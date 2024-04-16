https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/en-dusuk-emekli-maasi-icin-yeni-tahmin-enflasyona-gore-zam-tablosu-nasil-olacak-1082809342.html

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: Enflasyona göre zam tablosu nasıl olacak?

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: Enflasyona göre zam tablosu nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Son açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşları için zam hesaplamaları başladı. Uzmanlar, mayıs ayında enflasyonun zirveye ulaşmasının ardından... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T08:38+0300

2024-04-16T08:38+0300

2024-04-16T08:38+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

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Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin alacağı 3 aylık zam farkı kesinleşti. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri ise henüz bekleniyor.'Emeklilerin hak ettiği 3 aylık zam oranı belli oldu'Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:“Geçtiğimiz haftalarda TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verisi yüzde 3.16 olarak piyasalara duyurulmuştu. Ocakta yüzde 6.70 ve şubatta açıklanan yüzde 4.53’ün üzerine mart ayını da ekleyince 3 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 15.05 olarak kesinleşti. İşte buradaki yüzde 15.05’lik rakam üzerinden emeklilerimizin kök aylıklarına gelecek zam oranı şimdiden netleşmiş oldu. Şu an için okuyucularımız e-Devlet vasıtası ile kök aylıklarının üzerine yüzde 15.05’lik rakamı hesaplayarak kendileri de bunu tespit edebilirler."Enflasyon tahminine göre Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak?"Tabi ki buradaki verilere refah payı eklentisinin dahil olmadığını belirtmek isterim" diyen uzman isim Milliyet'e verdiği röportajda, "Normalde yasal olarak emeklilerimize TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı üzerinden zam yapılmaktadır. Refah payı uygulaması yasalarımızda yok, fakat son emekli maaşlarına bakıldığı zaman refah payı eklentisini siyasi iktidarın yaptığını gözlemlemekteyiz" şeklinde sözlerine devam etti ve ekledi:En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

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