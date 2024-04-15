https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/altin-dolar-ve-borsa-yatirimi-olanlar-dikkat-iran-israil-olaylari-piyasalari-nasil-etkileyecek-1082768356.html
Altın, dolar ve borsa yatırımı olanlar dikkat: İran-İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkileyecek?
Altın, dolar ve borsa yatırımı olanlar dikkat: İran-İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkileyecek?
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'da artan gerilim, finans piyasalarını hareketlendirdi. Cumartesi günü İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırıları başlatması, bölgede tansiyonu... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
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Ortadoğu'da İran'ın İsrail'e karşı başlattığı misilleme saldırılarının ardından bölgede gerilim yükseldi. Bu gelişme, borsa, altın ve döviz piyasalarını etkilemeye devam ederken, BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, yatırımcıları zorlu bir haftaya karşı uyardı. Peki bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından borsa, altın ve döviz piyasası nasıl etkilenecek?Maviş, İran'ın İsrail'e yönelik SİHA ve füze saldırılarının ardından Ortadoğu'da artan gerilimin piyasalarda volatiliteyi artırabileceğini belirterek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Maviş, özellikle altın fiyatlarında sert yükselişlerin görülebileceğini ifade etti.Maviş’in piyasalara ilişkin Milliyet'e yaptığı değerlendirme şu şekilde:Piyasalar hangi gelişmelere odaklanacak?Saldırı sonrası altında çarpıcı tahminGram altın için tarih: Borsa nasıl etkilenir?Borsa'da hedef
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iran, israil, israil-filistin, füze, altın, gram altın, külçe altın, yarım gram altın, dolar, dolar/tl
iran, israil, israil-filistin, füze, altın, gram altın, külçe altın, yarım gram altın, dolar, dolar/tl
Altın, dolar ve borsa yatırımı olanlar dikkat: İran-İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkileyecek?
08:26 15.04.2024 (güncellendi: 08:30 15.04.2024)
Orta Doğu'da artan gerilim, finans piyasalarını hareketlendirdi. Cumartesi günü İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırıları başlatması, bölgede tansiyonu yükseltti. Bu durum, altın, döviz, borsa ve kripto para piyasalarını etkileyecek. Ekonomist Maviş, bu olayın piyasalara etkilerini değerlendirirken yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.
Ortadoğu'da İran'ın İsrail'e karşı başlattığı misilleme saldırılarının ardından bölgede gerilim yükseldi. Bu gelişme, borsa, altın ve döviz piyasalarını etkilemeye devam ederken, BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, yatırımcıları zorlu bir haftaya karşı uyardı. Peki bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından borsa, altın ve döviz piyasası nasıl etkilenecek?
Maviş, İran'ın İsrail'e yönelik SİHA ve füze saldırılarının ardından Ortadoğu'da artan gerilimin piyasalarda volatiliteyi artırabileceğini belirterek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Maviş, özellikle altın fiyatlarında sert yükselişlerin görülebileceğini ifade etti.
Maviş’in piyasalara ilişkin Milliyet'e yaptığı değerlendirme şu şekilde:
“Bayram tatilinde olduğumuz süreç içerisinde İran ile İsrail arasındaki gerilim, İran’ın İsrail’e füze saldırıları haberleri dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte G7 Liderler Zirvesi ve Güvenlik Konseyi toplantılarını göreceğiz. İsrail’in hangi noktalarının vurulduğu ve Avrupa Birliği (AB) ile Çin’den gelen mesajlar haber gündeminde ön plandaydı. Çin itidal çağrısı yaparken, Rusya’dan da aynı mesajlar geldi. Özellikle İran Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları dikkat çekti. 'İsrail’in herhangi bir pervasız hareketi daha güçlü yanıt vermemize neden olacak' dedi. Bu da gerilimi artıran unsurlardı. Bunun para piyasaları ve emtia piyasaları üzerindeki hareketini haftanın ilk gününde göreceğiz. Bayram tatiline BIST 100 tarafında 9814 puan, dolar/TL tarafında 32.40’lar seviyesinde başlamıştık. ABD ile İran arasındaki gerilim ve İran’ın ABD üslerine ilişkin haber akışları gerilimin dozunu artıracak gibi görünüyor."
