https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/yerlikaya-yeni-operasyonu-acikladi-yuzlerce-silah-ele-gecirildi-869-supheli-yakalandi-1082768605.html
Yerlikaya yeni operasyonu açıkladı: Yüzlerce silah ele geçirildi, 869 şüpheli yakalandı
Yerlikaya yeni operasyonu açıkladı: Yüzlerce silah ele geçirildi, 869 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde 4 gündür devam eden Mercek-17 Operasyonları'nda 707 silahın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 869 şüpheli... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T08:45+0300
2024-04-15T08:45+0300
2024-04-15T09:18+0300
türkiye
operasyon
ali yerlikaya
silah
şüpheli
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden “Mercek-17” operasyonları düzenlendiğini açıkladı.Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/altin-dolar-ve-borsa-yatirimi-olanlar-dikkat-iran-israil-olaylari-piyasalari-nasil-etkileyecek-1082768356.html
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operasyon, ali yerlikaya, silah, şüpheli
operasyon, ali yerlikaya, silah, şüpheli
Yerlikaya yeni operasyonu açıkladı: Yüzlerce silah ele geçirildi, 869 şüpheli yakalandı
08:45 15.04.2024 (güncellendi: 09:18 15.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde 4 gündür devam eden Mercek-17 Operasyonları'nda 707 silahın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden “Mercek-17” operasyonları düzenlendiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı: