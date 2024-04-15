https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusyadan-iran-ve-israile-itidal-cagrisi-1082766886.html

Rusya’dan İran ve İsrail’e itidal çağrısı

Rusya’dan İran ve İsrail’e itidal çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada Rusya’nın, İran’ın İsrail’e... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T00:54+0300

2024-04-15T00:54+0300

2024-04-15T00:54+0300

israil- filistin çatışması

rusya

iran

birleşmiş milletler (bm)

vasiliy nebenzya

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında İran’ın İsrail’e saldırısı olayına müdahil olan tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.Rus diplomat, “Ortadoğu bölgesinde ‘sahadaki’ gergin durum ve çatışmanın bölgesel çatışmaya dönüşmesinin bariz riskleri bağlamında, olaya müdahil olan tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz” diyerek, Moskova’nın bölgedeki devletlerden mevcut tüm sorunları yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözmelerini beklediğinin altını çizdi.Nebenzya, “Yapıcı yaklaşan uluslararası oyuncuların da buna katkıda bulunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çatışma ve dökülen kan durdurulmalı. Gerilimi azaltmanın tüm uluslararası toplumun acil görevi olduğunu düşünüyoruz, aksi halde bölge, karşılıklı saldırılar ve şiddetten oluşan bir kısır döngünün içine düşebilir” vurgusunu yaptı.‘İran’ın saldırısının boşlukta gerçekleşmedi’İran’ın saldırısının bir boşlukta gerçekleşmediğine dikkat çeken Nebenzya, “13 Nisan gecesi olanlar ‘boşlukta’ yaşanmadı. İran’ın adımları, BM Güvenlik Konseyi’nin utanç verici eylemsizliğine, İsrail’in Şam’a yönelik (ve ilk olmayan) bariz saldırısına bir yanıttı. Suriye, sürekli olarak İsrail’in bombardımanına maruz kalıyor” diye konuştu.‘İsrail’i, gerilimin daha fazla artmasını istemediğini açıklayan İran örneğini takip etmeye çağırıyoruz’Rus diplomat, “Tahran’ın İsrail’le çatışmayı daha da tırmandırmak istemediğine dair sinyalini not ediyoruz. Batı Kudüs’ü bu örneği takip etmeye ve bölge genelinde son derece tehlikeli riskler ve sonuçlarla dolu olan, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanması sonucunda zaten istikrarsızlaşan Ortadoğu’daki kışkırtıcı askeri eylemlerden vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bm-genel-sekreteri-guterresten-israil-ve-irana-itidal-cagrisi-1082766303.html

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rusya, iran, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya