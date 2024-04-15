https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bm-genel-sekreteri-guterresten-israil-ve-irana-itidal-cagrisi-1082766303.html
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada Ortadoğu'da gerginliğin daha da artmaması için İran... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T00:27+0300
2024-04-15T00:27+0300
2024-04-15T00:28+0300
bm
bm
israil- filistin çatışması
iran
antonio guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
israil-filistin
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082766399_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_5bd88cdcb220741aa919ff64f32ea14b.jpg
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan BMGK'de yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekti."Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı" ifadesini kullanan Guterres, İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da artırmasını kınadığını kaydetti. Guterres taraflara yaptığı itidal çağrısını hatırlattı.İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da o gün kınadığını anımsatan Guterres, "Ortadoğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır" değerlendirmesini yaptı.Gazze'de acil ateşkes çağrısıÖte yandan Guterres, Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etti.Guterres, konuşmasının sonunda, "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/risk-buyuyor-israil-iran-saldirisi-tehditi-nedeniyle-okullari-tatil-ilan-etti--1082740387.html
iran
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082766399_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_aa48227e423653e289678079381d5763.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bm, bm, iran, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, israil-filistin, israil
bm, bm, iran, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, israil-filistin, israil
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı
00:27 15.04.2024 (güncellendi: 00:28 15.04.2024)
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada Ortadoğu'da gerginliğin daha da artmaması için İran ile İsrail'e azami itidal çağrısı yaptı.
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan BMGK'de yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekti.
"Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı" ifadesini kullanan Guterres, İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da artırmasını kınadığını kaydetti. Guterres taraflara yaptığı itidal çağrısını hatırlattı.
İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da o gün kınadığını anımsatan Guterres, "Ortadoğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır" değerlendirmesini yaptı.
Gazze'de acil ateşkes çağrısı
Öte yandan Guterres, Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etti.
Guterres, konuşmasının sonunda, "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir." ifadesini kullandı.