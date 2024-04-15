https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/israil-iranin-saldirisina-ne-zaman-yanit-verecek-1082782697.html
İsrail, İran'ın saldırısına ne zaman yanıt verecek?
İsrail, İran'ın saldırısına ne zaman yanıt verecek?
Sputnik Türkiye
İsrail'in İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun düzenlediği füze ve İHA saldırısına çok yakın bir zaman karşılık verebileceği ifade edildi. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T15:30+0300
2024-04-15T15:30+0300
2024-04-15T15:30+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu (idf)
iran
misilleme
saldırı
abd
ortadoğu
wall street journal (wsj)
şam
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan kaynaklar, İsrail'in İran'ın İsrail'deki askeri hedeflere yönelik saldırısına yanıt olarak çok yakın bir zamanda harekete geçebileceğini söyledi.Saldırının kesin tarihini belirtmekten kaçınan kaynaklar, ABD'nin İsrail'in düzenleyeceği hiçbir saldırıda yer almayacağının altını çizdi. Kaynakların aktardığına göre ABD, İsrail'in gerilimi daha fazla tırmandıracak adımlar atmasına karşı çıkıyor.'Mutlaka karşılık verilecek'New York Times (NYT) gazetesi, dün İsrail'deki savaş kabinesinin toplantısı sonrası bir yetkiliye dayanarak İsrail'in İran'ın saldırısına mutlaka karşılık vereceğini ve bunun müttefik ülkelerle koordine edileceğini aktardı.'Bugün veya birkaç gün içinde belirlenecek'ABC News televizyonuna demeç veren İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Peter Lerner, İsrail hükümetinin İran'a verilecek cevabın formatını bugün veya birkaç gün içinde belirleyeceğini söyledi.IDF'nin İran'a verilecek yanıt hakkında İran topraklarının vurulmasını öngörmeyenler de dahil tüm seçenekleri hükümete sunduğunu anlatan Lerner, son kararın bugün veya birkaç gün içinde verilmesini beklediklerini kaydetti.İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na yönelik saldırısına misilleme olarak önceki gece İHA ve füzelerle İsrail topraklarına saldırmıştı.İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırıda Emad balistik füzeleri, Paveh seyir füzeleri ile Şahid-136 kamikaze İHA'larını kullandığı belirtilmişti.İranlı güçlerin başka balistik füzeler de kullandığı ancak bunların isimlerinin açıklanmadığı ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-israile-duzenledigi-saldirida-hangi-fuze-ve-ihalari-kullandi-1082774518.html
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israil, israil ordusu (idf), iran, misilleme, saldırı, abd, ortadoğu, wall street journal (wsj), şam, suriye
israil, israil ordusu (idf), iran, misilleme, saldırı, abd, ortadoğu, wall street journal (wsj), şam, suriye
İsrail, İran'ın saldırısına ne zaman yanıt verecek?
İsrail'in İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun düzenlediği füze ve İHA saldırısına çok yakın bir zaman karşılık verebileceği ifade edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan kaynaklar, İsrail'in İran'ın İsrail'deki askeri hedeflere yönelik saldırısına yanıt olarak çok yakın bir zamanda harekete geçebileceğini söyledi.
Saldırının kesin tarihini belirtmekten kaçınan kaynaklar, ABD'nin İsrail'in düzenleyeceği hiçbir saldırıda yer almayacağının altını çizdi. Kaynakların aktardığına göre ABD, İsrail'in gerilimi daha fazla tırmandıracak adımlar atmasına karşı çıkıyor.
'Mutlaka karşılık verilecek'
New York Times (NYT) gazetesi, dün İsrail'deki savaş kabinesinin toplantısı sonrası bir yetkiliye dayanarak İsrail'in İran'ın saldırısına mutlaka karşılık vereceğini ve bunun müttefik ülkelerle koordine edileceğini aktardı.
'Bugün veya birkaç gün içinde belirlenecek'
ABC News televizyonuna demeç veren İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Peter Lerner, İsrail hükümetinin İran'a verilecek cevabın formatını bugün veya birkaç gün içinde belirleyeceğini söyledi.
IDF'nin İran'a verilecek yanıt hakkında İran topraklarının vurulmasını öngörmeyenler de dahil tüm seçenekleri hükümete sunduğunu anlatan Lerner, son kararın bugün veya birkaç gün içinde verilmesini beklediklerini kaydetti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na yönelik saldırısına misilleme olarak önceki gece İHA ve füzelerle İsrail topraklarına saldırmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırıda Emad balistik füzeleri, Paveh seyir füzeleri ile Şahid-136 kamikaze İHA'larını kullandığı belirtilmişti.
İranlı güçlerin başka balistik füzeler de kullandığı ancak bunların isimlerinin açıklanmadığı ifade edilmişti.