https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusyadan-iran-saldirisina-iliskin-bmgk-toplantisinda-batiya-cifte-standart-tepkisi-1082771273.html

Rusya’dan İran saldırısına ilişkin BMGK toplantısında Batı'ya ‘çifte standart’ tepkisi

Rusya’dan İran saldırısına ilişkin BMGK toplantısında Batı'ya ‘çifte standart’ tepkisi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısına ilişkin İsrail'in çağrısı üzerine acil... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T09:48+0300

2024-04-15T09:48+0300

2024-04-15T09:49+0300

israil- filistin çatışması

israil

iran

misilleme

füze saldırısı

casus belli

rusya

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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İran’ın İsrail’e saldırısının ele alındığı BMGK toplantısında, Batı ülkeleri temsilcilerinin konuşmaları ikiyüzlülük ve çifte standart olduğunu söyleyen Nebenzya, “İsrail’in, İran’ın Şam Konsolosluğu binasına saldırısını görüşmek için 2 Nisan’da burada toplandığımızda, konseyin bu tür eylemlere hoşgörü gösterilmeyeceği yönünde güçlü, ortak mesaj vermesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Bu sadece İran ve Suriye’nin egemenliği ya da sadece Ortadoğu ile ilgili değil, dünyanın neresinde olursa olsun bu böyle” dedi.BMGK üyelerine, bu tür pervasız adımların bir daha yaşanmaması için İsrail’in Şam saldırısını açık ve net bir şekilde kınama çağrısında bulunduklarını anımsatan Rus diplomat, “Aksi takdirde bu tür vakaların tekrarlanma ve genel olarak bölgede gerilim tırmanma riskinin katlanarak artacağı konusunda da uyarmıştık. Hatta BMGK’nın bu tür durumlar için öngördüğü standart depolitize ifadelere dayanarak hazırlanan basın açıklaması taslağını da önermiştik” ifadesini kullandı.Nebenzya, Batı temsilcilerinden, onlar için her şeyin “o kadar da aşikar olmadığı” ve konseyin vereceği sinyalin bölgedeki durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olup olmayacağını tartmaları gerektiği cevabını aldıklarını kaydettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:Nebenzya, “Bugün de Güvenlik Konseyi’nde bu türden ikiyüzlülük ve çifte standart şovuna şahit olduk ve bunu izlemek bile utanç verici” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bm-genel-sekreteri-guterresten-israil-ve-irana-itidal-cagrisi-1082766303.html

israil

iran

rusya

abd

fransa

ingiltere

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israil, iran, misilleme, füze saldırısı, casus belli, rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, fransa, ingiltere