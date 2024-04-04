https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rusya-abd-ve-ingiltere-bmgknin-iran-konsolosluguna-saldiriyla-ilgili-aciklamasini-gormezden-geldi-1082446703.html

Rusya: ABD ve İngiltere, BMGK’nin İran konsolosluğuna saldırıyla ilgili açıklamasını görmezden geldi

Rusya: ABD ve İngiltere, BMGK’nin İran konsolosluğuna saldırıyla ilgili açıklamasını görmezden geldi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD ve İngiltere’nin İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına ilişkin BMGK... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T02:55+0300

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2024-04-04T02:55+0300

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Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada ABD ve İngiltere’nin İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına ilişkin Rusya tarafından önerilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) açıklaması taslağını, konuya ilişkin değerlendirmelerde görüş birliği olmadığını öne sürerek görüşmeyi reddettiğini belirtti.Polyanskiy, “İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırıyla ilgili 2 Nisan'da yapılan BMGK toplantısının ardından Rusya, bu tür durumlar için standart bir metin olan, basına yönelik bir Güvenlik Konseyi Açıklaması taslağı hazırladı. Ancak ABD ve İngiltere, toplantı sırasında saldırıya ilişkin değerlendirmelerde görüş birliği olmadığını öne sürerek konuyu tartışmak bile istemedi” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, BMGK’deki ABD ve İngiltere heyetlerinin, Fransız temsilcilerle birlikte, uluslararası hukukun bu bariz ihlalini kınamadığını, her şeyden İran'ın sorumlu olduğu sonucuna varılabilecek bir sözlü dengeleme eylemi içinde olduklarını ve bunun Batı’troykasının’ çifte standartlarının en iyi örneği olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/israilin-iranin-sam-konsolosluguna-saldirisi-deprem-sandik-1082436436.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, iran, abd, abd, ingiltere, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), suriye, şam, israil