Ceza kesilmişti: Sürücüye selektörle radar uyarısı suç mu?

Düzce'de radar uygulamasının yapıldığı bölgeyi selektör yaparak diğer sürücülere haber veren 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 lira ceza kesildi. Bu durum sosyal... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

Düzce'de Ramazan Bayramı tatilinde birçok noktada gece ve gündüz 'radar' sistemleri kurularak trafik ekipleri tarafından hız tespit uygulamaları yapıldı. Ancak, radar noktalarının bazı sürücüler tarafından selektör yaparak karşı yönden gelen sürücülere bildirildiği tespit edildi. Bu durum sosyal medyada tartışma yarattı.Teknoloji devlerinin avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak bu uygulamanın yasal olmadığına dikkat çekerken, Adli Bilirkişi Dr. İbrahim Can, konuyla ilgili “Sürücüler, birbirlerine burada radar uygulaması var diyerek, selektör yaparak haber veriyorlar. Bu bir tür yardımlaşma olarak algılanıyor toplumda ama bu selektörün, yani uzun farların yakılıp kapatılması şeklindeki eylem, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 127'nci maddesine aykırı. Bundan ötürü idari para cezası kesilebilir. Ama trafik polisinin ceza kestiği kanun maddesi 51'e 5 veya diğerleri ise bu usule aykırı olacaktır" dedi.uygulamanın hukuki olmadığını savunan avukat Gürkaynak ise konu hakkında farklı düşünüyor. "Sürücülerin hukuki durumunu ve hatta bunun sosyolojisini detaylıca değerlendirmeye karar verdim" diyen Gürkaynak konuyla ilgili şunları söyledi:'Mevzuatta yazan maddenin toplum yararına aykırı bir şekilde kullanılmaması gerekir'Dr. Can ise konuyla ilgili “Kanunların koyulma amacı toplumsal düzeni sağlamaktır. Bu kanunlara dayalı olarak da toplumdaki devlete duyulan güven ve huzur ortamının da bozulmaması gerekir. O nedenle mevzuatta yazan maddenin doğrudan alınıp, belki kötü niyetli diyebiliriz, belki suiistimal edilerek diyebiliriz, toplum yararına aykırı bir şekilde kullanılmaması gerekir" şeklinde konuştu.'Büyük bir ihtimale de bu itiraz kazanılacaktır'İdari para cezası yazılan sürücülerin emsal kararı da kullanarak itiraz etmeleri gerektiğini belirten Dr. İbrahim Can, “Usulen öncelikle cezayı indirimli olarak süresi içerisinde ödemeleri ardından da Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz yoluna gitmeleri gerekiyor. Büyük bir ihtimale de bu itiraz kazanılacaktır. Yargıtay 7'nci Ceza Dairesi'nin 2014 yılında da bir emsal kararı bulunuyor" dedi.

