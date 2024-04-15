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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bm-genel-sekreteri-guterresten-israil-ve-irana-itidal-cagrisi-1082766303.html
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada Ortadoğu'da gerginliğin daha da artmaması için İran... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T00:27+0300
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israil- filistin çatışması
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BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan BMGK'de yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekti."Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı" ifadesini kullanan Guterres, İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da artırmasını kınadığını kaydetti. Guterres taraflara yaptığı itidal çağrısını hatırlattı.İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da o gün kınadığını anımsatan Guterres, "Ortadoğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır" değerlendirmesini yaptı.Gazze'de acil ateşkes çağrısıÖte yandan Guterres, Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etti.Guterres, konuşmasının sonunda, "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/risk-buyuyor-israil-iran-saldirisi-tehditi-nedeniyle-okullari-tatil-ilan-etti--1082740387.html
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı

00:27 15.04.2024 (güncellendi: 00:28 15.04.2024)
© AA / Fatih AktaşBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İran'ın İsrail'e saldırılarını görüşmek üzere İsrail'in talebiyle toplandı. Toplantıya katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konuşma yaptı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İran'ın İsrail'e saldırılarını görüşmek üzere İsrail'in talebiyle toplandı. Toplantıya katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
© AA / Fatih Aktaş
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada Ortadoğu'da gerginliğin daha da artmaması için İran ile İsrail'e azami itidal çağrısı yaptı.
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan BMGK'de yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekti.
"Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı" ifadesini kullanan Guterres, İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da artırmasını kınadığını kaydetti. Guterres taraflara yaptığı itidal çağrısını hatırlattı.
İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da o gün kınadığını anımsatan Guterres, "Ortadoğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de acil ateşkes çağrısı

Öte yandan Guterres, Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etti.
Guterres, konuşmasının sonunda, "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir." ifadesini kullandı.
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