https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusyadan-iran-saldirisina-iliskin-bmgk-toplantisinda-batiya-cifte-standart-tepkisi-1082771273.html
Rusya’dan İran saldırısına ilişkin BMGK toplantısında Batı'ya ‘çifte standart’ tepkisi
Rusya’dan İran saldırısına ilişkin BMGK toplantısında Batı'ya ‘çifte standart’ tepkisi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısına ilişkin İsrail'in çağrısı üzerine acil... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T09:48+0300
2024-04-15T09:48+0300
2024-04-15T09:49+0300
israil- filistin çatışması
israil
iran
misilleme
füze saldırısı
casus belli
rusya
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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İran’ın İsrail’e saldırısının ele alındığı BMGK toplantısında, Batı ülkeleri temsilcilerinin konuşmaları ikiyüzlülük ve çifte standart olduğunu söyleyen Nebenzya, “İsrail’in, İran’ın Şam Konsolosluğu binasına saldırısını görüşmek için 2 Nisan’da burada toplandığımızda, konseyin bu tür eylemlere hoşgörü gösterilmeyeceği yönünde güçlü, ortak mesaj vermesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Bu sadece İran ve Suriye’nin egemenliği ya da sadece Ortadoğu ile ilgili değil, dünyanın neresinde olursa olsun bu böyle” dedi.BMGK üyelerine, bu tür pervasız adımların bir daha yaşanmaması için İsrail’in Şam saldırısını açık ve net bir şekilde kınama çağrısında bulunduklarını anımsatan Rus diplomat, “Aksi takdirde bu tür vakaların tekrarlanma ve genel olarak bölgede gerilim tırmanma riskinin katlanarak artacağı konusunda da uyarmıştık. Hatta BMGK’nın bu tür durumlar için öngördüğü standart depolitize ifadelere dayanarak hazırlanan basın açıklaması taslağını da önermiştik” ifadesini kullandı.Nebenzya, Batı temsilcilerinden, onlar için her şeyin “o kadar da aşikar olmadığı” ve konseyin vereceği sinyalin bölgedeki durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olup olmayacağını tartmaları gerektiği cevabını aldıklarını kaydettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:Nebenzya, “Bugün de Güvenlik Konseyi’nde bu türden ikiyüzlülük ve çifte standart şovuna şahit olduk ve bunu izlemek bile utanç verici” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bm-genel-sekreteri-guterresten-israil-ve-irana-itidal-cagrisi-1082766303.html
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israil, iran, misilleme, füze saldırısı, casus belli, rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, fransa, ingiltere
israil, iran, misilleme, füze saldırısı, casus belli, rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, fransa, ingiltere
Rusya’dan İran saldırısına ilişkin BMGK toplantısında Batı'ya ‘çifte standart’ tepkisi
09:48 15.04.2024 (güncellendi: 09:49 15.04.2024)
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısına ilişkin İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısını ikiyüzlülük ve çifte standart şovu olarak nitelendirdi.
İran’ın İsrail’e saldırısının ele alındığı BMGK toplantısında, Batı ülkeleri temsilcilerinin konuşmaları ikiyüzlülük ve çifte standart olduğunu söyleyen Nebenzya, “İsrail’in, İran’ın Şam Konsolosluğu binasına saldırısını görüşmek için 2 Nisan’da burada toplandığımızda, konseyin bu tür eylemlere hoşgörü gösterilmeyeceği yönünde güçlü, ortak mesaj vermesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Bu sadece İran ve Suriye’nin egemenliği ya da sadece Ortadoğu ile ilgili değil, dünyanın neresinde olursa olsun bu böyle” dedi.
BMGK üyelerine, bu tür pervasız adımların bir daha yaşanmaması için İsrail’in Şam saldırısını açık ve net bir şekilde kınama çağrısında bulunduklarını
anımsatan Rus diplomat, “Aksi takdirde bu tür vakaların tekrarlanma ve genel olarak bölgede gerilim tırmanma riskinin katlanarak artacağı konusunda da uyarmıştık. Hatta BMGK’nın bu tür durumlar için öngördüğü standart depolitize ifadelere dayanarak hazırlanan basın açıklaması taslağını da önermiştik
” ifadesini kullandı.
Nebenzya, Batı temsilcilerinden, onlar için her şeyin “o kadar da aşikar olmadığı” ve konseyin vereceği sinyalin bölgedeki durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olup olmayacağını tartmaları gerektiği cevabını aldıklarını kaydettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Aslında ABD, İngiltere ve Fransa, ilgili Viyana sözleşmelerinde tespit edilen diplomatik ve konsolosluk tesislerinin dokunulmazlığına ilişkin temel uluslararası hukuk ilkelerinin tüm ülkeler için eşit şekilde uygulandığını onaylamayı reddettiler. Sonuç ortada. Diplomatik misyona saldırının uluslararası hukuka göre 'casus belli' (savaş nedeni) sayıldığını çok iyi biliyorsunuz. Aynısı Batı ülkelerinin temsilciliklere karşı yapılsaydı, Batı hiç düşünmeden misillemede bulunarak BMGK’da haklı olduğunu kanıtlamaya çalışırdı. Çünkü sizin için Batı temsilcilikleri ve Batı vatandaşları ile ilgili her şey kutsaldır ve korunması gerekiyor. Oysa konu söz konusu başka ülkelerin meşru müdafaa hakları olunca bu başka mesele. Bu tür durumlarda bilgi yetersizliği, yasal inceleme ve bu tür argümanları devreye sokuyorsunuz.
Nebenzya, “Bugün de Güvenlik Konseyi’nde bu türden ikiyüzlülük ve çifte standart şovuna şahit olduk ve bunu izlemek bile utanç verici” diye ekledi.