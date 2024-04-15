https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/yerlikaya-yeni-operasyonu-acikladi-yuzlerce-silah-ele-gecirildi-869-supheli-yakalandi-1082768605.html

Yerlikaya yeni operasyonu açıkladı: Yüzlerce silah ele geçirildi, 869 şüpheli yakalandı

Yerlikaya yeni operasyonu açıkladı: Yüzlerce silah ele geçirildi, 869 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde 4 gündür devam eden Mercek-17 Operasyonları'nda 707 silahın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 869 şüpheli... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T08:45+0300

2024-04-15T08:45+0300

2024-04-15T09:18+0300

türkiye

operasyon

ali yerlikaya

silah

şüpheli

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden “Mercek-17” operasyonları düzenlendiğini açıkladı.Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/altin-dolar-ve-borsa-yatirimi-olanlar-dikkat-iran-israil-olaylari-piyasalari-nasil-etkileyecek-1082768356.html

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operasyon, ali yerlikaya, silah, şüpheli