Piyasalar hangi gelişmelere odaklanacak?
"Tüm bunlar ve yeni bir saldırı ihtimali, İsrail’den İran’a ya da İran’dan İsrail’e yönelik bir olası saldırı durumu gerilimi artıracaktır. İsrail’in Suriye’deki bazı yerleri vurması ile birlikte harekete geçen bir İran profili vardı. İlk kez doğrudan bir saldırı gerçekleşmesi, ABD’nin savaş gemilerinin bölgeye hareket etmesi, G7 ülkelerinin toplantısından ne gibi sonuçlar çıkacağı, yeni bir sıcak temas olup olmayacağına yönelik tüm unsurlar önemli olacaktır."
Saldırı sonrası altında çarpıcı tahmin
"Orta Doğu’da şiddet sarmalını artıracak eylemler durdurulamazsa özellikle altında sert yükselişleri beraberinde görebiliriz. İçeride gram altında 2500 TL seviyesinin üzerinde bir yükselişi görmüştük. 2529 TL olan rekor seviye kırılmıştı. Şu anda gram altının yeniden bu seviyelere çıkabilme potansiyeli artıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) özellikle faiz indirimlerine başlama döngüsünü öteleyeceği beklentileri altın fiyatlarını hareketlendiriyor. Savaş ihtimali Bitcoin piyasasında sert düşüşleri beraberinde getirmişti. Kripto paralardaki kayıplar sonrası altının yeniden güvenli liman olma özelliğini ön plana çıkaracağını ve kıymetli metallerde hareketli bir haftaya başlayacağımızı düşünüyorum."
Gram altın için tarih: Borsa nasıl etkilenir?
"Gram altında 2500 TL seviyesinin görülmesinin ardından yeni hedef seviyemiz 2800-2870 TL seviyeleridir. Bu seviyeler orta vadede kademeli olarak görülebilir. 2-3 aylık periyot içerisinde bu seviyelere doğru hareketlenme görebiliriz. Her geri çekilme alım fırsatı olacaktır. Özellikle BIST 100 tarafında da rekor seviyeler test edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları ve Türkiye’ye yönelik haber akışları, büyüme tahminleri gibi unsurlar domino etkisi yaratmıştı. 10 bin puan seviyesine yaklaşan borsa tarafında Türkiye’nin İsrail ile İran arasındaki gerilime dair yapacağı açıklamalar ve duruşu piyasalara yön verecektir. Rusya ve Çin gibi itidal açıklamaları yapması, gerilimi azaltacak köprü görevini görecek bir profil ortaya koyması borsa tarafında piyasalardaki yönü belirleyecektir."
"10 bin puan seviyesi uzun bir süredir hedef değer olarak karşımızdaydı. Bu seviyeye doğru yaklaşan BIST 100 tarafında bu seviyelerin test edilmesi durumunda gelebilecek kar satışlarında endeksin hangi seviyede yer alacağı biraz daha ön plana çıkacaktır. Türkiye’nin İsrail, İran ve Filistin arasındaki gerilime yönelik yapacağı açıklamalar piyasaların yönü açısından son derece önemli olacaktır. Gerilimin dozunun artacağını düşünürsek BIST 100’de realizasyonun gelmesi durumunda ilk bakacağımız seviyeler 9700-9650 puan bandına doğru bir geri çekilme hareketidir. 9650 puan seviyesine geri çekilmesi durumunda burada durup soluklanıp soluklanmayacağı önemli olacaktır. Portföylerde yüzde 30 hisse senedi, yüzde 30 altın ve yüzde 40 da nakitte durarak hisse senetleri arasında ya da fonlar arasında tercihler yapılabilir. Oldukça zorlu bir haftaya başlıyoruz. Haber akışı son derece önemli olacaktır. Ancak kaynağından doğrulanamayan kirli haber akışlarına karşı yatırımcıların dikkatli olmasında fayda var.”