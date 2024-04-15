https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bm-genel-sekreteri-guterresten-israil-ve-irana-itidal-cagrisi-1082766303.html

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada Ortadoğu'da gerginliğin daha da artmaması için İran... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T00:27+0300

2024-04-15T00:27+0300

2024-04-15T00:28+0300

bm

bm

israil- filistin çatışması

iran

antonio guterres

bm genel sekreteri antonio guterres

israil-filistin

israil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082766399_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_5bd88cdcb220741aa919ff64f32ea14b.jpg

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan BMGK'de yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekti."Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı" ifadesini kullanan Guterres, İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da artırmasını kınadığını kaydetti. Guterres taraflara yaptığı itidal çağrısını hatırlattı.İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da o gün kınadığını anımsatan Guterres, "Ortadoğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır" değerlendirmesini yaptı.Gazze'de acil ateşkes çağrısıÖte yandan Guterres, Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etti.Guterres, konuşmasının sonunda, "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/risk-buyuyor-israil-iran-saldirisi-tehditi-nedeniyle-okullari-tatil-ilan-etti--1082740387.html

iran

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm, bm, iran, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, israil-filistin, israil