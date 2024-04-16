https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/altin-fiyatlarinda-sert-yukselis-goldman-yil-sonu--tahminini-guncelledi-1082807403.html

Altın fiyatlarında sert yükseliş: Goldman yıl sonu tahminini güncelledi

Altın fiyatlarında sert yükseliş: Goldman yıl sonu tahminini güncelledi

Sputnik Türkiye

İran'ın hafta sonu İsrail'e yönelik saldırısının ardından çatışmanın bölgeye yayılacağı korkusuyla güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. En... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T07:21+0300

2024-04-16T07:21+0300

2024-04-16T07:22+0300

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Ortadoğu'daki çatışmaların yeni ve tehlikeli bir aşamaya girmesiyle Pazartesi günü külçe altın yüzde 1.7 kadar yükseldi ve geçen haftanın yeni rekor seviyesine yaklaştı. İran, İsrail'e karşı 300'den fazla insansız hava aracı ve füze ateşledi, ancak çoğu önlendi ve saldırı kaynaklı herhangi bir ölüm meydana gelmedi.Değerli metal Cuma günü ons başına 2 bin 400 doları aştı, ancak teknik göstergelerin rallinin çok sıcak geçtiğini göstermesi ve yatırımcıların pozisyonlarını terk etmesiyle seansı düşüşle kapattı. Ortadoğu'daki son gelişmeler, İsrail'in olası bir misillemesine ilişkin korkuların yakın vadede altını desteklemesi muhtemel olduğundan, haftanın ilk işlem günü güvenli limana kaçışı yeniden alevlendirdi.Gerilim arttıkça altına ilgi büyüyorPepperstone Group Ltd. araştırma müdürü Chris Weston, Ortadoğu'da tırmanan gerilimin altın almak için başlı başına bir neden olduğunu söyledi. Weston, "Hareketlerde fiyatlanan oldukça büyük bir jeopolitik prim var" dedi ve orta vadede altının daha yüksek seviyeleri göreceğini kaydetti.Altın, birçok yatırımcıyı şaşırtan bir yükselişle Şubat ortasından bu yana neredeyse yüzde 20 arttı. Swap piyasaları, yatırımcıların Fed'in bu yıl faiz oranlarında yapacağı indirimlerin kapsamı ve hızına ilişkin beklentilerini düşürdüğünü gösteriyor. Bu durum, külçe altın için tipik olarak ters bir rüzgar olabilir.Bununla birlikte sarı metal, merkez bankalarının güçlü alımları ve Çinli tüketicilerin artan talebi gibi diğer faktörlerden destek aldı.Bir dizi Wall Street bankası da son zamanlarda altın için fiyat tahminlerini yükseltti ve Goldman Sachs Group Pazartesi günü yılsonu tahminini ons başına 2 bin 700 dolara çıkardı. Banka, Fed'in bu yıl yapacağı faiz indirimlerinin altının yükseliş ivmesini destekleyeceğini söyledi.Goldman yıl sonu altın tahminini güncellediGoldman Sachs 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolar/ons seviyesine yükseltti.Yatırımcılara yayınlanan bir notta banka, Çin Merkez Bankası (PBOC) dahil olmak üzere merkez bankalarının sürekli talebini ve Çinli yatırımcıların perakende talebindeki artışı gerekçe göstererek, emtianın piyasada büyümeye devam etmek için hala birçok noktasının olduğunu açıkladı.Goldman Sachs'ın notunda, güvenli liman olarak altına olan talebin, bu yılın sonlarında gerçekleşebilecek Fed faiz indirimlerine ve yaklaşan ABD seçimlerinin sonuçlarına bağlı olarak artabileceği belirtildi. Bu, değerli metal için yükseliş eğilimi gösteren bir tablo çiziyor.

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