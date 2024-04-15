https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iranin-en-az-9-fuzesi-israilin-hava-uslerini-vurdu-1082782862.html

'İran'ın en az 9 füzesi İsrail'in hava üslerini vurdu'

'İran'ın en az 9 füzesi İsrail'in hava üslerini vurdu'

Sputnik Türkiye

İran'ın cumartesi gece düzenlediği hava saldırısında ateşlediği füzelerden en az 9'unun İsrail'deki hava üslerini vurduğu belirtildi. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T14:52+0300

2024-04-15T14:52+0300

2024-04-15T14:53+0300

israil- filistin çatışması

iran

iran devrim muhafızları

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

ortadoğu

misilleme

füze saldırısı

balistik füze

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ABD merkezli ABC News televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında en az 9 füzenin hedefine ulaştığını duyurdu.ABC News'e konuşan ABD'li bir yetkili, "En az 9 İran füzesi, İsrail hava savunmasını aşarak İsrail'in 2 hava üssüne isabet etti" dedi.ABD'li yetkili, 5 balistik füzenin Nevatim hava üssünü vurarak S-130 kargo uçağına, iniş-kalkış pistine ve depolama tesislerine hasar verdiğini söyledi.Yetkili, diğer 4 füzenin ise Negev Çölü'ndeki hava üssüne isabet ettiğini ve önemli bir hasara yol açmadığını bildirdi.İran devlet televizyonunun haberinde, Devrim Muhafuzları Ordusu'nun İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na yönelik saldırısına misilleme olarak önceki gün İsrail'e düzenlediği saldırıda Emad balistik füzeleri, Paveh seyir füzeleri ile Şahid-136 kamikaze İHA'larını kullandığı belirtilmişti.İranlı güçlerin başka balistik füzeler de kullandığı ancak bunların isimlerinin açıklanmadığı ifade edilmişti.İran ile İsrail arasındaki tansiyon Ortadoğu'da sürüyor.İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından İran intikam yemini etmiş ve saldırı hakkının olduğunu bildirmişti. İran resmi haber ajansı ISN, İsrail'i vurma kapasitesi olan 9 füzeyi derleyerek gözdağı vermişti.Grafiğe göre İran'ın saatte 3 bin 836 ile 10 bin 741 mil arasında hıza ulaşan Sejjil, Kheibar, Emad, Shahab-3, Ghadr, Paveh, Fattah-2, Kheibar Shekan ve Haj Qasem adlı çok sayıda balistik füzesi bulunuyor ve bu füzeler ana karadan direkt olarak İsrail'i vurabiliyor.İran basını, füzelerin hedefindeki Nevatim Hava Üssü'nde en az 44 Mossad ajanının öldürüldüğünü iddia etmişti.Gerçek Vaat Operasyonu’nda en az 44 Mossad subayının öldüğünü duyuran İran basını, İsrail’in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nün İsrail'in F-35 uçaklarının yanı sıra Mossad'ın casus uçakları için de bir hangar görevi gördüğünü bildirmişti.Hava üssünde çok sayıda istihbarat görevlisi ve üst düzey Mossad çalışanı daimi olarak bulunuyordu.İran televizyonu, İran ordusunun İsrail'e saldırmak için hipersonik füze ateşlediğini ve hiçbirinin engellenmediğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-ve-israil-karsilastirma-hangi-ulke-neye-sahip-1082776080.html

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