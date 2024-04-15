Altın, dolar ve borsa yatırımı olanlar dikkat: İran-İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkileyecek?

"Tüm bunlar ve yeni bir saldırı ihtimali, İsrail’den İran’a ya da İran’dan İsrail’e yönelik bir olası saldırı durumu gerilimi artıracaktır. İsrail’in Suriye’deki bazı yerleri vurması ile birlikte harekete geçen bir İran profili vardı. İlk kez doğrudan bir saldırı gerçekleşmesi, ABD’nin savaş gemilerinin bölgeye hareket etmesi, G7 ülkelerinin toplantısından ne gibi sonuçlar çıkacağı, yeni bir sıcak temas olup olmayacağına yönelik tüm unsurlar önemli olacaktır."