerine-saldirabilir-1082825122.html
UAEA alarma geçti: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırabilir
UAEA alarma geçti: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırabilir
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı olasılığından kaygı duyduğunu... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T14:56+0300
2024-04-16T14:56+0300
israil- filistin çatışması
israil
iran
füze saldırısı
misilleme
filistin
ortadoğu
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
tel aviv
rafael mariano grossi
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Zapoojye Nükleer Santrali’ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Grossi, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.İran’ın 13 Nisan’da İsrail’e misilleme olarak düzenlediği hava saldırılarına, Tel Aviv yönetiminin yanıt vereceği yönündeki açıklamaları bölgede gerilimin tırmanmasına neden olurken UAEA Başkanı Grossi de bu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Grossi, İran’ın hafta sonu nükleer tesislerini güvenlik gerekçesiyle kapattığı, dünden itibaren tesisleri yeniden faaliyete geçirdiği ancak "durumun tamamen sakinleştiğini gözlemleyene kadar Ajans müfettişlerini bu tesislerden uzak tuttuğu" bilgisini paylaştı.İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıda bulunma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Grossi, "Bu olasılıktan her zaman kaygı duyuyoruz" dedi.Grossi, Ajansın bugünden itibaren gözlem ve doğrulama faaliyetlerine yeniden başlayacağını, bu durumun denetimleri etkilemediğini belirterek, taraflara ‘azami itidal’ çağrısında bulundu.İran-İsrail gerilimiİsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/israil-iranin-saldirisina-ne-zaman-yanit-verecek-1082782697.html
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israil, iran, füze saldırısı, misilleme, filistin, ortadoğu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), tel aviv, rafael mariano grossi
israil, iran, füze saldırısı, misilleme, filistin, ortadoğu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), tel aviv, rafael mariano grossi

UAEA alarma geçti: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırabilir

14:56 16.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREİran nükleer santral
İran nükleer santral - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı olasılığından kaygı duyduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Zapoojye Nükleer Santrali’ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Grossi, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İran’ın 13 Nisan’da İsrail’e misilleme olarak düzenlediği hava saldırılarına, Tel Aviv yönetiminin yanıt vereceği yönündeki açıklamaları bölgede gerilimin tırmanmasına neden olurken UAEA Başkanı Grossi de bu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Grossi, İran’ın hafta sonu nükleer tesislerini güvenlik gerekçesiyle kapattığı, dünden itibaren tesisleri yeniden faaliyete geçirdiği ancak "durumun tamamen sakinleştiğini gözlemleyene kadar Ajans müfettişlerini bu tesislerden uzak tuttuğu" bilgisini paylaştı.
İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıda bulunma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Grossi, "Bu olasılıktan her zaman kaygı duyuyoruz" dedi.
Grossi, Ajansın bugünden itibaren gözlem ve doğrulama faaliyetlerine yeniden başlayacağını, bu durumun denetimleri etkilemediğini belirterek, taraflara ‘azami itidal’ çağrısında bulundu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İran İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail, İran'ın saldırısına ne zaman yanıt verecek?
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